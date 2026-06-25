Comparado a uma boneca, este jogador norueguês defende com orgulho o cabelo comprido entre os homens.

Erling Haaland costuma ser notícia pelos seus gols espetaculares. Desta vez, não foi seu pé esquerdo que chamou a atenção de todos, mas sim seu cabelo. Um vídeo que viralizou o mostrava com seus longos cabelos loiros soltos, gerando uma série de reações. Com certeza, isso reacenderá o debate sobre homens com cabelos compridos.

Um penteado que viralizou

Tudo começou com um pequeno vídeo gravado à beira do campo durante um jogo do Manchester City. Nele, Erling Haaland aparece jogando seus cabelos loiros para trás com uma facilidade quase teatral. Em poucas horas, o vídeo viralizou, transformando um gesto simples em um fenômeno viral.

Os internautas não hesitaram em deixar a imaginação correr solta e, infelizmente, o ódio também. Alguns compararam o jogador à Barbie, outros evocaram personagens do filme "As Branquelas". Outros ainda viram semelhanças com Daemon Targaryen, personagem de "A Casa do Dragão". Sem mencionar a inevitável "aura viking", amplamente usada para enfatizar sua aparência nórdica e carismática.

Uma admiração muito genuína.

Muitos fãs dizem estar impressionados com a beleza e a saúde de seu cabelo. Alguns chegam a perguntar sobre sua rotina de cuidados capilares, na esperança de descobrir o segredo de seus fios brilhantes e volumosos. Um internauta resumiu o sentimento geral elogiando seu "cabelo digno de um comercial de xampu". O efeito é claro: Erling Haaland atrai tanta atenção por seu estilo quanto por suas atuações em campo.

Um jogador que assume completamente seu penteado.

Em campo, Erling Haaland costuma usar o cabelo preso em coque, rabo de cavalo ou tranças, às vezes com uma faixa. Um momento particularmente memorável foi a partida contra o Arsenal em 2023, quando ele tirou a faixa antes de marcar um gol, com o cabelo solto, em uma vitória estrondosa. Quando um internauta sugeriu que ele cortasse o cabelo, sua resposta foi simples e direta: não. Uma declaração simbólica de sua relação com a própria imagem.

Cabelo livre de estereótipos

Vale a pena lembrar uma verdade às vezes esquecida: cabelos compridos não definem gênero ou orientação sexual. Homens podem ter cabelos compridos, curtos, presos ou soltos, assim como podem escolher usar uma variedade de roupas, incluindo saias, ternos ou qualquer outra peça que desejarem. Essas escolhas são uma questão de expressão pessoal, estilo e conforto, não de regras rígidas.

Associar automaticamente um penteado à identidade de gênero ou à orientação sexual baseia-se em estereótipos herdados de normas patriarcais, que tendem a rotular os indivíduos. Questionar esses reflexos permite uma visão mais simples e pacífica: todos devem poder decidir livremente sobre sua aparência, sem serem submetidos a críticas ou julgamentos baseados em códigos sociais ultrapassados. O cabelo, assim como a roupa, é antes de tudo uma forma de expressão individual, não um marcador de valor ou de identidade imposta.

Com humor, admiração e um forte senso de estilo, Erling Haaland prova que sua influência vai muito além dos gramados. Seu cabelo se tornou uma verdadeira marca registrada, quase tão reconhecível quanto suas comemorações de gol.