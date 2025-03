Cette habitude lui a permis de contrôler ses envies de grignoter, à 61 ans

Dans un monde où les « régimes miracles » et les privations sont souvent présentés comme les seules solutions pour perdre du poids, l’histoire de Debbie Rondinelli, 61 ans, prouve qu’une approche plus douce et bienveillante peut être tout aussi efficace. Plutôt que de se lancer dans un énième programme restrictif, Debbie a découvert qu’une simple habitude quotidienne pouvait faire toute la différence dans sa relation avec la nourriture.

Une transformation en douceur

Debbie a longtemps lutté contre des envies de grignotage, en particulier en fin d’après-midi et le soir. Cette sensation de faim soudaine la poussait à se tourner vers des options rapides et sucrées, comme des biscuits ou des chips. Plutôt que de s’imposer un contrôle rigide ou de supprimer certains aliments de son alimentation, Debbie a décidé de changer son approche. Elle s’est concentrée sur l’écoute de son corps et l’ajout d’une petite habitude positive : une collation stratégique en milieu d’après-midi. C’est ce geste simple qui a tout changé. Son parcours partagé au magazine Women’s World montre comment elle a repris le contrôle de son alimentation, sans privation ni frustration.

L’habitude qui a tout changé

Le déclic est venu lorsque Debbie a commencé à consommer une poignée d’amandes vers 15 heures, juste avant que les fringales de l’après-midi ne s’installent. Les résultats ont été presque immédiats : moins de pulsions sucrées, une sensation de satiété prolongée et une énergie plus stable tout au long de la journée.

Pourquoi les amandes ? Elles sont de véritables alliées nutritionnelles :

Riches en fibres : elles ralentissent la digestion et prolongent la sensation de satiété.

Source de protéines : les protéines aident à maintenir l’énergie et à éviter les coups de pompe.

Graisses saines : elles nourrissent le corps en profondeur, évitant les envies de gras ou de sucre rapide.

Selon une étude, la consommation quotidienne d’amandes peut réduire de manière significative l’apport calorique global en diminuant les envies de snacks sucrés ou salés. Debbie a constaté exactement cet effet : moins de grignotage compulsif, une meilleure gestion de la faim et une plus grande satisfaction après les repas.

Une approche holistique du bien-être

Au-delà de cette nouvelle habitude alimentaire, Debbie a également adopté une approche plus globale pour prendre soin de son corps et de son esprit :

Une marche quotidienne : Debbie a commencé à marcher 30 minutes chaque jour, souvent après sa collation.

Une hydratation renforcée : elle a augmenté sa consommation d’eau à environ 2 litres par jour. Une bonne hydratation permet de mieux interpréter les signaux de faim et de réduire les fringales.

Un sommeil de meilleure qualité : en améliorant son hygiène de sommeil, Debbie a remarqué une réduction significative de ses envies de sucre. Un sommeil réparateur aide à réguler les hormones de la faim (la leptine et la ghréline), ce qui réduit naturellement les pulsions alimentaires.

Des résultats au-delà du poids

Depuis qu’elle a adopté ces habitudes, Debbie a perdu près de 80 kilos, mais elle insiste sur le fait que le véritable bénéfice dépasse la simple perte de poids. « Je me sens plus énergique, plus en paix avec moi-même et surtout, je n’ai plus cette obsession constante pour la nourriture », confie-t-elle. Le changement le plus marquant pour elle a été ce sentiment de liberté retrouvée. En se concentrant sur le plaisir de manger des aliments nourrissants et en écoutant son corps, elle a retrouvé un équilibre durable.

Des conseils pour adopter cette habitude

Si l’histoire de Debbie vous inspire, voici quelques conseils simples pour intégrer cette stratégie dans votre quotidien :

Variez les plaisirs : si les amandes ne sont pas votre truc, essayez d’autres oléagineux comme les noix de cajou ou les pistaches, ou optez pour une petite portion de fromage ou de fruits secs.

Préparez vos collations à l’avance : avoir une portion prête dans un petit sachet ou une boîte permet d’éviter de se tourner vers des options moins saines.

Écoutez votre corps : faites la différence entre une vraie faim physique et une envie émotionnelle de manger. Si vous avez faim, nourrissez-vous ; si c’est une envie émotionnelle, essayez une autre activité comme une promenade ou une boisson chaude.

Soyez indulgente avec vous-même : adopter une nouvelle habitude prend du temps. Si vous craquez, pas de panique : ce n’est pas une raison pour tout abandonner.

L’histoire de Debbie nous rappelle que la clé d’un bien-être durable réside souvent dans la simplicité. Pas de privation, pas de frustration, juste une poignée d’amandes et une nouvelle façon d’écouter son corps. À 61 ans, Debbie a trouvé une harmonie qui lui permet de se sentir bien dans son corps et dans sa tête, et son parcours prouve que le bien-être ne dépend pas d’un chiffre sur la balance, mais d’une relation apaisée avec soi-même et la nourriture.