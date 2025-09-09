Les créatrices de contenus en 2050 : le résultat d’une étude fait froid dans le dos

Fabienne Ba.
Photo illustrative : Rhiannon Odonohoe

Une récente projection scientifique révèle le visage préoccupant qu’auraient les influenceuses dans 25 ans si les habitudes numériques d’aujourd’hui perdurent. Le prototype « Ava » interpelle, autant sur la santé physique que sur la fragilité mentale liée à cette industrie.

« Ava », le modèle d’un futur alarmant

La figure fictive d’Ava, développée par des chercheurs, illustre les conséquences d’une routine centrée sur la création de contenus et la consultation excessive des écrans. Dos voûté, épaules arrondies, cheveux clairsemés, cernes creusés et yeux rouges sont les marques d’années passées le regard penché sur un smartphone, souvent dans une posture nocive. L’excès de maquillage et de soins cosmétiques pourrait aussi engendrer des irritations persistantes, une peau fragilisée et des inflations cutanées difficilement camouflables, selon cette projection scientifique.

Crédit : Rhiannon Odonohoe

Les répercussions invisibles de la vie connectée

Au-delà de l’image, les experts soulignent les risques de fatigue chronique, de perte de cheveux liée au stress et d’insomnie favorisée par les lumières bleues. Les standards de beauté imposés et la pression de l’algorithme exacerbent les troubles psychologiques : anxiété, dépendance aux plateformes, solitude et isolement malgré la vie sociale virtuelle. Les troubles de l’image corporelle sont aggravés par la comparaison et un besoin constant d’approbation, notent les experts à l’origine de cette projection scientifique.

Crédit : Rhiannon Odonohoe

Un appel à réfléchir sur notre futur numérique

Si « Ava » est volontairement exagérée, ce portrait invite à repenser les usages des réseaux sociaux et le rythme de l’économie digitale. Les chercheurs rappellent que préserver l’équilibre entre le virtuel et la réalité est essentiel pour éviter ce scénario alarmant, et encouragent à adapter ses pratiques pour limiter les effets délétères de la vie hyperconnectée.

En résumé, « Ava » n’est pas une prophétie, mais un avertissement. Derrière cette projection se cache une question essentielle : quel prix sommes-nous prêts à payer pour une vie dominée par l’écran et la quête de visibilité ? L’avenir des créateurs et créatrices de contenus dépendra de la capacité collective à instaurer des limites, à promouvoir une consommation numérique plus saine et à replacer la santé – physique comme mentale – au cœur de nos priorités. En 2050, le visage de la création ne sera pas figé par la dystopie, mais modelé par les choix que nous faisons aujourd’hui.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
