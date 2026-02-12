Por que esse capacete levou à exclusão de um atleta ucraniano das Olimpíadas?

O atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych foi desclassificado dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 por se recusar a remover seu capacete, que estava adornado com retratos de atletas ucranianos mortos na guerra. Essa homenagem foi considerada contrária às regras do Comitê Olímpico Internacional (COI) sobre manifestações dos atletas durante as competições.

O capacete, um símbolo de homenagem aos falecidos.

O capacete exibia os rostos de vários atletas ucranianos que morreram desde o início do conflito, como a halterofilista Alina Perehudova e o boxeador Pavlo Ischenko. O atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych quis homenageá-los, explicando que "o sacrifício deles permitiu que ele estivesse nas Olimpíadas". Apesar dos repetidos pedidos do COI, ele se recusou a trocar o capacete antes da prova.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por VLADYSLAV HERASKEVYCH OLY (@heraskevychvladyslav)

Decisão confirmada após entrevista final.

A presidente do COI, Kirsty Coventry, reuniu-se com o atleta "para tentar chegar a um acordo", mas sem sucesso. O júri da Federação Internacional de Bobsleigh e Skeleton (IBSF) invalidou então sua credencial. O ucraniano Vladyslav Heraskevych, que competia em skeleton, vinha dominando os treinos e, por isso, considera recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

Reações e tensões em torno das regras

Os torcedores ucranianos presentes expressaram seu choque, com um deles descrevendo a decisão como "muito ruim", segundo um comunicado obtido pela CNN Sports . A federação letã protestou oficialmente, exigindo a reintegração do local. O COI, em coletiva de imprensa, enfatizou a neutralidade do campo de jogo: "Não é a mensagem, é o local que importa".

Em última análise, este caso destaca o conflito entre homenagens pessoais e a neutralidade desportiva exigida pelo COI. A exclusão do atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, embora em conformidade com o regulamento, levanta questões sobre a liberdade que os atletas têm para expressar os seus valores humanos em grandes eventos. É provável que o debate continue para além dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina de 2026.