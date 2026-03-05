"Férias tranquilas", uma nova tendência no ambiente de trabalho que levanta questões para as empresas.

Trabalhar com vista para o mar sem tirar férias… é uma ideia que está ganhando força. Com o aumento do trabalho remoto, alguns funcionários estão adotando um novo hábito: tirar férias enquanto continuam trabalhando, sem informar o empregador. Essa prática, chamada de "férias silenciosas", está gerando tantas perguntas quanto curiosidade.

Quando o escritório entra em férias.

"Férias tranquilas" referem-se a uma situação em que você continua a desempenhar suas funções profissionais enquanto está em um destino de férias. Praia, montanhas, casa de família ou cidade ensolarada: o cenário muda, mas o trabalho continua. Ao contrário de férias tradicionais, você não está realmente ausente. Você responde a e-mails, participa de videoconferências e continua suas tarefas habituais. A diferença? Seu empregador não é informado de que você deixou seu local de trabalho habitual.

O objetivo, portanto, não é necessariamente trabalhar menos, mas desfrutar de um ambiente mais agradável sem usar o tempo de férias. Essa prática está em consonância com outros fenômenos relacionados ao trabalho híbrido, como o "despedimento silencioso", que se popularizou nas redes sociais.

Uma tendência que surgiu com o aumento do teletrabalho.

Desde a pandemia, o trabalho remoto tornou-se uma constante em muitos setores. O escritório já não precisa ser um local fixo: pode agora ser a sua sala de estar, um espaço de coworking… ou até mesmo um terraço com vista para o mar. Quando as tarefas estão concluídas e a ligação à internet está a funcionar, o local exato onde se trabalha torna-se, por vezes, secundário. Esta nova flexibilidade abriu as portas a práticas inéditas, incluindo as "férias tranquilas".

A questão ganhou destaque significativo na mídia anglo-saxônica durante o verão de 2023. Uma pesquisa realizada pela Harris Poll com mais de mil funcionários americanos revelou que 28% já haviam levado seus empregadores a acreditar que estavam trabalhando quando, na verdade, estavam ocupados com outra coisa. Nem todos estavam de férias, mas esse número ilustra uma mudança de comportamento em um mundo profissional cada vez mais digitalizado.

Por que essa prática é atraente?

Se essa tendência está ganhando popularidade, é porque atende a diversas expectativas modernas relacionadas ao trabalho.

Em primeiro lugar, a busca por flexibilidade. Muitos funcionários desejam poder organizar seu trabalho de uma forma mais compatível com sua vida pessoal e bem-estar.

Além disso, existe a dificuldade de se desconectar de verdade. Em alguns ambientes profissionais, tirar um tempo de folga pode dar a impressão de menor envolvimento. Como resultado, algumas pessoas preferem se manter conectadas enquanto mudam de ambiente.

As ferramentas digitais também facilitam essa ilusão de presença. É possível agendar e-mails, manter um status "ativo" em contas de e-mail profissionais ou responder rapidamente a partir de um laptop.

Por trás dessa aparente liberdade, porém, reside um paradoxo: o teletrabalho pode oferecer mais autonomia, ao mesmo tempo que reforça uma cultura de hiperdisponibilidade.

Férias… mas não exatamente descanso.

Trabalhar em um local agradável pode parecer atraente, mas não substitui férias de verdade. Para a recuperação mental, especialistas em saúde ocupacional enfatizam a importância de uma pausa genuína das obrigações de trabalho.

Quando você está constantemente conectado, seu cérebro não tem o tempo de recuperação necessário. A longo prazo, essa falta de desconexão pode levar à fadiga mental, estresse e exaustão. Assim, as "férias tranquilas" revelam um dilema moderno: o desejo de desfrutar da liberdade oferecida pelo trabalho remoto e, ao mesmo tempo, permanecer constantemente disponível.

Um desafio para as empresas

Para as organizações, essa prática levanta diversas questões importantes. Ela se relaciona, em particular, à confiança entre gestores e funcionários, mas também, por vezes, à segurança de dados ou às obrigações legais caso um funcionário trabalhe de outro país sem declará-lo.

Diante desses novos hábitos, algumas empresas estão começando a experimentar soluções mais transparentes. Uma delas é o "workation", um conceito que permite aos funcionários trabalhar temporariamente em um local de férias, mas de forma declarada e regulamentada.

Em resumo, as "férias tranquilas" refletem uma profunda transformação na relação com o trabalho, principalmente entre as gerações mais jovens, que valorizam mais o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Essa evolução demonstra, sobretudo, uma coisa: a flexibilidade tornou-se uma expectativa central, mas para que continue sendo benéfica para todos, exige um diálogo aberto entre funcionários e empregadores. Em última análise, a verdadeira questão pode não ser onde você trabalha, mas sim como preservar a liberdade, a confiança e o direito genuíno ao descanso.