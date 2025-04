Oubliez la salle de sport : cette appli fait sensation, et on comprend pourquoi !

Qui a dit que le sport était forcément synonyme de souffrance ? Peut-être que dans votre esprit, vous le voyez comme une épreuve de torture ou un sale quart d’heure à passer. Mais la séance de sport n’est pas obligée de se finir à bout de souffle, les jambes en compote et le visage pivoine pour être efficace. Nul besoin de martyriser votre corps avec de la fonte ou de suivre un entraînement à la Schwarzenegger pour vous sentir bien dans vos baskets. L’application Simple, coach virtuel ultra performant, prouve que l’exercice physique peut être un moment agréable. Elle vous initie à des pratiques douces, comme le Pilates, qui vous musclent en profondeur, sans vous faire grimacer ni gémir de douleur. En plus, vous avez droit à un programme sur-mesure, pour voir votre progression et tenir le rythme.

Simple, l’application qui rend le sport accessible (et addictif)

Si vous avez un emploi du temps de ministre, qui croule sous les impératifs, vous avez peut-être déjà envisagé de faire du sport à la maison, entre deux tâches. Sauf que voilà, lorsque vous lancez une vidéo YouTube pour vous mettre en mouvement sur votre tapis en mousse, vous la stoppez à mi-parcours et vous finissez sur Netflix. Le coach a beau être encourageant, les gestes qu’il montre à l’écran sont intenables et manquent de vous provoquer une tendinite.

C’est justement pour cette raison que l’application Simple a vu le jour : pour vous guider dans vos séances à domicile et vous prouver que le sport peut être à la portée de tous les corps. Que vous cherchiez simplement à entretenir votre vitalité ou alors à transformer votre physique, cette application intelligente a toute sa place dans votre smartphone. Autant vous le dire tout de suite : vous pouvez résilier votre abonnement à la salle de musculation. Simple se suffit à elle seule pour tonifier votre corps et rester au summum de votre forme.

Concrètement, vous suivez un programme personnalisé, conçu selon vos préférences et compatible avec votre vie effrénée. Ce qui est bien avec Simple, c’est qu’à la fin de la séance, vous n’avez pas l’impression d’être « cassée » ou au bord du malaise. Elle privilégie les pratiques « soft » et sans impact. Vous n’avez pas besoin non plus de matériel, hormis un mur. Bref, votre nouveau rituel bien-être est tout trouvé !

Des cours de Pilates qui respectent le corps

Vous détestez le cardio, les burpees et les squats sautés ? Rassurez-vous, il n’y a rien de tout ça sur l’application Simple. Avec ce coach de poche, vous travaillez les muscles profonds de votre corps en restant allongée au sol ou appuyée contre un mur. C’est tout l’art du Pilate. Vous ne brusquez pas vos articulations. Au lieu de vous énerver contre vous-mêmes et de pester contre vos jambes qui ne suivent pas la cadence, vous reproduisez chaque geste dans la sérénité la plus totale.

Cette pratique met l’accent sur la posture, la respiration et le contrôle des mouvements. Sur le coup, vous vous dites que c’est “trop calme” et “lent” pour structurer votre silhouette. Pourtant, les résultats se lisent sur votre reflet au bout de deux semaines.

Et lorsque la flemme vous guette, l’appli Simple préserve votre âme de championne. Comment ? Avec des défis stimulants comme le Wall Pilates challenge, qui s’étend sur 28 jours. Pour vous montrer l’exemple, l’appli ne se contente pas de vous donner des noms de posture alambiqués. Chaque session s’accompagne de vidéos explicatives qui ne laissent pas de place à l’erreur (ni aux sciatiques). Vous avez une petite fiche de suivi pour voir vos progrès et ça vous booste un peu plus chaque jour. Au lieu d’y aller à reculons, vous avez hâte de lancer l’appli. Au terme de ce programme ultra ciblé, votre corps est plus sculpté et moins « rouillé ». Vous ressentez la différence et ça vous donne envie de réitérer l’expérience.

Des fonctionnalités de pointe qui font la différence

Simple est une application versatile, qui s’improvise à la fois coach de sport, mais aussi conseillère en diététique. Elle accompagne vos mouvements de tous les jours et également vos coups de fourchette. Loin de vous imposer des régimes drastiques intenables et frustrants, elle vous permet simplement de mieux penser vos menus. Elle vous entraîne à une alimentation intuitive avec des technologies dignes de la science-fiction.

Si vous avez des questions sur les aliments pauvres en graisse saturée, vous pouvez ainsi les poser à Avo, un savant robot à votre service 24h/24. Il a toujours réponse à tout ! À votre disposition : un nutriscanner, qui transcrit les cartes du restaurant en valeur nutritionnelle pour faire un choix éclairé ! Simple, c’est un coaching complet, progressif et holistique, qui vous invite à revoir vos habitudes sans vous restreindre ou vous priver.

13 millions de personnes conquises : voici leur avis

L’application Simple a réussi à fidéliser 13 millions, preuve de son succès. Ce sont les utilisatrices qui en parlent le mieux. D’ailleurs, leurs témoignages* sont tous unanimes et se rejoignent sur un point : Simple les a métamorphosé, de l’intérieur comme de l’extérieur.

C’est le cas de Danielle, 30 ans, qui se sent beaucoup plus à l’aise dans son corps depuis qu’elle a adopté Simple. « Je n’ai rien modifié dans mon mode de vie. J’ai juste adapté mes menus selon les recommandations de Simple et rien qu’avec ça, j’ai perdu 42 kilos en cinq mois. J’ai beaucoup plus d’énergie et je me sens vraiment confiante dans mes habits ».

Laci tient le même discours élogieux. « J’ai perdu 86 kilos en douze mois. L’application Simple ne m’a pas seulement permis de perdre du poids, mais elle a aussi changé la façon dont je vis ».

Télécharger l’application Simple est peut-être la meilleure décision de l’année pour faire de votre bien-être une priorité. De quoi simplifier votre routine sportive et prendre goût à l’exercice !

*De véritables utilisatrices de Simple sont présentées et ont été rémunérées pour leurs témoignages sincères. Les résultats peuvent varier.

