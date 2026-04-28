Hippiemakeup för kvinnor förkroppsligar en kreativ frihet som föddes på 60-talet och fortsatte in på 70-talet .

Denna retrostil, som burits av ikoner som Donna Summer, Farrah Fawcett eller Bianca Jagger , pendlar mellan solig naturlighet och bländande discoglamour.

Idag upplever den här looken en betydande återuppgång i popularitet, särskilt på festivaler som Coachella i Kalifornien . Oavsett om det är för vardagsbruk eller ett festligt tillfälle, erbjuder bohemisk makeup oändliga möjligheter.

Vi guidar dig steg för steg för att bemästra denna konst, från hudton till accessoarer.

Den perfekta hyen för en retro hippie-makeup från 70-talet

All bra hippie-makeup börjar med väl förberedd hud . Återfuktningssteget är fortfarande viktigt: en dagkräm eller BB-kräm lägger grunden för en strålande och långvarig hy.

Denna uppmärksamhet på huden, oavsett dess natur eller morfologi, garanterar ett harmoniskt och naturligt resultat.

Till skillnad från 50- och 60-talen , som föredrog total täckning som ibland var kraftig, revolutionerade 70-talen synen på foundation.

Den föredragna metoden var en lätt, glansig konsistens som omedelbart gav en ungdomlig lyster. En concealer eller riktad corrector var allt som behövdes för att kamouflera skavanker utan att tynga ner hyn.

Brun och strålande som på 70-talet

En solbränd hy är ett av de mest igenkännliga kännetecknen för retrohippiestilen.

Bronzingpulvret, valt två nyanser mörkare än den naturliga hudfärgen , appliceras på kindbenen, hakan, käklinjen och nästippen.

När den är väl blandad ger den den där solbrända och solkyssta looken som var så karakteristisk för eran.

Den gyllene highlightern används sedan för att lysa upp ansiktet. Applicera den på kindbenen, näsryggen och inre ögonvrån för en lysande och sensuell effekt. En ljusrosa rouge på kinderna ger en romantisk och glamorös touch till helhetsintrycket.

För älskare av naturliga detaljer ger artificiella fräknar, ritade med en brun penna och sedan noggrant blandade, en autentisk och spontan charm.

Ett kompakt mattande puder, applicerat med en borste, garanterar långvarig hållbarhet.

Ögonmakeup för att förstärka en 70-tals hippie-look

Hippiechic-looken bygger på en viktig regel: harmoni med outfiten . Om outfiten har starka mönster eller ljusa färger bör ögonmakeupen förbli naturlig och ljus.

Omvänt lämnar en enkel outfit gott om utrymme för en stark blick.

1960-talet hade etablerat tjocka lösögonfransar och dramatisk eyeliner. 1970-talet bröt med denna kod genom att gynna vattenfast mascara som applicerades på både övre och nedre fransar.

Detta val garanterar en öppen och uttrycksfull look utan att bli överdriven. Ögonbrynen förblev däremot naturligt tjocka, lätt färgade eller helt enkelt orörda.

Ögonskuggor och eyeliner i bohemisk stil

Ögonskuggor från den tiden fanns i en rik och varierad palett. Blå, grön, lila, jordfärger... de flesta hade skimrande finishar , karakteristiska för den groovy looken från det decenniet.

Vitt eller silver användes ofta för att framhäva ögonbrynen. Svart eller matchande eyeliner användes främst på det övre ögonlocket, med en guldfärgad highlighter i ögonvrån.

För en disco-look inspirerad av Donna Summer eller Bianca Jagger applicerades en enfärgad glitterögonskugga på ögonlocket och globlinjen. Samma nyans, något mörkare, applicerades på det nedre ögonlocket.

Joan Jett, för sin del, populariserade en tjock eyeliner på båda ögonlocken, ett bevis på en punkanda och ett påstått uppror som stod i kontrast till den rådande naturliga looken.

