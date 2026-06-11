A "Sagrada Família" alcança um marco histórico e se torna a igreja mais alta do mundo.

Sociedade
Fabienne Ba.
@basilicasagradafamilia / Instagram

Em Barcelona, a Sagrada Família acaba de entrar em uma nova dimensão simbólica. Com a conclusão de sua torre central, a basílica barcelonesa se tornou a igreja mais alta do mundo. Um momento de graça coletiva, celebrado no coração de um edifício único, um momento de emoção e admiração. O dia 10 de junho de 2026 ficará marcado na história do monumento.

Uma cerimônia de importância global

Diante de dezenas de milhares de fiéis, o Papa Leão XIV presidiu uma missa solene na basílica, no quinto dia de sua visita oficial à Espanha. A atmosfera era profundamente vibrante, imbuída de um sentimento de unidade e reverência.

Antes da cerimônia, ele fez uma pausa em oração junto ao túmulo do arquiteto visionário, recordando a dimensão espiritual e humana de sua obra. Em um gesto altamente simbólico, abençoou a torre central dedicada a Jesus Cristo, o último grande elemento do projeto concebido por Antoni Gaudí. A cerimônia também reuniu o Rei Felipe VI, a Rainha e o Primeiro-Ministro Pedro Sánchez, além de milhares de pessoas que vieram compartilhar este momento excepcional.

172,5 metros: uma nova altura simbólica

Com a conclusão de sua torre central, a Sagrada Família atinge agora 172,5 metros. Essa altura a torna oficialmente a igreja mais alta do mundo, superando a Catedral de Ulm, na Alemanha.

Além do recorde, esta torre incorpora uma visão profundamente harmoniosa. Gaudí desejava que sua obra jamais ultrapassasse a altura da colina de Montjuïc, que ele considerava uma criação natural superior a qualquer construção humana. Essa limitação deliberada confere ao monumento uma dimensão de humildade e equilíbrio, quase poética em sua essência.

Uma vibrante homenagem a Gaudí

A data de 10 de junho de 2026 possui um significado especial: marca o centenário da morte de Antoni Gaudí. A escolha desta data amplifica o peso emocional do evento. Arquiteto profundamente comprometido, Gaudí dedicou os últimos anos de sua vida à basílica, vivendo em constante harmonia com sua construção.

Seu legado, hoje reconhecido como visionário, continua a inspirar por sua audácia e atenção aos detalhes. Sua jornada espiritual, marcada pelo reconhecimento oficial da Igreja, acrescenta uma dimensão humana e luminosa a este projeto extraordinário.

Um projeto que ainda está vivo e inspirador.

Embora a torre central esteja concluída, a Sagrada Família permanece uma obra em andamento. Algumas fachadas e elementos arquitetônicos ainda precisam ser finalizados, o que pode levar vários anos. Desafios técnicos e urbanísticos persistem, principalmente em torno de certas áreas sensíveis do projeto. No entanto, essa incompletude também faz parte do seu encanto: a basílica permanece uma obra viva, em constante evolução, que continua a se transformar diante dos olhos do mundo.

Mais do que uma façanha arquitetônica, a Sagrada Família personifica uma experiência coletiva e humana. Ela une, inspira e eleva. Ao se tornar a igreja mais alta do mundo, ela não apenas alcança o céu, mas também nos lembra do poder de projetos que nascem da paciência, da fé e da criatividade. Um século depois de Gaudí, seu sonho continua a crescer — e a conectar gerações em um espírito compartilhado de harmonia e beleza.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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