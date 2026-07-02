Toque de recolher para homens? Essa ideia está se tornando cada vez mais controversa nas redes sociais.

E se os homens fossem proibidos de sair depois de um certo horário, como os adolescentes durante sua "fase rebelde"? Essa regra, que se encaixaria perfeitamente em uma série no estilo "Black Mirror", tem apoio unânime das mulheres. Nas redes sociais, muitas mulheres gostariam de ver esse toque de recolher se tornar realidade. Enquanto para os homens é pura discriminação, para elas é uma bela utopia: a promessa de espaços públicos mais seguros e passeios noturnos tranquilos.

Originalmente, foi prescrito por uma baronesa britânica.

Todos ainda se lembram dos repetidos lockdowns e do toque de recolher imposto. Parecia até um castigo infantil. Na época, a mídia praticamente falava de um cenário apocalíptico. Com esse isolamento noturno, os moradores se sentiam como prisioneiros em jaulas. Uma baronesa britânica se inspirou nessa rígida medida pandêmica ao fazer recomendações para combater o flagelo da violência de gênero e do assédio de rua .

Durante um discurso na Câmara dos Lordes do Parlamento Britânico, no dia seguinte ao Dia Internacional da Mulher em 2021, Jenny Jones, membro do Partido Verde, sugeriu a imposição de um toque de recolher para homens a partir das 18h. Este é o horário em que as mulheres começam a acelerar o passo nas ruas e a verificar se estão bem.

Geralmente, são as mulheres que se trancam em casa após o anoitecer por medo de encontrar uma pessoa perigosa, acabando trancadas no porta-malas de um carro e presas nas mãos de um predador. De acordo com um estudo de grande escala, 80% das mulheres entre 18 e 25 anos se sentem inseguras caminhando sozinhas à noite. Essa observação é internacional: ao entardecer, as mulheres sucumbem à autocensura e evitam espaços públicos. Consciente dessa triste realidade, o político quis reverter radicalmente essa tendência.

Nas redes sociais, as mulheres aprovam a ideia.

Este toque de recolher, inegociável para os homens, lembra a história da série "O Conto da Aia", mas sob uma perspectiva diferente. Para defender essa ideia, considerada extrema pela oposição, a baronesa britânica declarou : "Acredito que isso melhoraria significativamente a segurança das mulheres e reduziria a discriminação de todos os tipos."

E ela não precisava de um megafone para fazer sua voz ser ouvida pelo público feminino. Nas redes sociais, as mulheres facilmente se imaginam em uma sociedade noturna onde podem passear de minissaia, pegar transporte público para casa sem se preocupar com o horário e correr sob a luz dos postes.

Usuárias da internet não esconderam seu entusiasmo pelo que foi apresentado como um "projeto de lei" e não apenas como uma teoria utópica. "Será que eu poderia me sentir segura pela primeira vez na vida?", exclamou @sophiemitchhh . Essa ideia, que aplica o ditado "mulheres pertencem ao lar" aos homens, agrada à grande maioria das mulheres. No entanto, essa medida "chocante" também levanta questões sobre igualdade de gênero. "Isso não é uma nova forma de discriminação?", perguntam as internautas em uníssono.

Os homens, por sua vez, sentem-se visados.

Ao tomarem conhecimento dessa proposta, que não era uma farsa, os homens espontaneamente correram para seus teclados. Chegaram até a protestar. Alguns se apresentaram como vítimas em luto ou mesmo como oprimidos perpétuos. Outros, com o ego ferido, estavam ansiosos para provar sua utilidade, acreditando-se indispensáveis para a ordem pública. "Se não houver homens nas ruas, quem fará cumprir a lei?" "95% dos bombeiros são homens." Esse é o tipo de argumento que se pode ler em resposta à declaração de Jenny Jones.

Mulheres e homens mais esclarecidos acreditam que aqueles que se indignam com essa prática não compreenderam a questão central. Essa ideia de isolar os homens para neutralizá-los é, antes de tudo, um pedido de socorro, uma forma de chamar a atenção para o problema. O político se vê compelido a propor essa medida drástica para provocar uma conscientização coletiva e denunciar um problema endêmico.

Porque se não houvesse inseguranças, ela não precisaria buscar soluções tão drásticas. "Respondi às instruções da polícia local de que as mulheres não deveriam sair sozinhas à noite, invertendo completamente a ideia", explicou Jones mais tarde em uma publicação no Facebook.

Para muitas mulheres, a noite continua sendo um período de vigilância, um momento em que os trajetos são cuidadosamente planejados, as chaves se tornam ferramentas discretas de autodefesa e o telefone está sempre pronto para discar em caso de problemas. Essa medida, mais simbólica do que prática, não é um ideal ingênuo. Ela reflete um sonho puramente feminino: o de um espaço público reconfortante e igualitário, onde as mulheres não precisem arriscar suas vidas a cada esquina.