Acusado de usar roupas "inapropriadas", este torcedor está causando polêmica durante a Copa do Mundo.

Durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026™ (de 11 de junho a 19 de julho), Ivana Knöll, conhecida online como @knolldoll, voltou a chamar a atenção. Sua presença nas arquibancadas gerou reações diversas em relação à sua roupa, que alguns consideraram "inapropriada". Além da controvérsia, um debate mais amplo ressurge: a forma como as mulheres são percebidas e sua liberdade de expressão.

Um fã que chama a atenção

Ivana Knöll (@knolldoll) não é estranha ao mundo do futebol. Ex-Miss Croácia, agora modelo e DJ, ela se tornou presença constante em grandes competições internacionais. Desde 2018, apoia a seleção croata, vestindo roupas nas cores do país, incluindo o famoso padrão xadrez vermelho e branco. Em 2016, ela marcou presença em uma partida contra a Inglaterra, fiel ao seu papel de torcedora apaixonada.

Um look que divide opiniões nas redes sociais.

Como costuma acontecer, sua presença não passou despercebida. Nas redes sociais, alguns usuários comentaram que "seu look não refletia a imagem esperada de um evento esportivo global". Outros a defenderam imediatamente, apontando elementos simples, porém essenciais: o calor nas arquibancadas, a atmosfera festiva das partidas e, sobretudo, o direito fundamental de se vestir livremente. Muitos resumiram sua posição com uma ideia clara: cada um escolhe suas roupas com base no conforto, na identidade e na expressão pessoal, sem precisar se justificar.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por knolldoll (@knolldoll)

Um debate que vai além do estádio.

Para além dessa situação específica, a controvérsia em torno de Ivana Knöll (@knolldoll) evidencia um fenómeno recorrente no desporto: a atenção desproporcionada dada à aparência das adeptas femininas em comparação com a dos adeptos masculinos. Os corpos das mulheres tornam-se, por vezes, alvo de comentários públicos, como se a sua presença num estádio exigisse validação externa.

Esse tipo de reação revela um desequilíbrio persistente: a aparência das mulheres é discutida, analisada e até julgada com muita frequência, quando deveria ser simplesmente uma questão de liberdade individual. O esporte, um lugar de paixão e partilha, não deveria se tornar um espaço para o controle dos corpos.

Liberdade, confiança e respeito

Essa sequência serve como um lembrete de uma verdade fundamental: os corpos e a aparência das mulheres não são passíveis de debate. Toda pessoa deve poder se vestir como quiser, sem ser definida pela sua aparência ou sujeita a julgamentos. Nas arquibancadas, como em qualquer outro lugar, a liberdade de se vestir é uma expressão de si mesma. Ela caminha lado a lado com confiança, conforto e autenticidade. E, acima de tudo, merece respeito.

Durante a Copa do Mundo da FIFA 2026™, Ivana Knöll (@knolldoll) tornou-se, sem querer, o rosto de uma discussão mais ampla sobre normas e percepções. Uma coisa permanece clara: o futebol é um esporte apaixonante, e essa paixão pertence a todos, independentemente de como se vestem.