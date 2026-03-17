En australisk entreprenör påstår sig ha utformat ett personligt cancervaccin för sin hund med hjälp av ChatGPT.

Inför sin hunds cancer bestämde sig den australiske entreprenören Paul Conyngham för att prova en ovanlig metod. Han påstår sig ha använt artificiell intelligens och genetisk analys för att utforma ett personligt experimentellt vaccin för att behandla sitt husdjurs sjukdom. Hans initiativ, som genomfördes med stöd av forskare och under vetenskaplig övervakning, har nyligen uppmärksammats av forskarsamhället och återupplivat diskussioner om potentialen hos AI inom personlig medicin.

Ett desperat försök att rädda sin hund

Berättelsen börjar när Rosie, en hund som adopterats av Paul Conyngham, diagnostiseras med en aggressiv form av cancer. Trots flera veterinärbehandlingar , inklusive kirurgi och kemoterapi, fortsätter sjukdomen att förvärras.

Enligt rapporter i flera internationella medier "bromsade tillgängliga behandlingsalternativ bara sjukdomens utveckling". Inför denna situation bestämde sig entreprenören Paul Conyngham, specialist på artificiell intelligens och dataanalys, för att utforska andra vägar. Hans mål: att bättre förstå tumörens genetiska ursprung för att försöka utveckla en riktad behandling.

Den australiske teknikentreprenören Paul Conyngham förklarar hur han använde ChatGPT/AlphaFold (spenderade 3 000 dollar utan bakgrund i biologi) för att skapa ett anpassat MRNA-vaccin för att behandla sin hunds cancertumörer. Overkligt. https://t.co/Fue75JkdXo pic.twitter.com/WaO3JayYR1 — Trung Phan (@TrungTPhan) 14 mars 2026

Med hjälp av artificiell intelligens och ChatGPT

För att genomföra sitt projekt använder Paul Conyngham sig av flera verktyg för artificiell intelligens, inklusive ChatGPT och AlphaFold, ett program som kan analysera proteinstruktur. Det första steget innebär att jämföra hundens friska DNA med tumörens för att identifiera de mutationer som är ansvariga för cancern. Denna genetiska analys gör det sedan möjligt att identifiera de förändrade proteiner som skulle kunna riktas in sig på en behandling.

Med hjälp av denna data använder entreprenören Paul Conyngham AI för att analysera mutationer och utveckla en terapeutisk strategi. Han använder ChatGPT för att strukturera projektets steg och utforska olika vetenskapliga tillvägagångssätt. Trots att han saknar bakgrund inom biologi samarbetar han sedan med forskare för att omvandla denna information till en vaccinprototyp.

Ett experimentellt vaccin baserat på mRNA-teknik

Den utvecklade behandlingen är baserad på budbärar-RNA (mRNA)-teknik, som redan används i några nyare vacciner och studerats i ett flertal cancerstudier. Med hjälp av de genetiska data som erhölls kunde forskare som deltog i projektet syntetisera ett personligt vaccin utformat för att stimulera hundens immunförsvar så att det känner igen och attackerar cancerceller.

Vaccinet administrerades sedan enligt ett protokoll som övervakades av veterinärforskare med etiska godkännanden för denna typ av experimentell behandling. Enligt de inblandade forskarna är detta ett av de första försöken på ett personligt cancervaccin utformat specifikt för en hund.

Uppmuntrande resultat, men fortfarande experimentellt.

De första resultaten som observerats hos Rosie anses vara "uppmuntrande" av forskarna som är involverade i projektet. Vissa tumörer ska ha "krympt i storlek efter att behandlingen administrerats".

Experter betonar dock att "denna typ av tillvägagångssätt fortfarande är experimentellt." Vaccinet bör inte betraktas som ett botemedel mot cancer, utan snarare som en lovande forskningsväg som skulle kunna förbättra livskvaliteten för vissa djur. Forskare påpekar också att personliga terapier baserade på budbärar-RNA för närvarande är föremål för ett flertal studier inom både veterinär- och humanmedicin.

En illustration av AI:s potential inom personlig medicin

Utöver Rosies personliga berättelse belyser detta initiativ den snabba utvecklingen av medicinsk teknik. Användningen av artificiell intelligens för att analysera genetiska data och utforma personliga behandlingar genererar ett ökande intresse för biomedicinsk forskning. Vissa forskare tror att "denna typ av tillvägagångssätt på lång sikt skulle kunna bidra till utvecklingen av mer personliga cancerbehandlingar, både hos djur och människor."

Sammanfattningsvis är experimentet som utfördes med Rosie för närvarande ett isolerat fall. Ändå illustrerar det hur AI och genomik så småningom skulle kunna förändra hur komplexa sjukdomar studeras och behandlas.