Search here...

Considerada como usando "maquiagem demais" na academia, esta jogadora de rúgbi responde às críticas.

Sociedade
Léa Michel
@ilonamaher/Instagram

Por que você deveria ter que escolher entre força e maquiagem? Por que rímel faria os halteres tremerem? Diante de comentários sobre sua maquiagem durante uma sessão de levantamento de peso, a jogadora de rúgbi americana Ilona Maher decidiu responder com estilo — e alguns quilos bem levantados.

Uma pergunta que incomoda... e motiva.

Ilona Maher publicou recentemente um vídeo no Instagram. A legenda de abertura pergunta: "Por que você usa maquiagem quando treina? ". O tom está definido. Vestindo leggings cinza, um rabo de cavalo alto e joias discretas, a jogadora de rúgbi exibe um sorriso sereno. Em seguida, ela passa para uma série de exercícios: supino com 34 kg, barras fixas e remadas controladas. Tudo isso com rímel e batom.

Sua resposta, simples e impactante: "Por que não? Isso não me torna mais fraca!" Uma frase que ressoa como um alerta. Ela até escreveu isso na legenda do vídeo, em preto e branco: "Meu rímel não vai afinar meus músculos nem fazer com que minha ética de trabalho desapareça." Em outras palavras, sua aparência não define seu desempenho ou sua determinação.

Em 2025, como finalista do programa "Dancing with the Stars", ela se tornou a primeira mulher a levantar seu parceiro masculino no programa. Mais uma vez, Ilona Maher quebrou paradigmas: sim, você pode ser poderosa, musculosa, espetacular — e amar gloss labial.

Os corpos das mulheres, sempre comentados

Por trás deste vídeo, existe uma realidade mais ampla. Os corpos das mulheres são constantemente escrutinados, comentados e analisados. "Maquiagem demais", "maquiagem de menos". "Musculosa demais", "magra demais". "Exibida demais", "discreta demais". Mas o princípio é simples: você faz o que quiser com o seu corpo. Com o seu rosto. Com o seu estilo.

É verdade que usar maquiagem na academia não é particularmente recomendado do ponto de vista dermatológico — especialmente porque a base pode obstruir os poros e impedir que a pele respire durante o exercício —, mas continua sendo uma escolha pessoal. Se você quer uma aparência natural para poder suar à vontade, tudo bem. Se você se sente mais confiante com um pouco de rímel ou algo do tipo, isso é perfeitamente legítimo. Sua força não é medida pelo batom, ou pela falta dele.

Uma onda de apoio

A publicação de Ilona Maher gerou inúmeras reações. "Deveríamos ter a liberdade de usar maquiagem ou não", "Obrigada por falar sobre isso", "Com uma medalha olímpica e todas essas exigências, maquiagem é a última coisa em que penso". Com mais de 5,4 milhões de seguidores, Ilona Maher transmite uma mensagem que vai muito além das quadras. Positividade corporal, empoderamento, autoafirmação: ela personifica uma geração que se recusa a escolher entre suas múltiplas facetas. Poderosa e estilosa. Musculosa e impecável. Séria e divertida: ela prova que performance e expressão pessoal podem coexistir sem contradição.

Ao levantar pesos e responder a críticas, Ilona Maher nos lembra de uma verdade essencial: seu corpo pertence a você. E você tem todo o direito de habitá-lo como bem entender.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Violência de gênero nas escolas: um estudo aponta para uma "evolução preocupante" no clima escolar.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Violência de gênero nas escolas: um estudo aponta para uma "evolução preocupante" no clima escolar.

Em diversas regiões do mundo, estudos recentes têm levantado preocupações sobre o aumento de comportamentos misóginos e anti-LGBTQIA+...

A tendência do "correio tradicional" marca um grande retorno das cartas manuscritas entre os jovens?

Num mundo onde tudo é escrito em segundos e apagado com um simples deslizar de dedo, um gesto...

Essa atleta está conscientizando as pessoas sobre como lidar com a menstruação durante as competições.

Com o encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 em 22 de fevereiro de 2026, as...

"Ela está mentindo sobre sua aparência": Influenciadora é acusada de "enganar outras pessoas" após falha no filtro.

A cena viralizou nas redes sociais chinesas antes de se espalhar pelo mundo: uma streamer asiática teve seu...

Transformar tarefas administrativas em uma noite agradável: uma moda passageira ou uma solução real?

Provavelmente você tem aquele e-mail "urgente" que fica adiando, aquela tarefa que você vai adiando para amanhã... e...

"Orelhas de couve-flor": a tendência viral que preocupa os médicos

Algumas tendências nas redes sociais são surpreendentes. A mais recente? "Orelhas de couve-flor", inspiradas em esportes de combate....

© 2025 The Body Optimist