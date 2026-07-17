O "imposto rosa": por que alguns produtos "femininos" custam mais

Você provavelmente já se deparou com dois produtos quase idênticos… exceto pelo fato de que um deles, voltado para o público feminino, é mais caro. Aparelhos de barbear, xampu, desodorante e acessórios: esse fenômeno, apelidado de "imposto rosa", tem sido tema de discussão há vários anos. Entre estudos, debates e dicas para um consumo mais consciente, aqui está o que você precisa saber.

O que é exatamente o "imposto rosa"?

Apesar do nome, o "imposto rosa" não é um imposto no sentido fiscal. Não há cobrança de imposto adicional para mulheres. Trata-se, na verdade, de uma prática comercial observada em certos produtos de consumo do dia a dia. O princípio é simples: dois itens muito semelhantes, ou até idênticos, são oferecidos a preços diferentes, dependendo do público-alvo . Frequentemente, apenas algumas características mudam, como cor, fragrância ou design da embalagem. Uma lâmina de barbear rosa pode, portanto, custar mais do que a azul, sem nenhuma diferença perceptível no desempenho.

Um estudo que deixou uma impressão duradoura.

A questão ganhou visibilidade graças a um estudo de grande escala conduzido pelo Departamento de Assuntos do Consumidor da cidade de Nova York. Os pesquisadores compararam quase 800 produtos de mais de 90 marcas, em 35 categorias diferentes, examinando suas versões masculinas e femininas. A conclusão foi surpreendente: os produtos comercializados para mulheres eram, em média, 7% mais caros. Para produtos de higiene e cuidados pessoais, a diferença chegou a 13%. Ainda mais notável, em 30 das 35 categorias analisadas, a versão "feminina" tinha o preço mais alto.

Um custo adicional que pode se acumular ao longo dos anos.

O estudo também mostra que essa diferença de preço não se limita a cosméticos. Ela pode aparecer em várias fases da vida, desde roupas e brinquedos infantis até acessórios, produtos de beleza e até mesmo certos equipamentos para idosos. Consideradas individualmente, essas diferenças podem parecer pequenas, mas, quando repetidas em compras do dia a dia, podem resultar em uma quantia significativa ao longo de várias décadas.

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Um fenômeno que continua sendo debatido.

Embora o "imposto rosa" seja amplamente documentado, ele não é universalmente aceito. Pesquisadores americanos publicaram um estudo em 2021 apresentando resultados mais matizados. De acordo com a análise, os produtos comercializados "para mulheres" não eram mais sistematicamente mais caros, e essa diferença de preço só aparecia em algumas das categorias estudadas.

Essas discrepâncias evidenciam que o fenômeno depende de inúmeros fatores: marcas, linhas de produtos, países e até mesmo estratégias de marketing. Portanto, é impossível afirmar que todos os produtos comercializados como "femininos" sejam afetados, mas a questão da equidade de preços continua sendo uma preocupação significativa.

Como evitar pagar mais?

A boa notícia é que existem alguns passos simples que você pode seguir para fazer escolhas conscientes. Comparar os ingredientes, as quantidades e as características de um produto, mesmo antes de olhar a embalagem, muitas vezes ajuda a identificar alternativas igualmente adequadas. Além do preço, priorizar a qualidade, a eficácia e o atendimento às suas necessidades reais continua sendo a melhor maneira de consumir com confiança. Afinal, um produto não precisa ser rosa ou ter um gênero específico para ser eficaz.

O "imposto rosa" incentiva principalmente os consumidores a analisarem os rótulos com mais atenção. Ao comparar diferentes versões do mesmo produto, é possível economizar dinheiro e, ao mesmo tempo, promover práticas comerciais mais transparentes e justas.