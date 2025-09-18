Une journaliste agressée en plein direct, les images qui choquent l’Espagne

Les téléspectateurs espagnols ont récemment assisté à une scène choquante, lorsqu’une journaliste a été agressée en plein direct. Isa Balado, reporter pour la chaîne Cuatro, couvrait un sujet à Madrid lorsqu’un homme est apparu derrière elle et lui a touché le derrière.

« Je fais mon travail »

Sur les images, on voit la journaliste interrompue par son agresseur alors qu’elle parlait d’un cambriolage. Visiblement déstabilisée, elle tente de continuer son direct, avant que son collègue en plateau, le présentateur Nacho Abad, ne l’interpelle : « Isa, excuse-moi de t’interrompre… mais est-ce qu’il vient de te toucher le derrière ? ».

Isa Balado confirme alors et décide de s’adresser directement à l’homme, qui reste à ses côtés en souriant : « Autant que vous vouliez savoir de quelle chaîne on vient, est-ce que vous devez vraiment me toucher le derrière ? Je suis en direct, je travaille ». L’homme nie les faits et, avant de s’éloigner, tente même de lui toucher les cheveux. Peu après la diffusion des images, la police espagnole a annoncé avoir procédé à l’arrestation du suspect, soupçonné d’agression.

Un débat qui divise sur les réseaux

Sur les réseaux sociaux, la vidéo a rapidement accumulé des milliers de vues et suscité une avalanche de commentaires. Beaucoup d’internautes se sont dits choqués par le comportement de l’homme, dénonçant un geste effectué en toute impunité : « Il ne se cache même plus », peut-on lire dans certains messages.

D’autres relativisent la gravité de l’incident, estimant que « ce n’est rien ». Résultat : la séquence a lancé un véritable débat sur TikTok et Instagram, entre les personnes qui y voient une banalisation inquiétante du harcèlement et celles qui jugent la réaction exagérée.

Au-delà de l’indignation suscitée par ces images, l’affaire rappelle ainsi que le harcèlement, même sous des formes jugées « légères » par certaines personnes, reste une atteinte à la dignité et au droit de chacun d’exercer son métier en toute sécurité. L’agression d’Isa Balado, survenue en plein direct, illustre la nécessité d’une réflexion collective sur la tolérance sociale face à ce type de comportements. Plus qu’un simple fait divers, cet épisode s’impose comme un signal d’alarme : il ne peut plus être question de minimiser des gestes qui traduisent une culture du mépris et du non-respect.