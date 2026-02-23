Hon anpassar sin makeup till sin partners färgblindhet: ett inkluderande tillvägagångssätt som väcker frågor.

Med grönt rouge och blått runt läpparna ser hennes smink nästan clownaktigt ut vid första anblicken. Ändå ser hennes partner inte en karnevalslook, utan en perfekt preparerad kvinna. I ett förhållande med en färgblind man som inte ser världen i samma färger, bytte denna skönhetsnarkoman ut sin ögonmakeup för sin älskling.

Smink ur en färgblind persons synvinkel

Hennes kindben är pudrade med grönt puder, hennes läppar är prydda med isblått och hennes ögon är sminkade i regnbågens färger. Hennes mångfärgade estetik är inte en återspegling av en trendig hashtag eller ett tecken på kreativ galenskap. Det är ett vackert kontrastspel, speciellt utformat för hennes färgblinda partners vision. Denna konstnär, som utmärker sig inom kosmetisk konst och målar inte på duk, utan på hud, pryder sitt ansikte genom att sätta sig in i sin partners skor, som lever med ett permanent filter över ögonen.

Dessutom ger hennes smink, som utan ytterligare förklaring verkar vara ett sagolika kännetecken eller en signatur från catwalken, en illusion av att se genom en värmekamera. Det påminner också om de starkt pigmenterade målningarna från den surrealistiska eran. Även om denna sminkning verkar ovanlig, till och med fantastisk, för ögon som är vana vid naken hy och rosiga kinder, är den helt vanlig och framstår som "neutral" för färgblinda ögon.

Naturligtvis, eftersom färguppfattning inte är detsamma. Att vara färgblind handlar inte om att se världen i svartvitt, utan snarare att se den med en något annorlunda palett. Och med några penseldrag visar denna fåfängastylist, @liladrogo , oss hur färgblinda personers värld ser ut, ett tillstånd som drabbar 8 % av alla män.

Öka medvetenheten om färgblindhet genom sminkkonsten

Gröna kinder? De ser rosenröda ut för honom. Isblå läppar ? De antar en varm nyans som han kan se tydligare. Ljusa färger på ögonen? Ett visuellt trick utformat för att skapa en harmonisk makeup-look inom hans synfält.

Att anpassa din makeup så att din partner fullt ut kan uppskatta dess nyanser är att erkänna deras sensoriska verklighet. Makeup presenteras ofta som en personlig handling, ett sätt att uttrycka sin individualitet. Här blir det också en bro mellan två uppfattningar om världen. Ett sätt att säga: "Jag vill se genom dina ögon."

Färgblindhet är inte bara en rolig anekdot om omaka strumpor; det är ett annat sätt att uppfatta världen, känslor och nyanser. Genom sminkkonsten gör hon det osynliga synligt. Varje dag måste färgblinda personer ständigt anpassa sig till vår miljö och vårt visuella språk. Även om stadsmiljöer blir alltmer gråa finns det fortfarande trafikskyltar och piktogram att tyda. Utöver att bara förklara sin kärlek med några pennor och en anpassad sminkapplikation, förmedlar denna innehållsskapare ett kraftfullt budskap om att omfamna olikhet.

Ett nytt sätt att tänka kring skönhet

Detta drag väcker också en bredare fråga: tänk om skönhetsindustrin bättre integrerade frågan om färgblindhet? Paletter skulle kunna testas utifrån olika visuella uppfattningar. Sminkappar skulle kunna erbjuda filter som simulerar färgblind syn.

Idag är de flesta kampanjer och trender utformade för en "standardiserad" syn på hudfärg. Ändå ser miljontals människor världen annorlunda. Den här videon, utan några aktivistiska anspråk, belyser en ofta förbisedd verklighet.

Det är en romantisk gest värd mer än alla rosor i världen, men också en vacker, mer uttrycksfull och mer realistisk tolkning av färgblindhet. Smink, som ofta anklagas för att trivialisera utseendet, blir ett verktyg för att förmedla andra sensoriska verkligheter. Således svarar skönhetsentusiasten inte på en trend, utan på ett akut behov av representation (och färg).