Diante de uma onda de solidão entre os idosos, a China está recorrendo a uma solução inesperada.

Com quase 70 milhões de idosos vivendo sozinhos e um terço da população adulta com mais de 60 anos previstos para 2035, a China enfrenta uma crise silenciosa, porém gigantesca: a solidão dos idosos. Herança direta da política do filho único e do êxodo rural, essa realidade social emergiu como um grande desafio demográfico e humanitário.

Uma geração sacrificada pelas escolhas do passado.

Entre 1979 e 2015, a política do filho único redefiniu profundamente as estruturas familiares. Hoje, muitos idosos se encontram sozinhos, pois seus filhos deixaram o campo rumo às grandes cidades. Uma mulher de Shenzhen, na casa dos setenta anos, resume essa realidade com seriedade : "Eu como sozinha, durmo sozinha, cuido da minha saúde sozinha". Nos parques, anúncios classificados abundam: "Viúvo procura companheira", símbolos de uma busca desesperada por conexão.

Leis de família que não são amplamente seguidas

A legislação chinesa exige que os filhos mantenham contato regular com seus pais idosos. Na prática, poucas multas são aplicadas e a fiscalização permanece limitada. No entanto, a situação está se tornando urgente: em uma década, a proporção de idosos deverá aumentar de 20% para 33% da população adulta.

Iniciativas sociais para reconstruir conexões sociais

Diante dessa situação, alguns municípios estão inovando. Excursões estão sendo organizadas, clubes estão sendo formados em parques e centros para idosos estão oferecendo refeições comunitárias e atividades diárias para combater o isolamento. Em Xangai e Chengdu, espaços intergeracionais estão surgindo para reconstruir os laços comunitários.

Tecnologia digital, uma nova aliada para maiores de 60 anos.

A internet também está surgindo como um remédio inesperado . Aplicativos de namoro para idosos estão proliferando na China, com perfis criados explicitamente para "encontrar um companheiro para o fim da vida". No Douyin (a versão chinesa do TikTok), séries românticas agora são direcionadas a pessoas com mais de 60 anos. E, de acordo com pesquisas locais, 85% dos idosos que acessam a internet diariamente dizem que nunca se sentem sozinhos.

Uma sociedade conectada para ajudar as pessoas a envelhecerem menos sozinhas.

As redes sociais também estão se tornando um espaço de solidariedade: grupos do WeChat, vídeos ao vivo, fóruns de discussão... O governo está inclusive incentivando ativamente a transição digital para os idosos, considerando-a uma ferramenta acessível e barata para combater o crescente isolamento. Em um país onde a estrutura familiar tradicional está mudando, a tecnologia está gradualmente se tornando um apoio emocional e, talvez, a face de uma velhice mais digna.

Embora a tecnologia não possa substituir a presença humana nem curar completamente as feridas familiares herdadas do passado, ela oferece, sem dúvida, uma resposta pragmática a uma crescente crise social. Ao utilizar ferramentas digitais para reconstruir conexões, a China está experimentando uma nova forma de envelhecer em uma sociedade em rápida transformação. Resta saber se essa solução poderá ser sustentável sem obscurecer a necessidade de um apoio humano mais profundo.