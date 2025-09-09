Pour contourner la taxe sur les protections hygiéniques, cette marque allemande a eu une idée brillante

Fabienne Ba.
@Campaigns of the World ®/YouTube

Alors que les protections menstruelles étaient encore taxées en 2019 comme des produits de luxe en Allemagne, une marque engagée a décidé de réagir. Sa réponse : transformer un livre en « arme créative » contre une fiscalité discriminatoire.

Un livre qui cache des tampons

En 2019, la marque The Female Company, spécialisée dans les produits d’hygiène féminine bio, a choisi de contourner la taxe de 19 % appliquée aux protections menstruelles. Comment ? En les vendant à l’intérieur d’un ouvrage baptisé « The Tampon Book – A Book against Tax Discrimination » (« Le Livre des tampons – Un livre contre la discrimination fiscale »). Grâce à cette astuce, les tampons n’étaient alors plus imposés en tant que produits de luxe, mais au même taux réduit que les livres, fixé à 7 %.

Une action militante et médiatique

L’ouvrage ne se limitait pas à dissimuler des tampons : il contenait aussi 40 pages illustrées et pédagogiques sur les règles et la lutte contre les inégalités. L’opération, réalisée avec l’agence Scholz & Friends Berlin, a rapidement suscité un large engouement médiatique et citoyen. Les publications sur les réseaux sociaux se sont multipliées, tandis que des députées s’en sont emparées pour dénoncer publiquement cette injustice fiscale.

Quand la créativité provoque un changement de loi

La campagne s’est accompagnée d’une pétition qui a recueilli plus de 175 000 signatures. Face à la pression, le gouvernement allemand a fini par revoir sa position : dès 2020, les protections menstruelles ont été reclassées comme biens de première nécessité et taxées à seulement 7 %. Une victoire politique et symbolique, directement portée par une campagne marketing audacieuse.

En définitive, au-delà de son impact législatif, « The Tampon Book » est depuis devenu un cas d’école en communication et en brand activism. L’initiative a remporté plusieurs récompenses, dont un Grand Prix en relations publiques, saluant son mélange de créativité, d’humour et d’engagement.

Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
