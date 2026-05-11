Obésité au féminin : pourquoi les femmes sont souvent moins bien prises en charge

L’obésité touche aujourd’hui près d’une femme sur six en France, pourtant les femmes restent souvent les grandes oubliées des stratégies de prise en charge médicale de l’obésité. Un paradoxe alarmant, alors que cette maladie chronique impacte profondément leur santé, leur qualité de vie et leur bien-être psychologique.

Qu’est-ce qui rend l’obésité différente chez les femmes ?

L’obésité ne se manifeste pas de la même façon selon le sexe. Chez les femmes, les fluctuations hormonales jouent un rôle central dans la prise de poids et sa répartition corporelle. Plusieurs étapes de la vie sont particulièrement critiques :

La puberté : l’augmentation des œstrogènes favorise le stockage des graisses, notamment au niveau des hanches et des cuisses.

: l’augmentation des œstrogènes favorise le stockage des graisses, notamment au niveau des hanches et des cuisses. La grossesse et le post-partum : chaque grossesse peut laisser un excédent de poids difficile à perdre, surtout en l’absence d’accompagnement médical adapté.

: chaque grossesse peut laisser un excédent de poids difficile à perdre, surtout en l’absence d’accompagnement médical adapté. La préménopause et la ménopause : la chute des œstrogènes entraîne une redistribution des graisses vers l’abdomen, augmentant le risque cardiovasculaire et métabolique.

: la chute des œstrogènes entraîne une redistribution des graisses vers l’abdomen, augmentant le risque cardiovasculaire et métabolique. Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) : cette pathologie hormonale fréquente est étroitement liée à la résistance à l’insuline et à la prise de poids.

Par ailleurs, la composition corporelle féminine diffère biologiquement : les femmes ont naturellement un pourcentage de masse grasse plus élevé que les hommes, à poids égal. Cela signifie qu’une femme peut présenter une obésité métabolique sans que son Indice de Masse Corporelle (IMC) ne soit forcément dans la zone rouge ; c’est ce qu’on appelle l’« obésité à poids normal », souvent sous-diagnostiquée.

Ainsi, tous ces éléments doivent être pris en compte dans les méthodes de perte de poids pour offrir l’approche la plus adaptée possible.

Pourquoi les femmes consultent-elles moins pour leur poids ?

La réponse est à la fois sociale, psychologique et systémique. Les femmes sont souvent victimes d’une double stigmatisation : celle liée à l’obésité elle-même et celle liée aux injonctions de minceur auxquelles elles font face depuis l’enfance. Résultat ? Elles tardent à consulter, par honte ou par crainte du jugement médical.

Des études françaises montrent que les femmes en situation d’obésité rapportent davantage d’expériences négatives chez le médecin que les hommes dans la même situation : remarques culpabilisantes sur le mode de vie, minimisation des symptômes ou prise en charge axée exclusivement sur le régime alimentaire sans approche médicale structurée.

Plusieurs freins à la consultation ont été identifiés :

La honte et la culpabilité : l’obésité est encore trop souvent perçue comme un manque de volonté, ce qui dissuade les femmes de demander de l’aide.

: l’obésité est encore trop souvent perçue comme un manque de volonté, ce qui dissuade les femmes de demander de l’aide. La peur du jugement médical : certaines femmes rapportent que leurs autres problèmes de santé sont systématiquement renvoyés à leur poids, sans investigation sérieuse.

: certaines femmes rapportent que leurs autres problèmes de santé sont systématiquement renvoyés à leur poids, sans investigation sérieuse. Le manque de temps : les femmes assurent en moyenne davantage de tâches domestiques et familiales, ce qui réduit le temps consacré à leur propre santé.

: les femmes assurent en moyenne davantage de tâches domestiques et familiales, ce qui réduit le temps consacré à leur propre santé. La normalisation sociale du surpoids à certaines étapes de la vie (grossesse, ménopause), qui retarde la prise de conscience du risque médical réel.

Quelles sont les conséquences médicales spécifiques de l’obésité chez les femmes ?

L’obésité chez la femme n’est pas qu’une question d’esthétique ou de chiffre sur la balance. C’est une maladie chronique aux complications multiples, dont certaines sont spécifiquement féminines ou plus fréquentes chez les femmes.

Sur le plan gynécologique et hormonal :

Troubles du cycle menstruel et irrégularités hormonales.

et irrégularités hormonales. Infertilité : l’excès de tissu adipeux perturbe la production d’œstrogènes et peut bloquer l’ovulation.

: l’excès de tissu adipeux perturbe la production d’œstrogènes et peut bloquer l’ovulation. Risque accru de fausse couche et de complications pendant la grossesse (diabète gestationnel, prééclampsie, accouchement prématuré).

et de complications pendant la grossesse (diabète gestationnel, prééclampsie, accouchement prématuré). Cancer du sein et de l’endomètre : l’obésité est un facteur de risque reconnu pour ces deux cancers féminins.

Sur le plan métabolique et cardiovasculaire :

Diabète de type 2 : les femmes ménopausées en surpoids sont particulièrement exposées.

: les femmes ménopausées en surpoids sont particulièrement exposées. Hypertension artérielle.

Syndrome métabolique : association de plusieurs anomalies biologiques (glycémie élevée, mauvais cholestérol, tour de taille excessif) qui multiplie le risque d’infarctus.

Sur le plan psychologique :

Dépression et anxiété : plus fréquentes chez les femmes obèses que dans la population générale.

: plus fréquentes chez les femmes obèses que dans la population générale. Troubles du comportement alimentaire (TCA) : hyperphagie boulimique, grignotage compulsif, souvent associés à une mauvaise image corporelle.

: hyperphagie boulimique, grignotage compulsif, souvent associés à une mauvaise image corporelle. Isolement social lié à la stigmatisation.

Comment améliorer la prise en charge de l’obésité féminine ?

La bonne nouvelle : des solutions médicales efficaces existent et évoluent rapidement. La prise en charge moderne de l’obésité chez la femme repose sur une approche globale, individualisée et bienveillante, loin des régimes restrictifs des années 1990.

Ce que doit inclure une prise en charge adaptée aux femmes :

Un bilan hormonal complet : thyroïde, cortisol, hormones sexuelles, bilan de l’insulinorésistance. Chez la femme, ces paramètres sont indissociables d’une bonne compréhension du surpoids.

: thyroïde, cortisol, hormones sexuelles, bilan de l’insulinorésistance. Chez la femme, ces paramètres sont indissociables d’une bonne compréhension du surpoids. Un échange avec un professionnel de santé capable d’adapter la prise en charge aux spécificités féminines (cycles, contraception, ménopause).

capable d’adapter la prise en charge aux spécificités féminines (cycles, contraception, ménopause). Un accompagnement psychologique pour déconstruire la relation à l’alimentation et travailler sur l’image corporelle.

pour déconstruire la relation à l’alimentation et travailler sur l’image corporelle. Un suivi régulier dans le temps : l’obésité est une maladie chronique, pas un problème ponctuel. Le suivi médical doit être continu.

En conclusion, l’obésité féminine mérite une médecine à la hauteur de sa complexité : bienveillante, scientifique et sans jugement. Chaque femme est différente et chaque prise en charge doit l’être aussi.

Si vous souhaitez perdre du poids sainement et durablement, n’hésitez pas à en parler avec un professionnel de santé.

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