Nyligen sjuk: ska jag slänga allt mitt smink?

Du har precis återhämtat dig från en otäck influensa eller en försvagande infektion och går tillbaka till din skönhetsrutin som om ingenting hänt. Ändå kan du ha lämnat bakterier kvar på spetsen av ditt läppstift eller borsten på din mascara. Är detta en myt om orolig hygien eller verklighet? En expert väger in sina åsikter.

Att slänga sminket efter en sjukdom: överdrivet?

Mitt i vintern förökar sig virus och bakterier. Du kanske själv nyligen har upplevt detta. Men när du blir sjuk är din första instinkt inte nödvändigtvis att kasta bort ditt smink. Varför? För att du känner att du kastar bort pengar och slösar bort produkter.

Låt oss inse det, att slänga en knappt använd Urban Decay- palett eller ett nyöppnat, repigt läppstift är otroligt hjärtskärande. Så pass att du kanske till och med behåller ditt använda smink efter utgångsdatumet. Du slipar redan ner dina ögonskuggor till sista biten och vässar dina kohlpennor tills de är ömma att du knappt kan hålla i dem, så du tänker inte offra ditt smink bara för en enkel övergående förkylning.

Och du har fel. ”Makeupprodukter som appliceras direkt på huden kan innehålla bakterier. Deras livslängd beror på mikroorganismen, men man måste anta att de kan finnas kvar så länge man äger produkten”, förklarar kosmetikkemisten Perry Romanowski i tidskriften Today . Med andra ord, när en produkt kommer i direkt kontakt med din hud, tar den upp smuts och blir på sätt och vis motsvarigheten till patient noll. Konserveringsmedel, även om de ofta kritiseras, låter dig ”sterilisera” dina produkter på lång sikt och undvika denna onda cirkel.

När ska man egentligen slänga sitt smink?

Jag är ledsen att säga det, men du kommer nästan säkert att behöva skiljas från dina färgade läppbalsam, särskilt om de har en applikator. De är de mest "smittsamma" skönhetsprodukterna i din sminkväska. Och som experterna påminner oss, "förebyggande är bättre än botemedel, gång på gång". Dessa produkter, som du svingar som ett skönhetsvapen, är grogrund för mikrober, och dessa vilande bakterier kommer sannolikt att återaktiveras med saliv.

"Om du precis har varit förkyld skulle jag inte slänga allt ditt smink, men jag skulle råda dig att byta ut eller lägga undan de läppprodukter du använde när du var sjuk", råder Dr. David Lortscher, en legitimerad hudläkare, till Today.

Å andra sidan är produkter som appliceras med handflatan innan du rör ansiktet mindre riskabla. Detta gäller särskilt pumpliknande foundations och krämrouge i burkar. Experter påpekar också att ditt immunförsvar ska göra sitt jobb och förhindra ett återfall, såvida du inte har nedsatt immunförsvar.

Det specifika fallet med ögonsjukdomar

Här finns inget utrymme för förhandlingar. Om du har en stye eller konjunktivit är det bäst att säga adjö till dina viktiga ögonvårdsprodukter. Annars kommer det medicinska scenariot att upprepa sig oändligt och ögondroppar blir en daglig företeelse. Det vill du inte. Dessa virus som suddar ut din syn ett tag är mycket resistenta, och till skillnad från andra dör de inte av kontakt med föremål.

Så om du täcker dina fransar med en förorenad mascaraborste kommer dina ögon inte att förlåta dig, och den ögonprövning du just undkom kommer att börja om på nytt. Gör därför en liten makeup-detox för att bevara din dyrbara syn, och fräscha upp din sminkväska om du är osäker. Flytande eyeliner, puder- eller krämögonskugga, mascara, penna… Ja, du måste begå detta brott och slänga allt. Och naturligtvis måste du sterilisera alla dina borstar (du vet, de du inte har tvättat sedan du köpte dem). Hur? Med antibakteriell tvål, och upprepa processen en gång i veckan.

Några påminnelser om hygienregler för hälsosam makeup

Experter tar tillfället i akt att påminna oss om några goda kosmetiska rutiner. För det första, låna aldrig ut din makeup (inte ens till din bästa vän som tigger dig med sitt stövelmärkta ansikte). En annan rekommendation för produkter i burkar: använd en ren spatel för att applicera dem, inte med fingrarna. Valfritt men inte obetydligt: skriv datumet du först använde din makeup på en etikett för att säkerställa att du följer utgångsdatumet som anges på den lilla symbolen.

Att slänga sminket efter att ha varit sjuk är inte något för en "tvångsgalning" utan en förebyggande åtgärd. Därav fördelen med att ta bort en del av produkten från ansiktet. Du kanske tycker att det är lättare att anamma den "sminkfria" looken efter att ha läst den här artikeln.