Den här nyansen av läppstift genererar redan surr av en oväntad anledning.

Smink
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Shiny Diamond/Pexels

Varje säsong medför sina egna nya skönhetsönskningar. På våren lutar trenderna ofta åt mjukare, ljusare färger. I år, 2026, är en nyans av läppstift särskilt iögonfallande: rosig nude. En subtil nyans… som ändå döljer en överraskande effekt.

Nakenrosa, vårens stjärnmakeup

Med återkomsten av varmare väder blir skönhetsstilen ljusare och mer naturlig. Säsongens paletter föredrar generellt fräscha och ljusa toner: delikat rosa, persikofärgade nyanser eller rosiga beige. I denna vårvärld framstår rosiga nude som ett av de mest populära valen för läppar.

Mittemellan beige och rosa erbjuder denna färg ett subtilt resultat som framhäver läpparna utan att överväldiga dem. Den framhäver läpparna samtidigt som den bibehåller en naturlig effekt, vilket förklarar dess popularitet.

Dess framgång beror också på dess stora anpassningsförmåga. Nude läppstift integreras enkelt med olika makeup-stilar: en minimalistisk look för dagtid, en strålande hy för våren eller till och med en mer sofistikerad look för en utekväll. Det är en färg som kompletterar din naturliga skönhet utan att försöka förändra den, utan snarare framhäva den.

En optisk illusion som fascinerar skönhetsexperter

Den här nyansen väcker så mycket uppmärksamhet, och inte bara för att den är elegant och lätt att bära. Vissa makeupartister förklarar att den kan ge en oväntad visuell effekt: den får tänderna att se vitare ut.

Denna observation bygger på en välkänd princip inom smink: färglära. Vissa läppstiftsnyanser har kalla undertoner, särskilt rosa eller lätt blåaktiga. När de appliceras på läpparna skapar dessa nyanser en kontrast till de naturliga reflektionerna i tandemaljen. Resultatet: leendet kan verka visuellt ljusare. Effekten är uppenbarligen rent optisk, men ibland räcker ett enkelt färgspel för att ge ditt leende mer lyster.

Undertonernas roll i effekten av "ljust leende"

Allt handlar om vilka pigment som används. På färgcirkeln står blått mot gult. Tänder har ofta naturligt svagt gulaktiga undertoner. När ett läppstift innehåller svala blå eller rosa undertoner kan dessa pigment visuellt neutralisera dessa gula reflektioner. Den resulterande kontrasten gör att tänderna ser vitare ut.

Omvänt kan läppstift med varma undertoner – som starkt orangea eller korallfärgade nyanser – ibland framhäva dessa reflektioner. Det är därför många skönhetsexperter rekommenderar läppstift med svalt ton – hallon, bär, blårött eller svalt rosa – för att lysa upp ett leende.

Hitta den rosiga nude nyansen som smickrar dig mest

Även om rosy nude ofta anses vara en universell nyans, kan vissa nyanser vara mer smickrande för din hy. Det enklaste knepet är att välja en färg som är något intensivare än din naturliga läppfärg. Detta hjälper till att definiera läpparna samtidigt som det bibehåller ett naturligt och harmoniskt utseende. Rosenträ, rosy beige eller svala rosa toner är bland de enklaste alternativen att bära varje dag.

Den andra fördelen med denna färg ligger i dess mångsidighet. Den passar lika bra till en mycket enkel makeup som till en mer detaljerad look, med framhävda ögon eller en strålande hy.

Diskret men ändå effektiv, den rosiga nude nyansen bekräftar sin plats bland ögonblicks måsten. Bakom sin skenbara enkelhet illustrerar den perfekt magin med smink: ibland räcker en enda nyans för att framhäva ditt leende och framhäva det som gör dig unik.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
Denna plus size-modell fängslar internetanvändare med sin smink.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Denna plus size-modell fängslar internetanvändare med sin smink.

På sociala medier fångar vissa personligheter uppmärksamhet direkt. Detta är fallet med Jocelyn Corona, en plus size-modell vars...

Nyansen av läppglans som framstår som den absoluta skönhetsdetaljen

När våren närmar sig längtar vi generellt efter en mer livfull och färgglad makeup-look. Vi lägger undan våra...

Hon anpassar sin makeup till sin partners färgblindhet: ett inkluderande tillvägagångssätt som väcker frågor.

Med grönt rouge och blått runt läpparna ser hennes smink nästan clownaktigt ut vid första anblicken. Ändå ser...

Specialtillverkade läppstift: prylen som fängslar skönhetsfantaster

Har du någonsin tillbringat fem minuter framför spegeln och tvekat mellan två läppstift ... utan att någonsin bli...

Är mascara på väg att bli föråldrad? Denna minimalistiska trend väntas ta fart under 2026.

Tänk om dina ögon inte längre behövde intensifieras för att stråla? I år, 2026, skakar en minimalistisk våg...

Inför Alla hjärtans dag väcker denna "romantiska manikyr" furore på sociala medier.

Prickiga naglar är en stor succé på TikTok och Instagram nu när Alla hjärtans dag 2026 närmar sig,...