Comment les hôtesses de l’air évitent la fatigue en avion

Les hôtesses de l’air, confrontées à des horaires décalés, des vols longs et des environnements pressurisés, ont développé des stratégies efficaces pour rester en forme tout au long de leurs missions. Voici leurs astuces pour voyager sans fatigue, que vous pouvez adopter lors de vos prochains déplacements.

1. Hydratation constante

L’air en cabine est particulièrement sec, ce qui peut entraîner une déshydratation rapide. Charlotte Meiklejohn, hôtesse de l’air chez Air New Zealand, souligne l’importance de boire entre 1,5 et 3 litres d’eau par vol pour maintenir une bonne hydratation. Elle recommande également d’éviter l’alcool et la caféine, qui accentuent la déshydratation.

2. Alimentation équilibrée et régulière

Pour éviter les coups de fatigue, les membres d’équipage privilégient des collations riches en protéines. Kara Mulder, hôtesse de l’air, emporte des shakes protéinés pour maintenir son énergie tout au long du vol. Évitez les aliments trop sucrés ou salés, qui peuvent provoquer des baisses d’énergie.

3. Sommeil stratégique

Le sommeil est crucial pour lutter contre la fatigue. Les hôtesses recommandent de faire des siestes courtes de 20 minutes pour éviter la somnolence post-réveil . À l’arrivée, il est conseillé de s’adapter rapidement au fuseau horaire local en évitant les longues siestes et en s’exposant à la lumière naturelle.

4. Soins de la peau en vol

L’air sec en cabine peut affecter la peau. Les hôtesses utilisent des brumisateurs hydratants, des crèmes riches et des baumes à lèvres pour maintenir leur peau hydratée. Arnesah Jones, hôtesse, privilégie des produits hydratants et légers pour garder une peau fraîche pendant les vols.

5. Tenue confortable et adaptée

Porter des vêtements amples et confortables facilite la circulation sanguine et réduit la sensation de fatigue. Les chaussettes de compression sont également recommandées pour prévenir les gonflements des jambes.

6. Activité physique légère

Bouger régulièrement pendant le vol aide à prévenir la fatigue. Les hôtesses conseillent de se lever toutes les heures pour marcher un peu et faire des étirements simples. Ces mouvements favorisent la circulation sanguine et réduisent les tensions musculaires .

7. Routine post-vol

Après un vol en avion, il faut récupérer. Une hôtesse recommande même de s’exposer à la lumière naturelle, de prendre des compléments comme la vitamine C et le magnésium, et de maintenir une routine de sommeil régulière pour faciliter l’adaptation au nouveau fuseau horaire.

Les hôtesses de l’air ont développé des routines efficaces pour gérer la fatigue liée aux vols longs. En adoptant leurs astuces — hydratation, alimentation équilibrée, sommeil stratégique, soins de la peau, tenue confortable, activité physique légère et routine post-vol — vous pouvez améliorer votre confort et votre bien-être lors de vos voyages aériens.