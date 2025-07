Cette mannequin répond parfaitement à la grossophobie dont elle est victime

Erin Marley Klay, mannequin curvy et créatrice de contenu suivie par des centaines de milliers de personnes, a récemment été la cible de commentaires grossophobes après avoir partagé des photos d’elle en bikini. Sa réponse, pleine d’assurance et de dérision, a fait le tour des réseaux sociaux et inspiré de nombreux internautes.

Une vague de commentaires haineux

Après la publication de ses photos en maillot de bain, Erin Marley Klay a reçu une avalanche de remarques négatives, principalement centrées sur son poids et son apparence. Certains internautes ont tenté de la rabaisser en critiquant son physique ou en lui donnant des conseils non sollicités sur la santé et la perte de poids.

these better be my “this is her” pics pic.twitter.com/6wUqoa56QG — erin ♡ (@erinmhk) July 4, 2025

Une réponse pleine de confiance

Loin de se laisser abattre, Erin Marley Klay a répondu publiquement à ses détracteurs. Elle a rappelé qu’elle était un mannequin professionnel, engagée dans de nombreuses campagnes, et que les critiques ne faisaient que renforcer sa confiance en elle. Avec humour, elle a souligné que la majorité de ses abonnés étaient des hommes, tournant ainsi en dérision les attaques reçues.

Un message fort pour l’acceptation de soi

Erin Marley Klay a aussi profité de cette visibilité pour réaffirmer l’importance de l’acceptation de soi et du respect de toutes les morphologies. Elle encourage ses abonnés à ignorer les commentaires haineux et à s’assumer pleinement, quels que soient les standards imposés par la société.

men really have the nerve …. pic.twitter.com/kCBF8rPx5c — erin ♡ (@erinmhk) July 16, 2020

Un soutien massif de la communauté

Suite à sa prise de parole, Erin Marley Klay a reçu de nombreux messages de soutien. Beaucoup saluent son courage et sa capacité à transformer la négativité en force, faisant d’elle une figure inspirante pour toutes celles et ceux qui subissent des discriminations liées à l’apparence physique.

En affirmant haut et fort son droit à exister et à rayonner dans toutes les tailles, Erin Marley Klay rappelle ainsi que chaque corps mérite respect et célébration. Son attitude courageuse invite chaque personne, au-delà des diktats esthétiques, à reconnaître la beauté plurielle et à construire ensemble un espace où la diversité corporelle est non seulement tolérée, mais véritablement valorisée.