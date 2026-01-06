Search here...

Este extraordinário espetáculo de fogos de artifício no Japão está provocando reações em todo o mundo.

Sociedade
Naila T.
Photo d'illustration : Designecologist/Pexels

Um espetáculo pirotécnico de escala e potência excepcionais chamou a atenção recentemente no Japão. O yonshakudama, considerado o ápice da pirotecnia japonesa, foi lançado e despertou admiração por suas dimensões espetaculares e pelos efeitos visuais que projetou no céu.

Um projétil gigante no centro do espetáculo

No Japão, um dos espetáculos pirotécnicos mais impressionantes já vistos foi o yonshakudama. Este projétil pesa aproximadamente 420 kg e mede 1,2 metros de diâmetro — dimensões que superam em muito as dos fogos de artifício tradicionais usados na maioria dos festivais pirotécnicos. Projetado para produzir uma única explosão em grande escala, este tipo de projétil é normalmente usado em eventos populares ou celebrações especiais onde a pirotecnia desempenha um papel central no espetáculo visual.

Uma enorme explosão no céu

Quando este gigantesco fogo de artifício é lançado, ele sobe centenas de metros no ar antes de explodir num clarão de luz e cor. Alguns observadores acreditam que o efeito visual da explosão pode atingir um diâmetro muito amplo — às vezes quase um quilômetro — muito maior do que o dos fogos de artifício convencionais. Esse tamanho excepcional faz do yonshakudama um espetáculo impressionante para os espectadores, e o evento atrai a atenção de entusiastas da pirotecnia do mundo todo.

Reações e viralidade

A partilha de vídeos e fotos do lançamento nas redes sociais rapidamente gerou uma onda de reações online. Muitos internautas partilharam as imagens, expressando o seu espanto com o poder e a dimensão do espetáculo pirotécnico japonês. Alguns comentadores destacaram o contraste entre esta explosão gigantesca e os fogo de artifício mais tradicionais, enquanto outros elogiaram a perícia técnica necessária para lançar um projétil deste calibre em segurança.

Além do espetáculo visual, o disparo do yonshakudama ilustra a importância cultural e técnica da pirotecnia no Japão, onde tradição, precisão e inovação convergem. Na era das redes sociais, essas imagens impressionantes também ajudam a promover uma tradição japonesa singular, hoje observada e admirada no mundo todo.

Naila T.
Naila T.
Analiso as tendências sociais que moldam nossos corpos, nossas identidades e nossas relações com o mundo. O que me motiva é compreender como as normas evoluem e se transformam em nossas vidas, e como os discursos sobre gênero, saúde mental e autoimagem permeiam o cotidiano.
