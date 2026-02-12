I Kina håller dessa AI-genererade djur på att bli stjärnor i sociala medier.

På det kinesiska internet har katter och hundar länge varit stjärnorna i hjärtevärmande videor. Men ett nytt fenomen skakar om saker och ting: dessa djur, nu helt skapade av artificiell intelligens, står i centrum för enormt framgångsrika miniserier. Bakom deras söta utseenden döljer sig en veritabel digital industri som blandar känslor, teknologi och lönsamhet.

Rörande berättelser… genererade av algoritm

På kortvideoappar som är enormt populära i Kina skrivs och animeras nu hela berättelser av AI. En av de mest kända berättar historien om en arbetarklasskatt som blir hånad av rika djur, men som slutligen lyckas och bevisar sitt värde. Receptet: en blandning av empati, hämnd och ett populärt moraliskt budskap – men utan skådespelare eller kameror.

Dessa klipp, ofta knappt en minut långa, lockar miljontals visningar. Ett enda konto, som hanteras av en oberoende skapare med hjälp av gratis AI-verktyg, kan dra in flera tusen euro i månaden. Allt med minimal investering: några återanvända texter, automatiskt genererade bilder och lite fantasi för att knyta ihop allt.

Designers som försörjer sig på det

Flera amatörvideografer har vänt sig till dessa "djurdramer". Vissa blandar arter och världar: en bichon frisé blir en prinsessa, en katt förvandlas till en superhjälte, eller en vänlig hund hittar sin prins. Dessa ultrakorta "såpoperor" spelar på mycket mänskliga känslomässiga troper – svartsjuka, förnedring, triumf – för att provocera fram starka reaktioner och bygga publiklojalitet.

Virtuella husdjur används också för att marknadsföra riktiga produkter, från husdjursvård till mat. Det är ett effektivt, och ofta roligare, sätt att kringgå traditionell reklam.

När maskinen vet hur man får dig att gråta

Det fascinerande är att dessa skapelser framkallar en känsla lika autentisk som om de vore sanna berättelser. Tittaren skrattar, blir fäst vid, blir upprörd – och glömmer nästan att allt skapades av programvara.

Men medan vissa internetanvändare förundras över detta, är andra djupt ledsna: de ser AI-genererat innehåll åtnjuta meteorisk framgång, medan kreatörer, illustratörer och serietecknare, trots att de är fullt legitima och begåvade, kämpar för att få erkännande. AI gynnas alltmer eftersom det "kostar ingenting", samtidigt som det möjliggör enorma vinster – på bekostnad av mänskligt arbete, livlig kreativitet och rättvis ersättning.

Dessa digitala fabler, någonstans mellan underhållning och experiment, visar i vilken utsträckning AI kan replikera mänskliga känslor. I Kina, liksom på andra håll, återspeglar dessa fabler vår fascination för enkla berättelser som kan beröra oss – även när de inte längre är baserade på verkligheten.