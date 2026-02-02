Säg adjö till rouge: detta lilla marockanska accessoar ljusar upp huden direkt

För att ge dina kindben färg och uppfriska din hy använder du förmodligen de där berömda rougen. Men du kommer snart att lägga undan dina kompakta eyeliner! En enkel terrakottabehållare kan utföra denna charmiga uppgift och ersätta traditionellt rouge. Denna anspråkslösa accessoar, som får plats i din handflata, är allt du behöver för att lysa upp din makeup.

En terrakottabehållare med kosmetiska egenskaper

Det är en accessoar som lätt kan misstas för ett prydnadsföremål eller ett porslin. Ändå hör den definitivt hemma i necessärer och på badrumshyllor. Den ser ut som en miniatyr-tagine-tallrik, men den konkurrerar med de högst presterande och bäst rankade rouge-effekterna på kosmetikamarknaden. Dess namn? Aker fassi. Dess kraft? Med ett enkelt fingertryck återställer den färgen i hyn och framhäver makeup.

Denna lilla behållare är en eftertraktad produkt bland skönhetsentusiaster online och den nya mittpunkten i skönhet 2.0. I videor som har blivit virala avslöjar Aker Fassi hela dess kapacitet. Efter några sprayningar avslöjar detta verktyg en röd nyans som skulle få även de största varumärkena i branschen att rodna. Ändå är det inte en ny uppfinning.

Aker Fassi är ett traditionellt marockanskt kosmetiskt puder som använts i århundraden i skönhetsritualer. Namnet kommer från "aker", som betyder pigment, och "Fassi", från Fez, en historisk marockansk stad känd för sina hantverkare. Denna produkt är 100 % naturlig och handgjord, tillverkad av soltorkade vallmoblad och finmalet granatäppleskal.

Löftet om makeup full av vitalitet

Videorna talar för sig själva och behöver inte ens undertexter. Innehållsskaparna som provar denna lilla skönhetsövning är alla förbluffade över resultaten. De måste till och med gå över samma område flera gånger för att blanda ut färgen, det är så livfullt. Aker Fassi ger en hälsosam lyster utan syntetiska produkter. Och det är inte bara för att framhäva kindben och ge den där "precis tillbaka från stranden"-looken.

Vissa använder den även som ögonskugga eller för att pryda sina läppar. Beroende på mängden som appliceras på fingret är effekten mer eller mindre intensiv. Aker Fassi låter dig utforska alla nyanser av rött på samma yta. I Marocko, ett land av traditioner och expertis, använder kvinnor inte bara henna för att förbättra sitt utseende.

Hemligheterna bakom att integrera detta tillbehör i din rutin

Aker Fassi säljs i souker bland läderväskor och speglar i orientalisk stil, snarare än under artificiella neonljus tillsammans med löst puder och andra hudförbättrare, och har fördelen att vara mångsidig. Den är inte begränsad till bara en del av ansiktet; den överskrider kindernas gränser för att framhäva ögonlocken med en delikat rökig eyeliner och subtilt ge läpparna en prima look. Det är upp till dig att kontrollera mängden och blanda ut den under appliceringen.

Ett annat alternativ: du kan också använda den i din hudvårdsrutin . Ta en liten mängd och blanda den med rosenvatten, honung eller yoghurt för en regenererande och lugnande mask. Om du vill ha en ny look och vill prova den nuvarande livfulla hårtrenden kan du också blanda den med henna och lämna den i hårbotten. Förutsatt att färgningen hemma görs korrekt förstås. En varning innan du använder detta skönhetsknep: testa produkten på ett litet område av huden för att se hur den reagerar.

Medan eran med rena tjejer verkar vara över, är det hög tid att krydda upp din makeup och lägga till färg där det bara funnits nude. Aker Fassi är den bästa allierade för din kreativitet.