Treino de rua: quando as mulheres tomam conta dos espaços públicos, as regras mudam.

Áreas de treino de rua estão surgindo em muitas cidades e, embora sejam destinadas a todos, são frequentadas principalmente por homens sem camisa. Nessas zonas de treino ao ar livre, os entusiastas do fisiculturismo se sentem em casa. No entanto, cada vez mais mulheres estão se juntando às barras de flexão fluorescentes e agarrando as argolas em meio a esse grupo que ruge em uníssono a cada esforço.

Lugares habitados por homens que podem rapidamente se tornar intimidantes.

Fixados na areia quente a um passo do mar ou embutidos no asfalto ao lado de uma pista de skate, os equipamentos de ginástica de rua são hoje uma visão comum ao ar livre. É quase certo que você já passou por uma dessas estruturas dedicadas a exercícios com o próprio peso corporal. Não é surpresa que os homens monopolizem regularmente essas máquinas de exercício de acesso livre. Poucas mulheres se atrevem a cruzar a soleira desses parques de diversões para adultos movidos a testosterona.

É preciso dizer que os homens que praticam esse estilo nem sempre são exemplos de hospitalidade. Com o cachecol enrolado no nariz como figurantes em videoclipes de rap, boné para trás, cueca boxer aparecendo por cima da calça jeans e abdômen à mostra, revelando um certo físico, esses homens reinam absolutos sobre esses acessórios urbanos como valentões em pátios de escola, no topo de um escorregador.

Geralmente, as mulheres preferem pagar uma mensalidade na academia para fazer barras em paz, ou acordam com o sol para aproveitar esses espaços em horários estratégicos. E isso não é paranoia nem exagero. É simplesmente o reflexo de um medo sintomático que vai muito além do treino de musculação ao ar livre. De acordo com um amplo estudo francês, 65% das mulheres relatam ter se sentido inseguras em espaços públicos. Agora, elas estão adotando uma atitude de "não me importo" e se vingando no asfalto, fazendo barras ou a postura "L" diante de olhares curiosos. Essa rebelião silenciosa está se desenrolando nas redes sociais, por meio de vídeos inspiradores onde mulheres quebram preconceitos e impõem respeito a cada movimento.

As mulheres estão deixando sua marca nas áreas de treino de rua.

Enquanto algumas mulheres se exercitam na privacidade de suas casas e travam um verdadeiro debate interno antes de sair para correr, outras se aventuram com confiança em áreas de treino de rua repletas de homens. E não, elas não se sentem como ovelhas perdidas entre leões ferozes. Muito pelo contrário. Longe de se sentirem deslocadas ou sofrerem da síndrome do impostor, elas deixam seus colegas homens sem palavras.

Além disso, a hashtag #streetworkoutgirl apresenta inúmeros exemplos. Quando a francesa @aboutmaxoufr levanta todo o corpo em barras paralelas de madeira e parece levitar, os homens ao fundo não escondem a admiração. Quando @ v3rxn1k4_23 , uma atleta de rua que sem dúvida atingiu o mais alto nível da calistenia, gira em torno da barra e executa uma série de movimentos técnicos impulsionados pelos seus dorsais, seus colegas exibem expressões de desânimo. São flagrados em uma demonstração de inveja. Em outra demonstração de força, @ejayink experimenta a alegria da solidariedade feminina e recebe aplausos motivadores de jovens mulheres que foram almoçar no parque.

Essas mulheres podem não ter o porte físico de um tanque, mas os homens certamente não se intimidam quando elas começam suas performances atléticas. Além disso, elas não estão ali para competir com os homens ou superá-los, mas simplesmente para defender seu lugar em um ambiente onde ainda lhes falta credibilidade.

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Reivindicar o espaço público, um esporte diário

Essas mulheres, formando uma bandeira humana horizontal e transitando com desenvoltura pelo bar, não estão simplesmente "dando um show" para as câmeras. Elas estão instigando uma revolução em uma terra que há muito lhes é hostil . Enquanto mulheres se agarram às paredes, repensam suas rotas quando ameaçadas, se apegam às chaves de seus apartamentos e desejam ser do tamanho de um rato quando saem sozinhas à noite, essas atletas urbanas estão abrindo um caminho para elas: o caminho para a liberdade.

Elas se recusam a baixar a cabeça ou a frequentar esses lugares apenas quando estão desertos. De dia ou de noite, em áreas de treino de rua lotadas ou pouco frequentadas, elas ocupam seu lugar sem pedir desculpas. E não invadem o território de ninguém: simplesmente afirmam sua presença. Além disso, a maioria dos vídeos mostra homens benevolentes que não assobiam para as mulheres como se fossem presas, mas aplaudem suas conquistas. Eles as tratam como iguais, jamais as acusando de estarem "fora de lugar".

Com a construção de espaços para treino de rua, as barreiras de gênero estão se desfazendo. O treino de rua não está se tornando "feminino", está simplesmente se tornando mais inclusivo. E talvez essa seja a verdadeira mudança: ver mulheres treinando ao ar livre sem que isso pareça excepcional, corajoso ou surpreendente, mas simplesmente normal.