Essas atitudes na idade adulta podem ter origem em uma infância sem apoio materno.

Sua infância não foi repleta de "você consegue" ou "eu acredito em você". Sua mãe, que deveria ser sua maior incentivadora e te apoiar mesmo quando você queria ser mágico, raramente concordava com você. Em vez de te apoiar, ela te desanimava. E se você tem essas atitudes hoje, certamente é porque sua mãe não te apoiou naquela época.

Você duvida constantemente de si mesmo, mesmo quando tudo está indo bem.

Todos nós crescemos com a ideia de que existe em algum lugar a "mãe perfeita": aquela que encoraja, tranquiliza, ouve e diz "Eu acredito em você" sem hesitar. A realidade é muito mais complexa. Uma mãe costuma ser um ombro amigo, mas às vezes não é ela que nos levanta, e sim aquela que nos derruba. Ela não é quem remove os obstáculos, mas sim quem os cria. Enquanto algumas mães apoiam os sonhos dos filhos de viajar pelo mundo, suas carreiras musicais e suas escolhas amorosas, outras permanecem reservadas.

Adultos que não receberam incentivo na infância muitas vezes internalizam a ideia de que suas escolhas, pensamentos e desejos não valem muito. Se sua mãe não lhe deu apoio na infância, você provavelmente tem uma tendência a se questionar constantemente. E isso vai além do razoável. Você nunca comemora suas conquistas, pede a opinião dos outros para tudo e tem essa sensação persistente de "não ser suficiente". Essa constante insegurança não é uma característica da sua personalidade. É a consequência de anos crescendo sob a fria indiferença da sua mãe.

Você tem dificuldade em expressar suas necessidades.

Em vez de se envolver na sua educação, sua mãe permaneceu uma mera espectadora do seu crescimento. Ela nunca moveu um dedo para te ajudar ou tornar seu dia a dia mais fácil. Quando você cresce em um ambiente onde suas necessidades emocionais não são atendidas, muitas vezes acaba... sem senti-las mais. Como resultado, hoje você diz "sim" para todos, mesmo quando isso ultrapassa seus limites. Você se recusa a pedir ajuda, pensando que a pessoa à sua frente tem algo melhor para fazer. Pior ainda, você sente que está sendo exigente demais quando expressa algo.

Você busca compulsivamente validação externa.

Sem o apoio materno, a criança faz o que pode para se sentir segura: aprende a encantar, a agradar, a se adaptar. Se sua mãe não lhe deu apoio durante a infância, você provavelmente se desenvolveu com base na opinião dos outros. Hoje, você entra em pânico só de pensar em decepcionar alguém e sempre apresenta a melhor versão de si mesmo, mesmo que isso signifique trair quem você realmente é. Você faz de tudo para conquistar um lugar no coração dos outros e alcançar o ápice da estima deles. Essa necessidade não é um capricho: é uma estratégia de sobrevivência aprendida muito cedo.

Você é muito duro consigo mesmo

Uma mãe que não apoia é frequentemente uma mãe que critica, minimiza ou compara. Se você cresceu com a história psicológica da madrasta da Cinderela, você é ainda mais dura consigo mesma. Você não se elogia; você só aponta os espinhos. Sua voz interior sussurra constantemente frases depreciativas: "Você poderia ter feito melhor." "Todo mundo consegue, menos você." "Não se empolgue demais." Esses são apenas ecos distantes da sua mãe. Essa dureza não é natural; ela pode ser superada porque não é sua. Ela foi transmitida a você.

Você costuma atrair relacionamentos desequilibrados.

Quando você não recebe apoio, seu senso emocional fica comprometido. Como resultado, na vida adulta, você corre o risco de aceitar relacionamentos onde dá muito... e recebe muito pouco. Se você não teve o apoio da sua mãe durante a infância, provavelmente acreditou que isso era normal. Hoje, você aceita o que muitos consideram sinais de alerta. No trabalho e na vida amorosa, os relacionamentos são instáveis, e você é quem fica esperando, na esperança, duvidando e se sentindo culpado.

Boas notícias: nunca é tarde demais para se sustentar.

Reconhecer esses sinais não significa apontar o dedo para sua mãe , mas sim entender como sua história a moldou. Sua mãe também pode ter sofrido com a falta de reconhecimento na infância e simplesmente repetido o que antes considerava "certo". Se sua mãe não a apoiou durante a infância, você carrega as cicatrizes, e isso pode impactar negativamente seu dia a dia. No entanto, você pode quebrar esse ciclo:

aprendendo a falar com você gentilmente,

ao escolher relações recíprocas,

Ao estabelecer limites,

Valorizando seus esforços em vez de seus "resultados".

Você pode não ter crescido com uma mãe que a apoiasse, mas pode se tornar a mulher que se apoia, e isso é infinitamente poderoso.