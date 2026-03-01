Essas situações, comuns na vida de uma mulher, constituem, na verdade, violência.

São apresentadas como "normais". Você as ouve repetidamente desde a infância, como um ruído de fundo inevitável. No entanto, por trás desses hábitos, esconde-se a violência. No Instagram, Flavie Milsonneau (@flavie.m_tca) compartilhou um vídeo listando oito situações comuns na vida de uma mulher. Experiências que muitos consideram inocentes... mas que, na verdade, contribuem para um sistema de pressão constante, principalmente em relação ao corpo e ao lugar da mulher nos espaços públicos. Nomeá-las já é o primeiro passo para desmantelá-las.

1. Comprometer-se a "prestar atenção" ao longo da vida.

"Cuidado": com o quê, exatamente? Com a sua saia, o seu decote, o jeito que você ri, anda, fala ou caminha para casa. Essa vigilância constante acaba se tornando normal. No entanto, viver na expectativa de perigo ou julgamento está longe de ser inofensivo. Esse fardo mental, internalizado desde muito jovem, restringe a espontaneidade e a liberdade das mulheres. Ensina que sua segurança depende do seu comportamento, e não do respeito dos outros.

2. Receba feedback sobre o seu corpo

"Você emagreceu?" , "Você engordou nos quadris" , "Você deveria prestar mais atenção na sua alimentação." Comentários sobre a aparência física muitas vezes vêm disfarçados de preocupação ou elogios. No entanto, sejam positivos ou negativos, eles reduzem seu valor à sua aparência. Mas seu corpo não é um assunto para debate público. Ele não precisa ser avaliado, comentado ou analisado. Ele pertence a você, em toda a sua diversidade, força, suavidade, formas e transformações.

3. Privar-se de comida porque você "já comeu demais"

Restringir-se após uma refeição, sentir-se culpada pela sobremesa, compensar um momento de prazer gastronômico… esses reflexos são tão comuns entre muitas mulheres que parecem normais. No entanto, refletem uma relação problemática com a comida, frequentemente alimentada por pressões externas. Comer até se sentir satisfeita, saborear a comida, ouvir o seu corpo: essas são ações simples, mas poderosas. Seu corpo merece ser nutrido, não punido.

4. Aturar piadas sobre seu peso durante as refeições em família.

A infame frase "Já não te reconhecemos mais", dita entre os queijos e as sobremesas. As pequenas "piadas" sobre a sua figura, o seu corpo, o seu apetite. Porque é um evento familiar, supostamente não tem problema. Só que não, o suposto humor não anula o impacto. Esses comentários repetidos para mulheres (e às vezes não só para mulheres) podem minar a autoestima e reforçar a ideia de que o seu corpo é um problema coletivo. Mas a sua aparência não é motivo de riso.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Flavie Milsonneau, psicoeducação (@flavie.m_tca)

5. Ter medo de sair sozinho à noite.

Atravessar a rua. Segurar as chaves com firmeza na mão. Compartilhar sua localização. Esse medo é frequentemente apresentado como um reflexo legítimo de cautela para as mulheres. E é, mas também revela uma realidade: o espaço público não é vivenciado da mesma forma por todos. Quando o medo se torna um hábito arraigado, não é simplesmente uma precaução; é um sinal de um profundo desequilíbrio.

6. Ouvir comentários sobre o seu prato

"Nossa, você come bem", "Tem certeza de que vai comer tudo isso?". Mais uma vez, o controle é exercido através do que está no seu prato. O que você come se torna um indicador moral. Esses comentários reforçam a ideia de que uma mulher deve comer pouco, discretamente, sem causar alvoroço. No entanto, seu apetite é perfeitamente normal. É vibrante, legítimo e natural.

7. Ser interrompida ou ignorada por ser mulher.

Em reuniões, debates, à mesa de jantar: você começa uma frase e é interrompida. Você propõe uma ideia e ela é retomada por um homem e, de repente, validada. Esse fenômeno, ainda comum, contribui para tornar as vozes femininas invisíveis. Ser ouvida nunca deveria ser um privilégio. Sua voz tem o mesmo valor, a mesma relevância, a mesma legitimidade.

8. Ser submetido às imagens onipresentes de um "corpo perfeito"

Anúncios, redes sociais, revistas: em todo lugar, um único ideal é promovido. Corpo liso, magro, jovem, retocado. Através da exposição constante, esse ideal se torna a norma tácita. No entanto, a verdadeira beleza é diversa. Ela existe em todos os tipos de corpo, todos os tamanhos, todos os tons de pele, todas as histórias. Afastar-se desses padrões irreais significa recuperar o poder sobre a sua própria percepção e autoestima.

Em última análise, o que Flavie Milsonneau enfatiza é crucial: enquanto essas situações não forem identificadas como problemáticas, elas continuarão sendo suportadas em silêncio. Dar voz a essas experiências significa recusar-se a deixá-las serem banalizadas. Significa reconhecer que as pressões exercidas sobre os corpos e comportamentos das mulheres não são meros detalhes, mas mecanismos profundamente enraizados. Desvincular-se gradualmente delas significa reconquistar espaço, liberdade e confiança. Seu corpo não é um problema a ser resolvido. Sua presença não é um erro a ser minimizado. Você tem o direito de existir plenamente, sem precisar se desculpar.