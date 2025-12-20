Search here...

Por que sempre confundimos os nomes daqueles que amamos (e o que isso diz sobre nós)

Sociedade
Émilie Laurent
Confondre prénoms proche
Freepik

Você provavelmente já passou pela situação de trocar os nomes de seus entes queridos durante uma refeição em família e ficar confuso(a). Na hora, você provavelmente pensou : "Como pude cometer um erro tão óbvio?". Fique tranquilo(a), essa pequena confusão é comum e não significa que você esteja menosprezando as pessoas ao seu redor.

Um erro muito mais comum do que você imagina.

Você costumava ficar ressentido(a) com sua mãe quando ela o(a) chamava pelo nome da sua irmã mais velha, até que isso aconteceu com você também. Provavelmente você já confundiu os nomes de seus entes queridos ou gritou o nome do seu filho caçula quando queria dizer o do mais velho. Se aplicarmos essa experiência à infância, é tão constrangedor quanto chamar sua professora de "Mãe".

Esse deslize emocional, mesmo que perturbe o clima em casa e faça as pessoas pensarem que você tem um ente querido, é bastante comum. Não, você não é insensível, e não, não é o início de demência. Esse erro ocorre principalmente em situações de intimidade emocional, quando o cérebro está funcionando no piloto automático.

Ao contrário da crença popular, esse erro não está relacionado a um problema de memória. Ele afeta jovens e idosos e pode acontecer mesmo quando você está totalmente concentrado. Na realidade, nosso cérebro não categoriza nomes isoladamente, mas sim de acordo com associações emocionais.

O cérebro categoriza com base em conexões emocionais, não na lógica.

Neurocientistas explicam que nosso cérebro organiza informações de acordo com redes semânticas. Em outras palavras, pessoas que ocupam um lugar semelhante em nossas vidas (filhos, parceiros, amigos próximos) são agrupadas mentalmente na mesma "família emocional".

Ao pesquisar um nome, seu cérebro ativa essa categoria emocional antes de selecionar a palavra exata. Como resultado, um nome semelhante pode aparecer em vez do correto. Isso não é uma falha, mas uma consequência direta do apego .

Ironicamente, raramente confundimos os nomes de pessoas com quem não temos uma forte ligação emocional, exceto quando estamos distraídos ou os nomes são parecidos. Não é impossível confundir duas colegas chamadas Emilie e Elodie. No entanto, isso continua sendo uma exceção. Confundir nomes é, portanto, mais um sinal de familiaridade excessiva do que de falta de atenção.

Um sinal de afeto, não de negligência.

Este é muitas vezes o ponto mais surpreendente: chamar alguém pelo nome errado pode ser interpretado como um sinal de afeto. Estudos mostram que essas confusões ocorrem principalmente entre pessoas próximas e quase nunca com estranhos ou conhecidos distantes.

No seio familiar, esse fenômeno é ainda mais acentuado. Os pais, por exemplo, frequentemente confundem os nomes dos filhos, especialmente ao chamá-los por um motivo emocional: conforto, preocupação ou alegria. O nome, então, torna-se menos um identificador preciso e mais um símbolo de conexão. Socialmente, usar o nome errado costuma ser visto como uma gafe. É associado à falta de consideração ou até mesmo a uma comparação implícita. No entanto, trata-se simplesmente de o cérebro se confundir.

Da próxima vez que você chamar alguém por um nome diferente, não se sinta mal por isso. Esse deslize pode simplesmente significar que essa pessoa é importante para você. Então, encare as coisas com perspectiva; é um sinal de amor, não de preguiça emocional.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Como uma mestra das palavras, manipulo recursos estilísticos e aprimoro diariamente a arte das frases de efeito feministas. Ao longo dos meus artigos, meu estilo de escrita ligeiramente romântico oferece algumas surpresas verdadeiramente cativantes. Deleito-me em desvendar questões complexas, como um Sherlock Holmes moderno. Minorias de gênero, igualdade, diversidade corporal… Jornalista na vanguarda, mergulho de cabeça em temas que inflamam o debate. Viciada em trabalho, meu teclado é constantemente posto à prova.
Article précédent
Enquanto estava hospitalizado, ele recebeu um cheque de 2,5 milhões de dólares por seu ato heroico.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Enquanto estava hospitalizado, ele recebeu um cheque de 2,5 milhões de dólares por seu ato heroico.

Um ato de coragem pode, por vezes, transformar uma vida num instante. Para Ahmed Al-Ahmed, um pai sírio...

O fenômeno "adulto-criança" está explodindo: uma moda passageira ou uma necessidade genuína da geração?

Bichos de pelúcia, Lego, desenhos animados e videogames não são mais exclusividade das crianças. Um número crescente de...

"Um bom peso é 48 kg": essas mulheres coreanas testemunham um ideal físico "opressivo".

Em uma rua de Seul, a criadora de conteúdo Louise Aubery estendeu seu microfone para os transeuntes e...

Quantos dias com a família antes da "explosão"? Especialistas finalmente revelam o número.

Para as festas de fim de ano, você pode ter planejado passar alguns dias com a família. Saborear...

Você seria considerado "normal" em outros lugares? Aqui estão as médias de altura e peso ao redor do mundo.

A altura e o peso médios variam consideravelmente de um país para outro. Genética, dieta, condições de vida,...

Será que o nosso nariz realmente influencia as nossas escolhas de amizade? O olfato pode explicar tudo.

Você já se perguntou por que alguns encontros parecem instantaneamente confortáveis, enquanto outros parecem estranhamente frios? E se...

© 2025 The Body Optimist