Kosmetika på Amazon: vad experter rekommenderar innan de köper

Du kan hitta nästan vad som helst på Amazon. Ibland surfar du runt på marknaden och letar efter en liten möbel eller ett telefonfodral, och sedan fyller du din varukorg med läppglans, färgad fuktighetskräm och andra sponsrade skönhetsprodukter. Du måste dock vara försiktig om du inte vill hamna med förfalskade kosmetika i din sminkväska. Här är hudläkares rekommendationer för välgrundad och riskfri skönhetsshopping.

Denna logotyp anger graden av tillförlitlighet

När man surfar på Amazon är det lätt att gå vilse från en sektion till en annan. Vi kommer till webbplatsen för att köpa en liten, viktig vara och går sedan därifrån med en korg full av alla möjliga saker. Men ibland är Amazon vårt sista hopp för att hitta en måste-ha skönhetsprodukt , slutsåld överallt annars. Och till allas förvåning är denna mycket eftertraktade kosmetikagraal inte slut i lager på Amazon. Vi rusar för att lägga till den i vår varukorg av rädsla för att missa något igen. I all hast och eufori över att köpa uppmärksammar vi inte nödvändigtvis det finstilta. Och det är vårt största misstag. Vi kan lätt hamna med tvivelaktiga kopior med oändliga ingredienslistor.

I en "förebyggande" video listar innehållsskaparen @therealkco dessa viktiga detaljer för att vägleda oss genom vår shoppingresa. Hennes råd är inte bara påhittade; hon hörde dem från en Amazon Canada-anställd. Lyxprodukter eller produkter från välkända varumärken har ett "Premium Beauty"-märke, vilket förhindrar obehagliga överraskningar när du öppnar paketet. Det är lite som ett äkthetsintyg för smycken. Du kan vara säker på att du får "officiell" kosmetika och inte konstiga alternativ. Dessa produkter har noggrant granskats av Amazon innan de läggs till i deras onlinebutik.

Titta på avsändaren och säljaren

Återigen, detta är kriterier som ofta förbises men som bör tas på allvar. Om produkten säljs och skickas av Amazon är det ett gott tecken. Det är mindre sannolikt att du hamnar med förfalskade varor. Denna information, tryckt med liten stil i produktbeskrivningen, indikerar dess trovärdighet eller brist på densamma.

Användarnamn med siffror eller alltför långa namn är aldrig ett gott tecken. När du tvivlar på legitimiteten hos en säljarprofil kan du också ta ansvar och övervinna din lathet att söka efter säljarens och avsändarens namn online. Ibland snubblar man över "spökföretag" eller gör överraskande upptäckter. Du kan också klicka på säljarens namn för att se deras expertisområde. Om de listar nästan vad som helst, från dörrhandtag till återfuktande concealers, är det bäst att hålla sig undan.

Antalet kommentarer, en värdefull indikator

För att tryggt shoppa kosmetika på Amazon kan du filtrera resultaten genom att markera rutan "utvalt". Det här enkla knepet ger dig tillgång till de allra bästa skönhetsprodukterna, de som är markerade högst upp på plattformen. På den här första sidan kan du också se etiketten "#1 Bästsäljare", vilket är ganska lugnande. NYX puderrouge , Rimmel bronzer , Kiko Milano Lip Volume eller till och med Erborians ginseng BB-kräm – de bästa kosmetikprodukterna finns bara ett klick bort.

Självklart, precis som med alla andra produkter, oavsett om det är bygg- eller friluftstillbehör, gäller att ju fler recensioner, desto bättre. Särskilt om betyget, trots mer än 1 000 recensioner, ligger runt 4. I så fall kan du välja den utan att tveka.

Märkningen "Amazon's Choice" – inte så användbar?

Det är en sorts ranking av de mest omtalade kosmetiska produkterna, en pallplats för de mest trendiga skönhetsprodukterna. Det är inte ett kvalitetstest som utförs av experter. Märket delas inte ut för att skönhetsspecialister har testat och godkänt produkten. Det tilldelas vanligtvis automatiskt av Amazons algoritm, utan någon djupgående mänsklig granskning av själva produkten.

Så vad är egentligen den här märkningen baserad på? Positiva kundrecensioner, ett bra genomsnittligt betyg , bra valuta för pengarna, snabb leverans och låg returfrekvens. Men även om det initialt inger en viss grad av förtroende, så är de produkter som anländer i verkligheten inte föremål för några mer rigorösa kontroller.

Att köpa kosmetika på Amazon kan vara bekvämt ibland. Men det borde inte bli en vana. Det finns många onlinebutiker med starka etiska värderingar och åtaganden som tillgodoser detta behov. Och åtminstone vet du vad du får i slutändan.