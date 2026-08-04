Durante um exame ginecológico, um par de óculos da marca Meta causou preocupação em uma paciente.

Consultas ginecológicas de rotina costumam ser temidas e acompanhadas de muita ansiedade. Entre os estribos, as mulheres frequentemente se sentem vulneráveis e em uma posição de fragilidade. Durante essa consulta tão íntima, uma paciente percebeu que a profissional de saúde que a examinava usava óculos com câmera embutida: os infames Meta. E não era para um exame mais detalhado, mas puramente para fins voyeurísticos. Um relato arrepiante que destaca os perigos desses óculos de realidade aumentada.

A história de uma paciente que foi vítima de uma prática hedionda.

É um momento que as mulheres temem semanas antes da fatídica consulta. Geralmente, uma consulta ginecológica é uma experiência muito desagradável. Na França, mais da metade das mulheres já adiou ou desistiu desse exame íntimo por medo de julgamentos, dor ou dos resultados. Encontrar-se quase completamente despida diante de um profissional de saúde com uma lanterna, explorando as profundezas da vulva, é particularmente desconfortável. É difícil manter-se relaxada em uma posição tão constrangedora e antinatural. Muitas mulheres tiveram uma experiência ruim e guardam uma lembrança traumática do seu primeiro exame de Papanicolau ou dessa consulta médica.

Em uma publicação na conta @grandebavardeuse , uma jovem relatou sua história, ou melhor, seu calvário, no consultório de um ginecologista. O relato surgiu após um apelo por testemunhas feito pelo dono da conta, com a seguinte pergunta: "Você já foi filmada sem o seu consentimento por óculos Meta?" . Durante o exame, a mulher, que o autor renomeou como Eva para preservar o anonimato, percebeu um detalhe incomum. Não se tratava de uma expressão fria ou um tom seco, mas sim de um par de óculos que se tornaram infames. Essas armações pretas, com aros grossos e lentes integradas, estavam posicionadas diretamente no nariz do profissional de saúde.

A luz não estava acesa, então ela tentou se tranquilizar até receber a receita. No entanto, com conhecimentos básicos de informática, é muito fácil adulterar a câmera e o filme impunemente, aparentemente sem nenhum problema. A Meta condena veementemente esse uso indevido da tecnologia. Ao pesquisar o nome desse homem no Google, a paciente descobriu uma série de avaliações negativas descrevendo o mesmo problema.

Um depoimento que caiu como uma bomba.

Não faz muito tempo, os óculos Meta pareciam algo saído da ficção científica, um produto típico de um episódio de "Black Mirror". Hoje, porém, são apresentados como uma tecnologia do futuro, um símbolo de progresso. Kylie Jenner até os promove, assim como outros influenciadores. Aprimorados por inteligência artificial , eles são capazes de traduzir textos em tempo real, descrever cenas com precisão, tirar fotos sob demanda e reproduzir música sem interrupções. É uma invenção considerada revolucionária.

Contudo, embora ofereçam esperança a pessoas com deficiência visual e sejam auxílios inestimáveis em viagens a lugares desconhecidos, também têm suas limitações e podem infringir os direitos de imagem. Nas mãos erradas, tornam-se uma arma formidável para predadores. Isso lhes rendeu até mesmo o apelido bastante sugestivo de "óculos de pervertido". A criadora de conteúdo ativista @grandebavardeuse recebeu inúmeras respostas ao seu apelo por depoimentos, comprovando que este é um novo flagelo moderno. Nas redes sociais, as mulheres temem ter seus rostos, ou pior, seus corpos, expostos em toda a sua glória para a comunidade online.

Uma tecnologia usada para fins maliciosos.

Esses óculos com inteligência artificial nasceram com grandes ambições: facilitar o dia a dia da pessoa comum. Só que, como a maioria dos dispositivos disponíveis ao público em geral, acabaram simplificando principalmente o modus operandi de sedutores sexistas e agressores sexuais. Os depoimentos reunidos por @grandebavardeuse, que constituem excelentes provas incriminatórias, são apenas um reflexo de uma realidade aterradora, ou até mesmo uma versão 2.0 de uma história criminal.

Desde a criação dos óculos Meta, mulheres em todo o mundo se sentem ainda mais inseguras. Segundo uma investigação da imprensa sueca, os óculos inteligentes Ray-Ban Meta supostamente capturaram imagens íntimas de pessoas sem o conhecimento delas e as enviaram para uma empresa terceirizada no Quênia. Do outro lado do Atlântico, grupos de homens estão filmando massagistas em salões nos Estados Unidos, também sem o consentimento delas.

Nascidos de boas intenções, os óculos Meta tornaram-se ímãs para controvérsias e atraem a desconfiança das mulheres. Para elas, representam mais uma ferramenta perigosa do que uma nobre revolução.