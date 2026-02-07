As líderes de torcida do Super Bowl que já estão atraindo a atenção de todos.

Nos Estados Unidos, o Super Bowl é mais do que um simples evento esportivo; é uma instituição. É praticamente parte do patrimônio cultural americano. Mais uma vez este ano, as líderes de torcida irão entreter a multidão entre os jogos e incentivar seus respectivos times com pompons brilhantes. Longe de serem meras figurantes, essas dançarinas com pouca roupa são, por vezes, mais famosas do que os atletas em campo.

Essas líderes de torcida que monopolizam toda a atenção

As líderes de torcida não se limitam a decorar o palco e acenar com os braços. Elas contribuem para o sucesso do evento esportivo. Oferecem uma performance artística e atlética, acompanhada de um slogan inspirador. Esse esporte, uma mistura de ginástica, artes circenses e dança, é extremamente físico. Elas não são apenas garotas agitando pompons enquanto vestem as cores de seu time. Pelo contrário, desempenham um papel vital e são universalmente respeitadas em ambos os lados do Atlântico. Ao contrário do que alguns possam pensar, não é apenas para enfeitar.

Enquanto o rei indiscutível do reggaeton, Bad Bunny, dá o pontapé inicial no Super Bowl neste domingo, 8 de fevereiro de 2026, as líderes de torcida animarão a multidão durante o intervalo e incendiarão o estádio mais uma vez. Nessa modalidade que combina acrobacias ousadas, coreografias visuais e passos sincronizados, algumas líderes de torcida são verdadeiras estrelas. Às vezes, elas são mais aguardadas do que os renomados atletas, que deveriam ser os protagonistas deste grande evento. Elas até têm seus próprios fã-clubes e suas apresentações cativam o público.

Kylie Dickson

Ela prova que é preciso mais do que um rosto bonito para conquistar um lugar nessas equipes altamente competitivas. Antes de demonstrar sua flexibilidade em campo, ela competiu no Campeonato Nacional Júnior Olímpico. Líder de torcida do Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), Kylie é uma das integrantes mais seguidas da equipe no Instagram. Ela é admirada por seu estilo elegante, técnica impecável e personalidade cativante. Ela personifica perfeitamente a imagem "glamourosa e disciplinada" que o DCC cultiva.

Madeline Salter

Ela começou a dançar muito jovem (com apenas 6 anos de idade) e passou por um extenso treinamento em dança competitiva e universitária antes de se juntar às prestigiadas Dallas Cowboys Cheerleaders, também conhecidas como as Queridinhas da América. Esse talento para o cheerleading parece estar em seus genes. Sua mãe fez parte da equipe na década de 1980. Uma mulher dedicada, ela quis esclarecer sua profissão online. "Ser mulher no esporte é muito mais do que vestir um uniforme: carregamos expectativas, pressão e um propósito", disse ela.

Reece Weaver

Reece, que também é membro das Dallas Cowboys Cheerleaders, é muito ativa nas redes sociais. Com um estilo mais descontraído e acessível, ela é popular entre o público jovem. Seu sorriso constante e sua energia a destacam nos jogos.

Chloe Holladay

Chloe, a primeira líder de torcida a integrar um time da NFL (Tennessee Titans) em décadas, conquistou o TikTok com mais de um milhão de seguidores. Ela se destaca por seu estilo único (inspirado nas líderes de torcida de universidades historicamente negras) e sua graça atlética. Ela representa uma evolução da diversidade no mundo das líderes de torcida da NFL.

Ava Lahey

Descoberta em 2024 na série da Netflix "America's Sweethearts", Ava rapidamente se tornou uma das favoritas dos fãs. Ex-integrante das Dallas Cowboys Cheerleaders, ela é vista pelo público como autêntica, determinada e muito expressiva, tanto no palco quanto na tela.

Ala da Fé

Faith, a primeira neozelandesa a integrar as Dallas Cowboys Cheerleaders, atraiu atenção internacional desde sua chegada. Ela usava acessórios de penas típicos de cabarés antes de vestir os pompons. Ex-dançarina profissional em Auckland, ela traz uma perspectiva inovadora e um toque multicultural para a equipe.

Haverá alguma alteração prevista nos critérios de seleção?

O cheerleading é mais exigente do que parece. Mas é também, e acima de tudo, um esporte de aparência. Durante as apresentações do Super Bowl, todos os corpos são praticamente idênticos, com apenas ligeiras variações no tom de pele. Ter senso de ritmo e membros flexíveis não basta para entrar na equipe de cheerleading e usar os pompons. É preciso também se adequar a um ideal de beleza arcaico: o da mulher magra e tonificada.

As líderes de torcida parecem estar sujeitas a um limite de peso e medidas específicas. Essas regras, um tanto estereotipadas, mas cuidadosamente disfarçadas, pairam sobre os currículos das candidatas. De fato, em 2013, uma líder de torcida do Ravens chamada Courtney Lenz foi afastada após ganhar um pouco de peso. "Somos pesadas toda semana durante a temporada e não podemos nos mexer. Acho que ganhei 800 gramas", disse ela ao Access Hollywood. Segundo ela, isso não foi mencionado, mas resultou em sua suspensão temporária. Isso explica por que os perfis são tão "impecáveis".

Embora os homens agora possam se apresentar com pompons e aspirar a papéis além do de "carregador", a diversidade permanece bastante abstrata. Onde estão as líderes de torcida com cabelos afro ? Onde estão aquelas com gordurinhas escondidas sob seus trajes de lantejoulas? Por enquanto, é como se estivéssemos testemunhando o renascimento das Angels da Victoria's Secret.