Da depressão à final: a notável volta por cima da tenista Maja Chwalińska

Os fãs de tênis jamais esquecerão o Aberto da França de 2026. Entre as favoritas, foi a tenista polonesa Maja Chwalińska, de 24 anos, quem protagonizou a campanha mais impressionante do torneio. Ela deu um salto espetacular no ranking da WTA, passando da 114ª para a 21ª posição mundial.

Uma final histórica para o número 114 do mundo.

Maja Chwalińska tornou-se a segunda tenista vinda do qualifying na Era Aberta a alcançar as semifinais de um torneio do Grand Slam em Roland-Garros – e a chegar à final. Essa façanha é ainda mais notável considerando que ela terminou 2023 fora do top 300 do ranking mundial, ocupando a 349ª posição.

Durante o torneio de Paris, ela derrotou sucessivamente quatro jogadoras entre as 50 melhores do mundo, incluindo a russa Diana Shnaider nas semifinais. Essa ascensão de forma galvanizou o público francês – e especialmente os numerosos torcedores poloneses que compareceram, agitando bandeiras vermelhas e brancas e cantando seu nome nas arquibancadas da quadra Philippe-Chatrier.

Em 6 de junho de 2026, na final, foi a jovem russa Mirra Andreeva, de 19 anos e oitava colocada no ranking mundial, quem venceu em dois sets (6-3, 6-2). "Fiz o meu melhor, me desculpem. Com certeza, nunca vou esquecer essas três semanas", disse Maja Chwalińska, visivelmente emocionada, na quadra após a partida. Ao final do torneio, ela deu um salto espetacular no ranking da WTA, passando da 114ª para a 21ª posição mundial — um salto de quase 100 posições.

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Uma depressão que a manteve afastada dos tribunais em 2021.

O que torna esta história verdadeiramente excepcional é a jornada que ela percorreu. Em 2021, Maja Chwalińska anunciou publicamente que sofria de depressão grave há mais de dezoito meses e tomou a difícil decisão de se afastar temporariamente do circuito profissional. Tal declaração é rara em um mundo esportivo ainda amplamente marcado pelo tabu em torno de questões de saúde mental.

Alguns meses depois, ela deu um relato particularmente impressionante de sua experiência. "No começo, eu me forcei. Achava que precisava me manter forte, resistente e continuar treinando. Mas chegou um ponto em que eu não conseguia mais nem sair da cama. Para ser sincera, eu estava simplesmente sem vida. Percebi que precisava fazer uma pausa — caso contrário, não conseguiria mais viver."

O retorno, a paciência, a reconstrução

Durante vários meses, a jogadora afastou-se completamente dos campos para se concentrar na sua saúde mental. "Sinceramente, não sabia se ia voltar ou não. Depois de alguns meses, decidi voltar", explicou recentemente. Um regresso paciente, marcado por vários títulos no circuito secundário (Praga, Montpellier, Porto, Montreux, Oeiras), antes desta explosão repentina em Paris.

Uma voz que importa para a saúde mental no esporte.

Além de suas conquistas esportivas, a trajetória de Maja Chwalińska agora assume uma dimensão simbólica. Assim como a tenista japonesa Naomi Osaka, a ginasta artística americana Simone Biles ou, mais recentemente, o jogador de basquete francês Victor Wembanyama , ela personifica essa nova geração de atletas que se recusam a esconder suas lutas pessoais e que nos lembram que o desempenho não pode ser alcançado à custa da saúde mental. Seu testemunho, lúcido e desafiador, sem dúvida será um marco na história das narrativas do esporte feminino.

Maja Chwalińska pode não ter vencido o Aberto da França de 2026, mas teve uma das trajetórias mais inspiradoras do tênis feminino nesta década. E nos lembrou, com rara perspicácia, que não há sucesso sem o direito, às vezes, de parar tudo para reconstruir.