Em 2027, um projeto espacial pretende arquivar a história da humanidade na Lua.

E se parte da nossa história coletiva deixasse a Terra para se estabelecer na Lua? Em 2027, uma cápsula poderá alcançar nosso satélite natural com uma missão ambiciosa: preservar um registro duradouro da humanidade. Uma mistura de proeza tecnológica, sonho cósmico e debate social, o projeto intriga tanto quanto fascina.

Uma cápsula lunar aprovada pela NASA.

Apelidado de "Santuário na Lua", este projeto internacional foi oficialmente apresentado em 21 de março de 2024 em Paris. Seu objetivo: pousar uma cápsula do tempo na Lua como parte de uma missão do programa CLPS (Commercial Lunar Payload Services) da NASA, integrada à iniciativa Artemis.

A ideia surgiu com o engenheiro francês Benoît Faiveley, que liderou uma equipe multidisciplinar de cientistas, artistas, engenheiros e historiadores. O projeto conta com o apoio da UNESCO e o patrocínio do Presidente da República Francesa. A ambição é clara: enviar, até 2027, arquivos capazes de resistir às condições extremas da superfície lunar. Não se trata de um gesto meramente simbólico. Todo o sistema foi projetado para atender aos requisitos técnicos de uma missão espacial. A cápsula fará parte de uma missão supervisionada pela NASA, conferindo à iniciativa uma forte dimensão institucional.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Germain O'livry (@docnozman)

Por que escolher a Lua como um "cofre cósmico"?

Ao contrário da Terra, a Lua não está sujeita à erosão atmosférica, à atividade tectônica ou a fenômenos climáticos. Em outras palavras, qualquer coisa depositada lá pode potencialmente permanecer intacta por milhões de anos. A aproximadamente 384.400 quilômetros da Terra, a Lua se torna, portanto, um santuário natural, quase um cofre em escala cósmica. Em uma época em que seus dados digitais dependem de formatos em constante mudança e tecnologias que se tornam obsoletas rapidamente, a ideia é criar um arquivo independente das mídias eletrônicas atuais.

Vinte e quatro discos de safira para contar a história da humanidade.

O núcleo do projeto consiste em 24 discos industriais de safira, cada um com aproximadamente 10 centímetros de diâmetro e 1 milímetro de espessura. Este material foi escolhido por sua excepcional resistência a variações de temperatura e radiação. As informações são gravadas a laser nesses discos na forma de micropixels analógicos.

O objetivo é ambicioso: permitir a leitura a olho nu ou com uma simples lupa, sem tecnologia complexa. Cada disco pode conter vários bilhões de pixels, incorporando milhares de páginas na forma de imagens, diagramas ou placas explicativas. A gravação está sendo realizada com a colaboração de instituições científicas francesas, incluindo a Comissão Francesa de Energias Alternativas e Energia Atômica (CEA). Todo o conjunto será colocado em um contêiner certificado, projetado para suportar as tensões do transporte e da implantação lunar.

O que podemos transmitir de nós mesmos?

"Santuário na Lua" gira em torno de uma questão profunda: o que você deseja transmitir sobre sua civilização ao longo de milhões de anos? O conteúdo é estruturado em torno de três temas: quem somos, o que sabemos e o que fazemos. Incorpora elementos relacionados à matemática, ciências naturais, paleontologia, história da arte e grandes conquistas culturais.

O projeto também inclui o arquivamento de genomas humanos masculinos e femininos, sequenciados no Canadá pelo Centro de Ciências Genômicas Michael Smith (BC Cancer). Os perfis, denominados "genomenautas", foram selecionados por meio de um procedimento descrito como anônimo e cientificamente rigoroso. A UNESCO apoia a dimensão patrimonial do projeto, principalmente por meio da integração de conteúdo relacionado a sítios do Patrimônio Mundial e textos fundamentais sobre bioética e direitos humanos.

Entre fascínio e controvérsia nas redes sociais

Como costuma acontecer com projetos espaciais, o anúncio não foi recebido com aprovação unânime. Nas redes sociais, algumas vozes denunciam o que consideram uma nova forma de poluição espacial. Esses críticos argumentam que a humanidade já saturou a Terra o suficiente sem precisar exportar suas pegadas para outros lugares.

Outros, pelo contrário, expressam admiração pelo que a tecnologia agora torna possível. Muitos falam de uma evolução "maluca" das capacidades humanas e aplaudem a audácia de um projeto que ousa pensar a longo prazo, muito além dos ciclos políticos ou econômicos. Entre a preocupação ecológica e a admiração científica, o debate reflete uma questão mais ampla: como conciliar exploração, responsabilidade e memória coletiva?

Em última análise, para além da façanha técnica, "Santuário na Lua" questiona nossa relação com a transmissão de informações. Num mundo onde tudo é atualizado, substituído e baixado, optar pela gravação permanente e pela estabilidade lunar é quase um gesto filosófico. Arquivar a história da humanidade na Lua significa aceitar que devemos considerar nossa existência numa escala cósmica.