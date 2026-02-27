Considerada como usando "maquiagem demais" na academia, esta jogadora de rúgbi responde às críticas.

Por que você deveria ter que escolher entre força e maquiagem? Por que rímel faria os halteres tremerem? Diante de comentários sobre sua maquiagem durante uma sessão de levantamento de peso, a jogadora de rúgbi americana Ilona Maher decidiu responder com estilo — e alguns quilos bem levantados.

Uma pergunta que incomoda... e motiva.

Ilona Maher publicou recentemente um vídeo no Instagram. A legenda de abertura pergunta: "Por que você usa maquiagem quando treina? ". O tom está definido. Vestindo leggings cinza, um rabo de cavalo alto e joias discretas, a jogadora de rúgbi exibe um sorriso sereno. Em seguida, ela passa para uma série de exercícios: supino com 34 kg, barras fixas e remadas controladas. Tudo isso com rímel e batom.

Sua resposta, simples e impactante: "Por que não? Isso não me torna mais fraca!" Uma frase que ressoa como um alerta. Ela até escreveu isso na legenda do vídeo, em preto e branco: "Meu rímel não vai afinar meus músculos nem fazer com que minha ética de trabalho desapareça." Em outras palavras, sua aparência não define seu desempenho ou sua determinação.

Em 2025, como finalista do programa "Dancing with the Stars", ela se tornou a primeira mulher a levantar seu parceiro masculino no programa. Mais uma vez, Ilona Maher quebrou paradigmas: sim, você pode ser poderosa, musculosa, espetacular — e amar gloss labial.

Os corpos das mulheres, sempre comentados

Por trás deste vídeo, existe uma realidade mais ampla. Os corpos das mulheres são constantemente escrutinados, comentados e analisados. "Maquiagem demais", "maquiagem de menos". "Musculosa demais", "magra demais". "Exibida demais", "discreta demais". Mas o princípio é simples: você faz o que quiser com o seu corpo. Com o seu rosto. Com o seu estilo.

É verdade que usar maquiagem na academia não é particularmente recomendado do ponto de vista dermatológico — especialmente porque a base pode obstruir os poros e impedir que a pele respire durante o exercício —, mas continua sendo uma escolha pessoal. Se você quer uma aparência natural para poder suar à vontade, tudo bem. Se você se sente mais confiante com um pouco de rímel ou algo do tipo, isso é perfeitamente legítimo. Sua força não é medida pelo batom, ou pela falta dele.

Uma onda de apoio

A publicação de Ilona Maher gerou inúmeras reações. "Deveríamos ter a liberdade de usar maquiagem ou não", "Obrigada por falar sobre isso", "Com uma medalha olímpica e todas essas exigências, maquiagem é a última coisa em que penso". Com mais de 5,4 milhões de seguidores, Ilona Maher transmite uma mensagem que vai muito além das quadras. Positividade corporal, empoderamento, autoafirmação: ela personifica uma geração que se recusa a escolher entre suas múltiplas facetas. Poderosa e estilosa. Musculosa e impecável. Séria e divertida: ela prova que performance e expressão pessoal podem coexistir sem contradição.

Ao levantar pesos e responder a críticas, Ilona Maher nos lembra de uma verdade essencial: seu corpo pertence a você. E você tem todo o direito de habitá-lo como bem entender.