Nyansen av läppglans som framstår som den absoluta skönhetsdetaljen

När våren närmar sig längtar vi generellt efter en mer livfull och färgglad makeup-look. Vi lägger undan våra vinröda läppstift och fylliga läppbalsam till förmån för persika- eller rosa nyanser. Framför allt glömmer vi inte de sista detaljerna: läppglans, och inte vilket gloss som helst. Det som regerar suveränt i sminkväskorna i år är inte pudrigt; det lutar åt blått. En överraskande nyans som skapar en vacker kontrast på läpparna.

Blått läppglans, löftet om en fräsch makeup-look

År 2026 återupplivar vi skönhetsgimmicken från 2000-talets R&B-sångerskor för att fullända vår makeup och ge en touch av definition till våra läppar med ett svep gloss . Detta pärlemorfärgade stift, som vi svingar som ett elegant vapen och håller nära till hands, är den senaste besattheten. En kvarleva från Spice Girls och Halliwell-systrarnas sminkväskor, denna läppprodukt är praktiskt taget ett måste. Det måste sägas att denna enkla touch förvandlar hela din makeup-look. Med ett enda drag fångar dina läppar ljuset och lyser starkt. Glanset ger en touch av sötma till din makeup.

I år är läppglanset som får allt beröm och pryder varje läpp varken rosa eller orange, och definitivt inte vermilion. Det ligger på andra sidan färgcirkeln, den polära motsatsen till rött, korall och hallon. Blått läppglans är onekligen mittpunkten i dagens skönhetslooker. Det är föremål för allas längtan. Och vi medger, det är tillräckligt för att få dig att rysa. Det är svårt att föreställa sig en sådan färg mitt i vårt ansikte, där beige, rosa och terrakotta alltid har regerat suveränt.

Vi pratar dock inte om en ultrapigmenterad blå nyans som får dig att se ut som om du har kysst en smurf eller ätit en blåbärspaj. Det här är en mer subtil blå nyans, utformad för att tona ner alltför ljusa baser eller skapa harmoniska blandningar. Experter applicerar den över varma läppstift för att uppnå den år 2000-estetik som förespråkas av trendiga hashtags.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Naomi Mizrahi (@naomimizrahi)

En ovanlig färg som ändå har skönhetsfördelar

Inom sminkkonsten används blått oftare på ögonlocken än på läpparna. Denna isiga nyans verkar mer lämplig för ögonvrån eller fransraden. Ändå har blått potential bortom ögonen. Blått läppglans är till exempel ett utmärkt "toner". "Blått neutraliserar varma toner, en princip som makeupartister använder för att korrigera hudton", förklarar kändismaukeupisten Gemma Peace i tidningen Bustle .

Med andra ord används blått inte ensamt, utan som ett komplement. Det är särskilt användbart för att tona ner alltför starka färger och göra dem några nyanser ljusare. Så tack vare blått läppglans kan du variera nyanserna utan att investera i nya produkter och mjuka upp intensiva färger på några sekunder. Och du behöver inte vara expert på målning för att prova den här tekniken. En tegelröd kan bli en mer äkta röd. En korallröd kan verka mindre "neon" och mer sofistikerad. Förutsatt att det valda glosset inte är för starkt förstås. Annars riskerar du att få lila läppar, i en "precis ur poolen"-stil.

Hemligheten med att använda den klokt

I slutändan är blått läppglans snarare ett knep för att tona ner vissa färger som ibland kan vara lite för starka, inte bara en övergående trend. Orangea nyanser, som en gång rekommenderades av damtidningar och erfarna skönhetsexperter, är nu opopulära. Därav det tunna lagret av blått, som lyser upp läpparna och allt runt omkring dem.

Blått läppglans, som oavsiktligt har blivit stjärnan i parfymernas hyllor, trivs bäst i en skir nyans. Det ska inte överbelasta din makeup, utan helt enkelt balansera färgerna. "Helst bör du behålla originalfärgen samtidigt som du mjukar upp den något", råder experten.

Den här nyansen, som skapar en vacker optisk illusion och låter dig skapa något nytt av något gammalt, är mycket mer ambitiös än den verkar. Det visar bara att man inte ska döma en bok efter omslaget. Blått gloss är lite som en trollstav.