Search here...

Por que esse capacete levou à exclusão de um atleta ucraniano das Olimpíadas?

Sociedade
Léa Michel
@heraskevychvladyslav/Instagram

O atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych foi desclassificado dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 por se recusar a remover seu capacete, que estava adornado com retratos de atletas ucranianos mortos na guerra. Essa homenagem foi considerada contrária às regras do Comitê Olímpico Internacional (COI) sobre manifestações dos atletas durante as competições.

O capacete, um símbolo de homenagem aos falecidos.

O capacete exibia os rostos de vários atletas ucranianos que morreram desde o início do conflito, como a halterofilista Alina Perehudova e o boxeador Pavlo Ischenko. O atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych quis homenageá-los, explicando que "o sacrifício deles permitiu que ele estivesse nas Olimpíadas". Apesar dos repetidos pedidos do COI, ele se recusou a trocar o capacete antes da prova.

Decisão confirmada após entrevista final.

A presidente do COI, Kirsty Coventry, reuniu-se com o atleta "para tentar chegar a um acordo", mas sem sucesso. O júri da Federação Internacional de Bobsleigh e Skeleton (IBSF) invalidou então sua credencial. O ucraniano Vladyslav Heraskevych, que competia em skeleton, vinha dominando os treinos e, por isso, considera recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

Reações e tensões em torno das regras

Os torcedores ucranianos presentes expressaram seu choque, com um deles descrevendo a decisão como "muito ruim", segundo um comunicado obtido pela CNN Sports . A federação letã protestou oficialmente, exigindo a reintegração do local. O COI, em coletiva de imprensa, enfatizou a neutralidade do campo de jogo: "Não é a mensagem, é o local que importa".

Em última análise, este caso destaca o conflito entre homenagens pessoais e a neutralidade desportiva exigida pelo COI. A exclusão do atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, embora em conformidade com o regulamento, levanta questões sobre a liberdade que os atletas têm para expressar os seus valores humanos em grandes eventos. É provável que o debate continue para além dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina de 2026.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Margot Robbie fala sobre o "pior" presente que já recebeu de um ator, e está relacionado ao seu corpo.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Margot Robbie fala sobre o "pior" presente que já recebeu de um ator, e está relacionado ao seu corpo.

Atualmente estrelando a adaptação cinematográfica de "O Morro dos Ventos Uivantes", Margot Robbie está concedendo uma série de...

"Desafio sem gastos", este desafio popular incentiva as pessoas a retomarem o controle de seus gastos.

Você sente que seu dinheiro está desaparecendo mais rápido do que sua motivação para economizar? O "Desafio Sem...

Refeições, família, rituais: como é realmente o Ano Novo Chinês?

O Ano Novo Chinês, também conhecido como Festival da Primavera, é muito mais do que apenas uma mudança...

Aos 22 anos, este atleta impressiona nas pistas de esqui e fascina o público.

Com apenas 22 anos, Eileen Gu se consolidou como um fenômeno do esqui estilo livre, tricampeã olímpica pela...

Quando a IA assume um rosto humano: este robô ultrarrealista gera controvérsia

Na China, a empresa DroidUp acaba de apresentar Moya, um robô humanoide de realismo impressionante. Equipado com inteligência...

Eles mudaram de carreira depois dos 35 anos: o que os surpreendeu?

Mudar de carreira depois dos 35 anos muitas vezes parece um salto para o desconhecido. No entanto, muitas...

© 2025 The Body Optimist