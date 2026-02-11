Search here...

Inför Alla hjärtans dag väcker denna "romantiska manikyr" furore på sociala medier.

Smink
Léa Michel
@itsallthingspay/TikTok

Prickiga naglar är en stor succé på TikTok och Instagram nu när Alla hjärtans dag 2026 närmar sig, med sökningar som skjuter i höjden. Denna retro-romantiska manikyr, lekfull och enkel att skapa, är tilltalande tack vare sin vintage-chica look och oändliga variationer.

Varför prickiga naglar är så populära

Denna trend, som dök upp hösten 2025, förvandlar klassiska prickar till hjärt- eller mikroprickmönster för en tydligt romantisk känsla. Mot en hudfärgad, puderrosa eller passionerad röd bakgrund framkallar de små prickarna traditionella hjärtan utan att bli kitschig. På TikTok har hashtaggen fått hundratals miljoner visningar: gör-det-själv-handledningar med hårnålar som prickverktyg, eller professionella salongsversioner med gellack. Kändisar som Sabrina Carpenter och Dua Lipa ökar uppmärksamheten med prickiga franska spetsar.

@itsallthingspay mixa och matcha prickar till alla hjärtans dag 🍷💞🏹🐞 #Alla hjärtans dag #alla hjärtans dagsnaglar #prickiga naglar #nagelinspo #nya naglar ♬ Sista tåget till London - Electric Light Orchestra

Idéer för en oemotståndlig manikyr på Alla hjärtans dag

Här är några varianter att kopiera för att glänsa den 14 februari:

  • Polka Heart Nails: prickar ersatta av mini röda hjärtan på en hudfärgad bas – romantiskt och trendigt.
  • Röd & Vit Polka: enfärgade röda naglar med vita prickar, eller prickiga franska spetsar för en retro pinup-effekt.
  • Coquette Dots: svarta prickar på vit fransk manikyr, med 3D-rosetter eller paljetter för en flickig touch.
  • Minimalistiska mikroprickar: små prickar i blushrosa eller mochakörsbär, för en sofistikerad vardagslook.

Hur man gör dem hemma

Enkla material: beige/rosa baslack, kontrasterande lack (rött, vitt, svart), dotting tool eller tandpetare, matt eller glansigt överlack. Applicera två lager baslack, placera de oregelbundna prickarna och försegla. Tid: 20 minuter. På salong, välj gel för 3 veckors hållbarhet.

Säg adjö till gigantiska hjärtan: Polka Dot Nails ger en fräsch, mångsidig och viral romantik. Perfekt för att förklara din kärlek ända ut i fingertopparna, de bevisar att kärlek firas med stil och en touch av retrodjärvhet.

