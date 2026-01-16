Search here...

Esses presidentes asiáticos estão tocando tambores juntos para enviar uma mensagem forte.

Sociedade
Tatiana Richard
@channelnewsasia/Instagram

Dois líderes asiáticos recentemente foram notícia: o primeiro-ministro japonês e o presidente sul-coreano, ambos bateristas talentosos, se uniram para uma sessão musical histórica. O dueto deles de "Demon Hunters", um famoso sucesso do K-pop, simboliza uma reaproximação espetacular entre Tóquio e Seul.

Uma jam session no auge do poder

Num palco montado durante uma cúpula bilateral, os dois líderes trocaram baquetas e sorrisos. A primeira-ministra japonesa, revelando seus talentos ocultos como percussionista, abriu a apresentação com um ritmo sincopado, enquanto o presidente sul-coreano forneceu uma poderosa linha de baixo. A plateia diplomática, atônita, aplaudiu a performance inesperada.

A escolha do K-pop não é insignificante: "Demon Hunters" celebra a luta compartilhada contra desafios regionais, da Coreia do Norte às tensões comerciais. Uma mensagem codificada nos tons e na caixa da bateria.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por CNA (@channelnewsasia)

Quando os tambores dissipam as mágoas históricas

Uma paixão compartilhada desde os tempos de estudantes, os tambores se tornam aqui uma ferramenta de diplomacia cultural. Tóquio e Seul, rivais históricas, nos lembram que a música transcende disputas: reparações de guerra, o arquipélago de Dokdo/Takeshima, comércio… Esta dupla evoca a cúpula de Camp David de 2023, onde Yoon Suk-yeol e Fumio Kishida já haviam selado uma reconciliação. Em 2026, os tambores substituem os discursos formais para ancorar esse entendimento nos corações das pessoas.

K-pop como uma linguagem universal de paz

A escolha de uma música sul-coreana para esta jam session japonesa confirma o status da onda coreana como uma força de influência global. Os dois líderes, fãs de J-rock e metalcore, provam que a música une gerações e nações. O governo japonês compartilhou oficialmente o vídeo: "Quando a música afasta as sombras do passado". Os internautas asiáticos vibraram de orgulho: 5 milhões de visualizações em 24 horas.

Uma pontuação para o futuro da região

Este concerto presidencial vai além do mero simbolismo: ele lança oficialmente a "Iniciativa Ritmo Asiático", um projeto de cooperação cultural trilateral entre Japão, Coreia e Estados Unidos. Próxima cúpula? Uma batalha de tambores com o Secretário de Estado americano.

Ao tocarem em uníssono "Demon Hunters", Tóquio e Seul demonstram que a diplomacia pode ser eficaz. Os tambores, uma "arma" pacífica, ressoam com a esperança de uma Ásia harmoniosa.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Como escritora, exploro a beleza, a moda e a psicologia com sensibilidade e curiosidade. Gosto de compreender as emoções que vivenciamos e de dar voz àqueles que nos ajudam a nos entendermos melhor. Em meus artigos, busco preencher a lacuna entre o conhecimento científico e nossas experiências cotidianas.
