Ser contratado por um robô: o assustador crescimento das entrevistas com IA.

Enquanto os candidatos utilizam IA para aprimorar seus currículos, obter dicas de apresentação ou aperfeiçoar um e-mail persuasivo, as empresas também estão recorrendo a essas ferramentas digitais para analisar currículos e escolher seu próximo funcionário. A IA está assumindo funções na área de RH, mas, por vezes, peca pela falta de objetividade e, sobretudo, pela falta de sensibilidade.

Uma abordagem de recrutamento 2.0 que está se tornando cada vez mais atraente para as empresas.

A inteligência artificial tornou-se onipresente em nosso dia a dia e, às vezes, aumenta drasticamente nossas chances de conseguir um emprego . Talvez você já tenha usado o chatGPT como parte da sua busca por emprego e economizado um esforço mental ao solicitar alguns serviços. Seja para reescrever um e-mail, simplificar a redação de uma carta de apresentação ou praticar para perguntas complexas, a IA é seu treinador pessoal, seu robô multifuncional.

Se você tentasse escrever um único parágrafo por conta própria, ficaria completamente perdido. Pois bem, saiba que os líderes empresariais também se aproveitam dessa força de trabalho obediente e eficiente para recrutar novos talentos. Devido à falta de pessoal ou à falta de tempo, os empregadores delegam essa tarefa importante a robôs sem capacidade de raciocínio. E não se limitam a pedir que classifiquem currículos por relevância, mas que assumam o papel de um profissional de RH.

Imagine que você passou por todas as etapas da entrevista e chegou ao momento crucial: a interação virtual por meio de uma tela. Você abre o link enviado por e-mail e, de repente, vê um rosto composto apenas por pixels, uma mulher feita de algoritmos, não de carne e osso. Você se vê interagindo com um robô da mesma forma que interagiria com uma pessoa real. Esse cenário futurista está se tornando realidade. A startup francesa HR Engine, por exemplo, se vangloria de economizar "dois dias de trabalho" para recrutadores com seu sistema de IA corporativa. Uma economia de tempo, sem dúvida, mas uma perda significativa de conexão humana.

Da triagem de currículos às entrevistas, a IA praticamente tem a palavra final.

Essa IA, que analisa seu currículo e examina cada linha com atenção, praticamente lhe dá um diagnóstico profissional. Não é apenas uma ferramenta para solucionar problemas; é a condutora do processo de recrutamento. Ela cuida de tudo, desde o contato inicial até os exercícios práticos. E é como um episódio da vida real de "Black Mirror".

Essa máquina, que não entende de intuição, cria um perfil psicológico de cada candidato. Ela é responsável por avaliar as candidaturas com base em diversos critérios. Os proprietários desses robôs tentam tranquilizar as pessoas, afirmando que a IA se baseia exclusivamente em habilidades. Eles foram programados para recrutar não com base na aparência ou no gênero, mas sim na qualificação do indivíduo. Portanto, devem ser neutros. Isso é bastante útil para evitar favoritismos e decisões baseadas na aparência.

A inteligência artificial por trás do recrutamento, o que é problemático.

Essas IAs, domesticadas por grandes corporações, detêm o seu futuro em suas mãos. O que é bastante assustador quando vemos os escândalos que daí resultam. Exploração de dados, tráfico de fotos, análise estereotipada — a IA abre as portas para todo tipo de abuso e desigualdade.

Em vez de combater as injustiças silenciosas do mundo profissional, a IA também pode normalizá-las. "Para escolher, a IA usa os dados que lhe foram fornecidos; portanto, se sempre houve homens nessas posições, ela pensará que eles são mais competentes e favorecerá perfis masculinos", alerta Marie Content, advogada de direito social da BG2V, em entrevista ao jornal Les Echos .

Em um estudo de 2020, a Apec (Associação para o Emprego de Gestores) defendeu o uso ponderado e moderado da IA. "A inteligência artificial deve ser apenas uma ferramenta complementar para realizar, por vezes, as tarefas mais tediosas, mas de forma alguma pode ser considerada infalível", afirmou o estudo. Isso demonstra que a IA tem suas limitações no recrutamento.

A IA, completamente indiferente à sua sensibilidade, eloquência ou amor pelas palavras, escolhe sua bagagem em vez de sua essência. Em outras palavras: não espere ser o "favorito". Que tal imaginar um mundo onde você também tenha um clone virtual capaz de exaltar suas virtudes diante das câmeras?