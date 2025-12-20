Por que sempre confundimos os nomes daqueles que amamos (e o que isso diz sobre nós)

Você provavelmente já passou pela situação de trocar os nomes de seus entes queridos durante uma refeição em família e ficar confuso(a). Na hora, você provavelmente pensou : "Como pude cometer um erro tão óbvio?". Fique tranquilo(a), essa pequena confusão é comum e não significa que você esteja menosprezando as pessoas ao seu redor.

Um erro muito mais comum do que você imagina.

Você costumava ficar ressentido(a) com sua mãe quando ela o(a) chamava pelo nome da sua irmã mais velha, até que isso aconteceu com você também. Provavelmente você já confundiu os nomes de seus entes queridos ou gritou o nome do seu filho caçula quando queria dizer o do mais velho. Se aplicarmos essa experiência à infância, é tão constrangedor quanto chamar sua professora de "Mãe".

Esse deslize emocional, mesmo que perturbe o clima em casa e faça as pessoas pensarem que você tem um ente querido, é bastante comum. Não, você não é insensível, e não, não é o início de demência. Esse erro ocorre principalmente em situações de intimidade emocional, quando o cérebro está funcionando no piloto automático.

Ao contrário da crença popular, esse erro não está relacionado a um problema de memória. Ele afeta jovens e idosos e pode acontecer mesmo quando você está totalmente concentrado. Na realidade, nosso cérebro não categoriza nomes isoladamente, mas sim de acordo com associações emocionais.

O cérebro categoriza com base em conexões emocionais, não na lógica.

Neurocientistas explicam que nosso cérebro organiza informações de acordo com redes semânticas. Em outras palavras, pessoas que ocupam um lugar semelhante em nossas vidas (filhos, parceiros, amigos próximos) são agrupadas mentalmente na mesma "família emocional".

Ao pesquisar um nome, seu cérebro ativa essa categoria emocional antes de selecionar a palavra exata. Como resultado, um nome semelhante pode aparecer em vez do correto. Isso não é uma falha, mas uma consequência direta do apego .

Ironicamente, raramente confundimos os nomes de pessoas com quem não temos uma forte ligação emocional, exceto quando estamos distraídos ou os nomes são parecidos. Não é impossível confundir duas colegas chamadas Emilie e Elodie. No entanto, isso continua sendo uma exceção. Confundir nomes é, portanto, mais um sinal de familiaridade excessiva do que de falta de atenção.

Um sinal de afeto, não de negligência.

Este é muitas vezes o ponto mais surpreendente: chamar alguém pelo nome errado pode ser interpretado como um sinal de afeto. Estudos mostram que essas confusões ocorrem principalmente entre pessoas próximas e quase nunca com estranhos ou conhecidos distantes.

No seio familiar, esse fenômeno é ainda mais acentuado. Os pais, por exemplo, frequentemente confundem os nomes dos filhos, especialmente ao chamá-los por um motivo emocional: conforto, preocupação ou alegria. O nome, então, torna-se menos um identificador preciso e mais um símbolo de conexão. Socialmente, usar o nome errado costuma ser visto como uma gafe. É associado à falta de consideração ou até mesmo a uma comparação implícita. No entanto, trata-se simplesmente de o cérebro se confundir.

Da próxima vez que você chamar alguém por um nome diferente, não se sinta mal por isso. Esse deslize pode simplesmente significar que essa pessoa é importante para você. Então, encare as coisas com perspectiva; é um sinal de amor, não de preguiça emocional.