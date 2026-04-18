Toulouse har en lika rik som överraskande frisörscen för kvinnor. Från hantverksmässiga färgare till miljövänliga salonger, för att inte glömma afrospecialister eller experter på formella frisyrer, erbjuder den rosa staden en mängd adresser för alla profiler.

Oavsett om du letar efter en komplett makeover, en specialdesignad hårklippning eller helt enkelt kvalitetsvård, finns det en salong här som passar varje kvinna och varje budget.

Vi har valt ut de bästa adresserna för att vägleda dig genom hårvårdsområdet i Toulouse.

De bästa salongerna för damklippningar och hårfärgningar i Toulouse

Maud's Workshop är bland de fem vackraste salongerna i Toulouse, med ett betyg på 4,8 som erhållits efter en rigorös inspektion.

Det grundades 2009 och uppvisar en autentisk Toulouse- atmosfär med en blandning av rött tegel och antika parkettgolv.

Teamet är uppdaterat med de senaste trenderna och erbjuder omfattande diagnostik före varje service.

Specialiteter inkluderar borstning, färgning, plattning, blekning, föning och glans.

Varje behandling skräddarsys individuellt, med ett sortiment av produkter som innehåller växtoljor och vitaminer. Salongen är öppen enligt tidsbokning från måndag till lördag.

Art de l'Âme , grundat 2007 med ett betyg på 4,7, använder ett originellt prissystem: varje pris återspeglar den valda frisörens tekniska färdigheter och specialitet.

Under ledning av Morgan, kreativ chef, utbildar denna salong regelbundet sitt team för att bemästra alla stilar.

L'Appart des Coiffeurs, betygsatt 4,8 sedan 2014, erbjuder personliga konsultationer och värdefulla råd för hemrutiner, inklusive klippningar för kvinnor, män och barn.

Toulouse adresser specialiserade på miljövänlig och växtbaserad hårvård

Vissa salonger i Toulouse har omvandlat sitt ekologiska engagemang till en sann identitet. Madame Sans Gêne , en vintage- och familjeägd salong i Saint-Cyprien-distriktet, har etablerat sig som en pionjär inom 100 % ekologisk, biologisk och vegansk växtbaserad hårfärgning .

Den vänliga atmosfären och det omtänksamma teamet garanterar en personlig bedömning för varje klient.

Le Démêloir antar en resolut jämlik strategi med könslösa priser, identiska för alla.

Dess ekologiska filosofi illustreras konkret: avfallssortering, håråtervinning, vattenbesparing och högkvalitativa etiska produkter.

Mer generellt samlar flera salonger i Toulouse, särskilt i Saint-Cyprien, in klippt hår för att tillverka föroreningsfilter.

Dessa ställen förbjuder plast och starka parfymer och föredrar naturliga oljor och infusioner. Detta val blir alltmer populärt bland kunder som är oroliga för sin hårhälsa och miljön.

De bästa salongerna i Toulouse för en formell frisyr eller ett speciellt evenemang

Experter för varje viktigt ögonblick

Authentic Nomade har två butiker, en i Les Carmes och den andra i Saint-Cyprien, öppna från tisdag till lördag. Denna salong specialiserar sig på uppsättningar, flätor och frisyrer för evenemang och är även verksam i hela Occitanie.

Bröllop, möhippa eller professionellt evenemang: teamet anpassar sig med elegans till varje tillfälle.

I Côte Pavée-området erbjuder flera salonger lösa uppsättningar, knutna flätor och frisyrer utformade med Toulouses väder i åtanke. Lokal expertis är lika viktig här som teknisk skicklighet.

Hyr en privat lounge för en intim upplevelse.

Salonger som Tia Gigi eller Valentin erbjuder möjligheten att privatisera sina utrymmen för en intim och personlig upplevelse.

Att välja en salong som specialiserar sig på formella frisyrer garanterar fullständigt stöd på den stora dagen, från den första konsultationen till den sista hårnålen.

Koloristerna och färghantverkarna får inte missas i Toulouse

Valentin förkroppsligar den hantverksmässiga färgaren i alla sina dimensioner: hans raffinerade och privata salong, belägen nära Place des Carmes, välkomnar varje kund efter en personlig diagnos.

Öppet från måndag till lördag , odlar det lugn och självförtroende vid varje besök.

By Mélanie, som också ligger i Carmes, vänder sig uteslutande till kvinnliga kunder. Balayage, ombré, brasiliansk plattning, toning, slingor eller behandling för lockigt hår: tjänsten är 100 % anpassningsbar.

Ett butiksområde tillåter till och med kunder att ta med sig behandlingar hem för att förlänga resultaten.

Emilie at Home , en tidigare färgare utbildad på Jacques Dessange, åker direkt till kundernas hem. Hon använder en välkänd naturproduktlinje för klippningar, färgning och behandlingar.

I Toulouse utövar även hårfärgare som varit verksamma sedan 1991 aromaterapi med hjälp av växtbaserade produkter och eteriska oljor för harmoniska och varaktiga resultat.

Salonger i Toulouse specialiserar sig på afrohår och lockiga texturer

Toulouse erbjuder ett anmärkningsvärt utbud av salonger som specialiserar sig på afro- och lockigt hår. Här är några adresser som finns runt om i staden:

Exotic Elegance i Saint-Aubin, specialiserat på flätor och vävar för hela familjen

i Saint-Aubin, specialiserat på flätor och vävar för hela familjen Jollof Afro-European Hair Salon i Saint-Cyprien, experter på cornrows och afrohårvård

i Saint-Cyprien, experter på cornrows och afrohårvård Absamy Hair Beauty i Saint-Cyprien och Kams Beauty i Sept Deniers, erbjuder kompletta tjänster för alla hårtexturer

I Bagatelle utmärker sig en frisör som specialiserar sig på naturligt lockigt hår för sina rundade, voluminösa lager-på-lager-klippningar.

Att välja en salong som är utbildad i afrohårets särdrag garanterar en behandling som respekterar hårfibrerna och aktuella naturliga trender.

Frisörlösningar tillgängliga i Toulouse för alla budgetar

Att få en bra hårklippning i Toulouse kräver inte nödvändigtvis en stor budget. Två ställen utmärker sig för sin överkomliga prisvärdhet:

ABC d'Hair , erkänt som en av de bästa privata frisörinstituten i Frankrike, erbjuder tjänster till konkurrenskraftiga priser. Frisörakademin , en salongskola där elever, under handledning av erfarna frisörer, utför hårklippningar och färgningar till reducerade priser.

Tia Gigi, i Chalet-distriktet, erbjuder könsneutrala och tillgängliga priser, med möjlighet att privatisera salongen.

I vissa områden som Compans eller runt den japanska trädgården kan du med hjälp av onlinebokning via appen välja en tidslucka och frisör med några få klick.

Vissa frisörer i Toulouse rekommenderar även effektiva hemmabehandlingar.

Att använda skonsamma sulfatfria schampon för färgat hår, eller behandlingar med svart te för att förlänga hårfärgernas livfullhet, är en enkel och ekonomisk rutin.

Hårkvaliteten odlas långt bortom salongstolen.