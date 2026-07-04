Läppstiftsfärger som kommer att lysa upp ditt ansikte i höst 2026

Smink
Léa Michel
Photo d'illustration : Magnific

Varje höst ger sin beskärda del av nya skönhetsinspirationer, och 2026 är inget undantag. Den här säsongen handlar läppstift om varma, djupa och lysterfyllda nyanser som ger ansiktet en touch av lyster. Upptäck nyanserna som kommer att definiera de kommande månaderna.

Bordeauxvin, säsongens måste

Det är svårt att föreställa sig en höstlig sminkväska utan ett vinrött läppstift. Mittemellan djupt rött och plommonrött överträffar denna färg trender utan att förlora sin charm. Dess fördel? Den ger omedelbart djup och elegans, oavsett om den bärs med minimalistisk eller mer sofistikerad makeup. I en matt version erbjuder den en djärv look, medan en satinfinish ger mer mjukhet och lyster. En nyans som smickrar ett brett spektrum av hudtoner.

Chokladbrun gör stor comeback

Inspirerad av 1990-talet gör chokladbrun comeback. Denna fylliga nyans tilltalar för sin vintage- och sofistikerade känsla. En favorit i varma makeup-looker och kan kombineras med en läppenna i samma färgfamilj för att subtilt definiera läpparna. Resultatet är elegant, varmt och perfekt i linje med höstens anda.

Tegelrött värmer hyen

Om du älskar klassiska röda nyanser men vill anamma en mer höstlig palett är tegelrött ett utmärkt alternativ. Mer jordnära än klarrött, ger den lyster samtidigt som den förblir harmonisk med säsongens färger. Dess varma undertoner skapar en hälsosam glöd och lyser upp ansiktet. En idealisk nyans för dig som vill kombinera karaktär och mjukhet.

Heta nakenbilder, vardagliga allierade

De som föredrar en subtil makeup-look kan välja varmare nude-nyanser. Karamell, terrakotta eller rosig beige ersätter alltför kalla beige för att skapa ett mer ljust resultat. Dessa naturliga nyanser passar enkelt med djärvare ögonmakeup eller, omvänt, en mycket minimalistisk look. För en fräsch och harmonisk effekt kan det vara fördelaktigt att välja en nude-färg som är något varmare än din hudton.

Hur hittar man färgen som passar en?

Trender är en inspirationskälla, men de ersätter aldrig dina personliga preferenser. Din hudton kan vägleda dig: ljus hy ser ofta bäst ut i vinröd eller rosa hudfärg, medan mellan- till mörk hudton är särskilt smickrad av chokladbruna och djupare tegelröd. Det viktigaste är att välja en färg du känner dig bekväm i och som passar din stil. Smink är trots allt först och främst ett sätt att uttrycka sig själv, inte en uppsättning regler att följa.

Dessa nyanser är bland de största inspirationerna för hösten 2026, men de är inte på något sätt obligatoriska . Du kan använda det läppstift du gillar, välja en helt annan färg eller slippa sminket. Trender är till för att inspirera, aldrig att diktera.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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