Läppar och naglar i retro hippiestil

Läppar spelar en central roll i hippiekvinnors makeup. Under 1970-talet uppstod en mängd olika lockande nyanser:

Plommon, björnbär och tranbär för djupa och djärva nyanser

Persika, hallon och ljusrosa för de mjukare pastellversionerna

Glansiga läppstift regerade. Matta läppstift hade helt enkelt ingen plats under detta decennium. Färgade läppglans i persika eller rosa nyanser, eller jordbruna läppstift, fångar perfekt tidsandan.

En läpppenna definierar munnens konturer innan läppstift appliceras, sedan intensifierar ett gloss ovanpå den glansiga och fylliga effekten som är så typisk för stilen.

Bohemiska naglar för att fullända hippie-skönheten

Den bohemiska chica stilen uttrycks även i fingertopparna. Färgglada nagellack , som bärs på både händer och fötter, förlänger den festliga och kreativa stämningen i hela looken.

Det är fullt möjligt att kombinera flera nyanser på olika naglar för att uppnå ett utpräglat bohemiskt resultat.

Denna kromatiska frihet återspeglar den frigörelse och självständighet som kännetecknade hippierörelsen i sin väsen.

Hippiefrisyren: hår och accessoarer för att fullända looken

Frisyrer är den naturliga förlängningen av hippiemakeup för kvinnor. Löst, vågigt hår är det ikoniska valet i 70-talets retrostil.

För en omväxling ger två flätor eller en låg knut en annorlunda touch samtidigt som den förblir trogen den bohemiska estetiken.

Håraccessoarer spelar en nyckelroll. Ledigt knutna halsdukar, stora färgglada hårspännen eller blommor instoppade i håret framkallar direkt blomsterkraftsrörelsen .

Denna blommiga trend nådde sin kulmen på 70-talet och är fortfarande idag en omedelbart igenkännbar visuell symbol på festivaler.

Oumbärliga smycken och accessoarer för bohemisk stil

För att fullända den totala hippiechica looken är bohemiska smycken ett måste.

Örhängen, halsband, armband och ringar i guld eller silver, pärlor och snäckor till vrister... varje smycke bidrar till den övergripande visuella harmonin .

Väskan kompletterar silhuetten: en halmclutch, fransad väska eller axelväska i beige eller brunt matchar stilen perfekt.

En stråhatt eller en i en beige nyans som matchar väskan, som bärs när håret är löst, fulländar looken elegant.

Ett färgglatt eller mönstrat bälte, som bärs över en klänning eller byxor, ger den ultimata finishen till denna kompletta bohemiska chica stil.

Hur man får den perfekta hippie-makeupen för en Coachella-festival

Coachella , som hålls årligen i Kalifornien, har blivit det globala skyltfönsteret för modern hippie chic-stil. Sedan starten har festivalen hyllat festlig, kreativ och kompromisslös makeup, långt ifrån konventioner.

Detta är det perfekta tillfället att uttrycka din personlighet utan några begränsningar.

Highlighter blir mittpunkten i denna festivalmakeup-look.

Appliceras generöst på kindbenen, inre ögonvrån, näsan och överläppen, och ger huden en ojämförlig solig och festlig lyster.

Ljusa färger och glitter invaderar ögonlocken: en färgglad ögonskugga i kombination med glittereyeliner förvandlar ögonen till ett sant konstverk.

Paljetter, pärlor och stjärnor limmade på pannan, ovanför ögonbrynen eller under ögonen fulländar denna extravaganta festivalmakeup.

För läpparna är harmoni med helhetsintrycket fortfarande prioriterat : om ögonen är kraftigt sminkade räcker en nude eller lätt rosa nyans. Om ögonen är mer diskreta kan glansiga plommon- eller hallonfärgade läppar dominera.

År 1969 lade Woodstock-festivalen grunden för denna fria och färgstarka estetik som fortfarande inspirerar miljontals kvinnor runt om i världen idag, oavsett kroppstyp eller livsstil.