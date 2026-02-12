Este torcedor está divertindo o mundo do futebol após um desafio capilar inesperado.

Ele queria comemorar as vitórias do seu clube de uma forma original. Sua aposta ousada, lançada com humor, acabou conquistando as redes sociais e divertindo torcedores de futebol muito além da Inglaterra. Por mais de um ano, um torcedor britânico deixou o cabelo crescer na esperança de ver seu time engatar uma sequência de vitórias – um único empate foi o suficiente para reacender a chama.

Uma aposta inusitada que viralizou

O protagonista desta história é Frank Ilett. Torcedor fanático do Manchester United, ele decidiu não cortar o cabelo até que seu time vencesse cinco partidas consecutivas em todas as competições. Um desafio aparentemente simples, mas ambicioso em uma temporada marcada por resultados inconsistentes. A aposta rapidamente chamou a atenção nas redes sociais, onde Frank Ilett compartilhava regularmente atualizações sobre o crescimento do seu cabelo e o desempenho do seu clube. Ao longo dos meses, seu corte de cabelo se tornou um símbolo de paciência… e autodepreciação.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Frank Ilett (The United Strand) (@theunitedstrand)

Quase 500 dias de espera.

O desafio durou quase 500 dias. Durante esse período, o cabelo do torcedor cresceu dramaticamente, gerando inúmeros comentários divertidos online. Quando o Manchester United finalmente conquistou quatro vitórias consecutivas, a esperança foi reacendida. Uma quinta vitória teria encerrado essa longa espera e permitido que Frank Ilett finalmente cortasse o cabelo. Para marcar a ocasião, ele até organizou uma transmissão ao vivo nas redes sociais, acompanhada por centenas de milhares de internautas, ansiosos para testemunhar — caso ele conseguisse — a tão esperada transformação capilar.

Um empate que muda tudo

No entanto, as coisas não correram como planejado. Durante a partida contra o West Ham United, o Manchester United não conseguiu a vitória tão esperada. O empate foi suficiente para zerar o placar. A consequência imediata: o desafio continua. Essa reviravolta amplificou ainda mais a viralização da história de Frank Ilett. Muitos internautas elogiaram sua tenacidade, enquanto outros comentaram ironicamente sobre a dificuldade de alcançar o objetivo proposto.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Frank Ilett (The United Strand) (@theunitedstrand)

Um burburinho que transcende fronteiras

A história contada pelo torcedor britânico Frank Ilett circulou muito além dos círculos habituais de fãs do Manchester United. Veículos de comunicação esportivos e da mídia em geral repercutiram a anedota, ajudando a transformá-la em um tópico descontraído nas notícias do futebol. Em um contexto frequentemente dominado por transferências, controvérsias ou análises táticas, esse interlúdio relacionado ao cabelo oferece, em última análise, uma perspectiva diferente sobre o mundo do futebol.

Além da anedota, esta história ilustra o vínculo especial que une alguns torcedores ao seu clube. Resta saber se o Manchester United conseguirá emplacar cinco vitórias consecutivas. Enquanto isso, o cabelo de Frank Ilett continua crescendo, acompanhando as esperanças e os resultados de sua equipe.