Uma chuva de meteoros está chegando em breve, um fenômeno raro que não pode ser perdido.

Na noite de 13 para 14 de dezembro de 2025, o céu se iluminará com uma das chuvas de meteoros mais espetaculares do ano: a Geminídeas. Espera-se que até 150 meteoros por hora cruzem o céu, proporcionando um espetáculo fascinante.

Um importante evento astronômico em dezembro

Ao contrário da crença popular, as chuvas de meteoros não se limitam ao verão. As Geminídeas, geralmente ativas de 4 a 17 de dezembro, rivalizam com a intensidade das famosas Perseidas, em agosto. Essa chuva tem origem na poeira deixada pelo asteroide 3200 Phaethon, um corpo permanentemente envolto por uma nuvem de partículas rochosas que se inflamam ao entrar na atmosfera da Terra.

Um número excepcional de estrelas cadentes.

O espetáculo será particularmente intenso este ano, com um pico estimado em 150 meteoros por hora por volta das 3h da manhã do dia 14 de dezembro. Essa alta taxa permite a observação de uma frequência impressionante de estrelas cadentes brilhantes, algumas brancas, outras com tons de amarelo, azul, vermelho ou verde.

Dicas para observar a chuva de meteoros Geminídeos.

Para apreciar plenamente a magia celestial, prepare-se para uma noite fria levando roupas quentes e cobertores. Também é aconselhável afastar-se de áreas urbanas com forte poluição luminosa e olhar em direção à constelação de Gêmeos, a aparente origem dos meteoros. Sorte e paciência serão suas melhores aliadas na hora de fazer um pedido a uma estrela cadente durante este evento celestial excepcional.

Em resumo, a chuva de meteoros Geminídeos é um evento anual imperdível, um raro momento de beleza que encerra o ano de 2025 iluminando o céu noturno.