Aos 22 anos, este atleta impressiona nas pistas de esqui e fascina o público.

Com apenas 22 anos, Eileen Gu se consolidou como um fenômeno do esqui estilo livre, tricampeã olímpica pela China e a atleta de inverno mais bem paga do mundo. Nascida nos Estados Unidos, estudante de Stanford e modelo para marcas de luxo, essa atleta multitalentosa fascina com sua habilidade e seu espírito independente.

Uma estrela olímpica precoce e intocável.

Em Pequim, em 2022, Eileen Gu, de 18 anos, fez história ao conquistar o ouro no big air e no halfpipe, além da medalha de prata no slopestyle. Desde então, ela acumulou 20 vitórias na Copa do Mundo, um recorde histórico para mulheres, e triunfou na edição inaugural da Snow League, na China, em dezembro passado. Sua técnica característica — um double cork 1620 executado com precisão cirúrgica — continua a encantar o público, principalmente na China, onde ela é um ícone nacional adorado.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Eileen 🖤🌈🧊🐲 (@eileengu)

O mais rico dos atletas de inverno

Com uma projeção de ganhos de US$ 23 milhões para 2025, segundo a Sportico , Eileen Gu lidera a lista de atletas olímpicos de inverno e ocupa o 4º lugar entre as atletas femininas de todos os esportes. Seus patrocinadores incluem gigantes globais como Red Bull, Tiffany, Porsche, Victoria's Secret e Louis Vuitton, além de marcas chinesas como Anta Sports e Luckin Coffee. Ela desfilou para a Bosideng em Milão e encerrou o desfile da Brunello Cucinelli em Xangai, transitando com facilidade entre as passarelas da moda e as pistas de esqui.

Nascida nos EUA, concorrente chinesa: o mistério da nacionalidade

Filha de mãe chinesa e pai americano, Eileen Gu cresceu entre as duas culturas, passando os verões em Pequim. Em 2019, optou por competir pela China, sem jamais esclarecer publicamente sua cidadania — uma questão delicada, já que a China não permite dupla nacionalidade. Atualmente, cursa Relações Internacionais em Stanford, onde estará no terceiro ano ao retornar, demonstrando que suas ambições vão além do mundo dos esportes.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Eileen 🖤🌈🧊🐲 (@eileengu)

Uma abordagem Zen para as Olimpíadas de 2026

Enquanto os Jogos Olímpicos de Milão-Cortina 2026 acontecem (até 22 de fevereiro), Eileen Gu afirma sentir-se livre de qualquer pressão. Sua paixão por Milão – uma cidade da moda e da cultura – acrescenta uma dimensão pessoal a esta competição.

Em última análise, Eileen Gu personifica a mulher moderna: atleta de elite, influenciadora, estudante brilhante e modelo internacional. Ao rejeitar categorias limitadas, ela redefine o sucesso, surfando nas ondas — literalmente — de um sucesso global que está apenas começando.