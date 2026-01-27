Esse ladrão não esperava dar de cara com um entusiasta do triatlo.

Durante uma viagem turística a Londres, Elizabeth Lopez Aguilar não esperava vivenciar uma cena digna de filme de ação. Essa americana, apaixonada por esportes, estava com seu parceiro na passarela do Royal Victoria Docks, no bairro de Canary Wharf, quando colocou o celular no chão para gravar um vídeo curto para o TikTok com vista para o Tâmisa. Em um instante, um desconhecido arrancou o iPhone de suas mãos e fugiu. O que ele não sabia era que sua vítima não era uma turista qualquer.

Uma reação extremamente rápida, capturada pela câmera.

No momento do roubo, o celular ainda estava gravando, registrando toda a cena. As imagens mostram claramente a mão do ladrão agarrando o aparelho, seguida por uma perseguição frenética. Inicialmente surpresa, Elizabeth pensa que é uma brincadeira do parceiro. Ao ver o homem desaparecer na multidão, ela rapidamente percebe que se trata de um assalto. Sem hesitar, ela inicia a perseguição a toda velocidade.

Dois anos de triatlo que fazem toda a diferença

O que o batedor de carteiras claramente não havia previsto era que a jovem praticava triatlo e corrida de velocidade há dois anos. Com alguns passos, Elizabeth Lopez Aguilar diminuiu a distância entre eles. Seu parceiro, também atlético, juntou-se à corrida. A dupla disparou pelos corredores da plataforma do metrô de Londres, para espanto dos transeuntes. A cena, breve, mas intensa, terminou rapidamente: Elizabeth conseguiu alcançar o homem e bloquear seu caminho, com a ajuda do parceiro. Pego de surpresa, o ladrão não ofereceu resistência.

O ladrão desiste sem lutar.

Diante da determinação do casal e sem poder competir fisicamente, o batedor de carteiras entregou o celular sem questionar. Em seguida, desapareceu tão discretamente quanto havia chegado, provavelmente ansioso para evitar qualquer contato com as autoridades. O assunto poderia ter terminado aí, mas o vídeo do incidente, gravado sem querer, rapidamente chamou a atenção nas redes sociais. O vídeo, visto milhares de vezes, é tão divertido quanto surpreendente.

"Ele não sabia com quem estava se metendo."

Em entrevista a um veículo de comunicação britânico, Elizabeth relatou a cena com uma mistura de distanciamento e humor. "Acho que ele não tinha a menor ideia de com quem estava lidando", comentou, ainda surpresa por ter recuperado o celular tão rapidamente. Para ela, esse contratempo serve principalmente como um lembrete: mesmo em lugares lotados, furtos oportunistas são frequentes e é preciso estar sempre vigilante, mesmo ao gravar um simples vídeo.

Uma experiência sem repercussões legais.

Apesar do furto, Elizabeth e seu parceiro decidiram não prestar queixa. O homem não foi violento e devolveu o objeto roubado imediatamente. O casal preferiu deixar o incidente para trás, não querendo transformá-lo em uma questão legal. A jovem americana, no entanto, aprendeu uma lição com esse contratempo: no futuro, ela nunca mais deixaria seu celular sem vigilância, principalmente em áreas turísticas.

Em questão de segundos, Elizabeth Lopez Aguilar passou de uma simples transeunte a uma perseguidora formidável, transformando uma tentativa de roubo em um fracasso espetacular. Para a ladra, esse contratempo provavelmente permanecerá uma experiência memorável.