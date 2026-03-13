Tjugo kameler uteslutna från en "skönhetstävling" efter artificiella modifieringar

I flera länder i Mellanöstern firar tävlingar kamelernas utseende. Vid ett nyligen genomfört evenemang diskvalificerades dock ett tjugotal djur efter att man upptäckt artificiella modifieringar avsedda att "förbättra deras utseende".

Tävlingar som är mycket populära bland uppfödare

I flera Gulfstater lockar kamel-"skönhetstävlingar" många uppfödare varje år. Dessa mycket populära evenemang sammanför djur som avlats och presenteras inför en jury som har i uppgift att utvärdera olika estetiska kriterier.

Bland de observerade elementen finns huvudets form, kroppens harmoni, pälsens kvalitet och djurets hållning när det paraderar inför domarna. Kameler som utmärker sig genom sitt utseende och sin elegans kan sedan vinna särskilt viktiga priser, ibland åtföljda av betydande kontantpriser. I detta sammanhang investerar vissa uppfödare avsevärd tid och energi i att förbereda sina djur för tävling.

Kosmetiska förändringar upptäckta

Vid ett nyligen hållet evenemang i Al Musanaa, Oman, gjorde veterinärer som undersökte djuren en oväntad upptäckt. Flera kameler visade tecken på artificiella modifieringar avsedda att "förbättra deras utseende".

Enligt rapporter i olika medier ska vissa djur ha fått Botox eller fillers för att förändra utseendet på sina ansikten eller läppar. Andra ingrepp ska också ha utförts för att framhäva vissa fysiska egenskaper som är särskilt värdefulla i denna typ av tävling. Efter dessa undersökningar fattade arrangörerna ett tydligt beslut: 20 kameler diskvalificerades från tävlingen.

20 kameler diskvalificerades från en skönhetstävling efter att ha använt kosmetiska ingrepp. Behandlingarna inkluderade Botox, fillers och hormonbehandling pic.twitter.com/TE8VnP6ndb — Dexerto (@Dexerto) 2 mars 2026

Metoder som anses vara fusk

I dessa tävlingar är reglerna strikta. Djuren måste presenteras i sitt naturliga tillstånd, utan några modifieringar som syftar till att påverka deras utseende. Botox, hormonbehandlingar eller andra kosmetiska ingrepp är därför strängt förbjudna. Arrangörerna anser att dessa metoder är en form av bedrägeri, eftersom de på ett artificiellt sätt förändrar de kriterier som domarna utvärderar.

Utöver frågan om rättvisa betonar tävlingsarrangörerna även de potentiella riskerna för djurens hälsa. Vissa ingrepp kan utföras under olämpliga förhållanden och leda till komplikationer.

En kontrovers som redan har uppstått tidigare

Det här är inte första gången den här typen av skandal har brutit ut i kamel-"skönhetstävlingarnas" värld. År 2021 diskvalificerades fler än 40 djur från en stor festival i Saudiarabien efter att Botox upptäcktes förändra deras utseende.

Dessa incidenter har fått arrangörerna att stärka veterinärkontrollerna inför tävlingar. Målet är att begränsa bedrägeriförsök och säkerställa att djuren presenteras utan artificiella ingrepp.

Debatten om djurens plats har återuppstått

Dessa tävlingar är en viktig tradition i vissa delar av Mellanöstern, där kameler har en betydande kulturell och historisk plats. Emellertid lockar dessa evenemang också kritik. Vissa djurskyddsorganisationer, både i Frankrike och utomlands, fortsätter att uttala sig mot denna typ av tävling.

De betonar att kameler – och djur i allmänhet – inte bör betraktas som avelsprodukter eller "utställningsdjur" som föds upp, tränas eller avlas enbart för att vinna priser och utmärkelser. För dessa organisationer återupplivar dessa tävlingar regelbundet en bredare debatt: djurens plats i våra samhällen och de avelsmetoder som kan utvecklas kring strävan efter prestation eller estetik.

Sammanfattningsvis tjänar det senaste uteslutandet av dessa kameler som en påminnelse om att bakom dessa "spektakulära" händelser ligger en djupare fråga: hur långt ska vi gå för att fira skönhet – vare sig det är mänsklig eller djurisk?