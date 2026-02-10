Refeições, família, rituais: como é realmente o Ano Novo Chinês?

O Ano Novo Chinês, também conhecido como Festival da Primavera, é muito mais do que apenas uma mudança de data. É uma celebração vibrante, calorosa e profundamente simbólica que une bilhões de pessoas ao redor do mundo (de 17 de fevereiro a 3 de março de 2026) em torno de valores como partilha, prosperidade e amor familiar.

Um festival no coração do calendário lunar

Marcando o início do novo ano de acordo com o calendário lunar, o Ano Novo Chinês é o festival mais importante nas culturas chinesa e sinófona. Durante 15 dias, famílias, amigos e comunidades celebram juntos um novo começo, com alegria e otimismo contagiante. Cada gesto, cada prato e cada ritual carrega um significado: trata-se de atrair sorte, saúde, prosperidade e harmonia para os meses que virão. É um momento para se reconectar com os outros, mas também consigo mesmo, com gentileza e orgulho.

O jantar de Natal em família na véspera de Natal: o coração da celebração.

A véspera de Natal é um momento sagrado. Toda a família se reúne em torno de um banquete festivo, muitas vezes chamado de "banquete do tesouro". Aqui, a comida não é apenas deliciosa: ela conta uma história e transmite desejos.

O ravióli, com formato semelhante a lingotes de ouro, simboliza riqueza e sucesso.

O peixe inteiro evoca abundância, pois seu nome em chinês se assemelha à palavra "excedente".

Macarrão comprido promete longa duração, desde que você não o corte de jeito nenhum.

Em algumas partes do Norte, os bolinhos de massa são indispensáveis, enquanto no Sul, os bolinhos doces de arroz glutinoso simbolizam ascensão social e pessoal.

Cada região acrescenta o seu toque especial: um frango inteiro para simbolizar a união familiar em Guangdong, camarão para representar a felicidade em Fujian. Em todo o lado, a essência permanece a mesma: celebrar em conjunto, nutrir o corpo e o coração e fortalecer os laços com carinho e orgulho.

Rituais para atrair boa sorte

Os preparativos começam vários dias antes do Ano Novo. A casa é completamente limpa para afastar o azar e abrir caminho para novas energias. Decorações vermelhas e douradas enfeitam portas, janelas e ruas, pois essas cores são associadas à sorte, alegria e prosperidade.

À meia-noite, fogos de artifício e rojões explodem para afugentar o lendário monstro Nian, símbolo dos medos do ano que passou. Crianças, e adultos também, recebem envelopes vermelhos chamados hong bao, contendo dinheiro novo como sinal de renovação, proteção e votos de felicidades. Cumprimentos, chamados bainian, são trocados pessoalmente, por telefone ou por videoconferência, com mensagens de prosperidade, saúde e felicidade.

Uma celebração que transcende fronteiras

As celebrações do Ano Novo Chinês variam de país para país e de comunidade para comunidade. Em São Francisco, Paris e Londres, desfiles de dragões e leões alegram as ruas de Chinatown. Na Malásia, procissões religiosas são combinadas com danças tradicionais. No Vietnã, onde se celebra o Tết, acrescentam-se bolos de arroz embrulhados em folhas, simbolizando a terra e a gratidão aos ancestrais.

Esses 15 dias de festividades culminam no Festival das Lanternas, marcado pelo acendimento de lanternas iluminadas e pela degustação de tangyuan, bolinhos doces que simbolizam a harmonia familiar. Mesmo nas cidades modernas, onde se pode brindar com vinho ou cerveja, além do tradicional chá, o espírito permanece intacto: união, respeito, alegria e esperança.

Hoje, o Ano Novo Chinês transcende fronteiras culturais. Tornou-se um momento universal de partilha, aceitação e celebração de si mesmo e dos outros. Quer estejamos no coração de uma grande metrópole ou numa aldeia, este festival lembra-nos uma verdade essencial: cultivar relacionamentos, honrar a história e abraçar o futuro com confiança é um ato profundamente poderoso e genuinamente humano.