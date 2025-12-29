Kroppsglitter är tillbaka på modet: här är varför vi säger ja!

De hade försvunnit från våra sminkväskor sedan 2000-talet, och nu är de tillbaka i hjärtat av våra skönhetsritualer. Glitter dammar återigen våra kroppar och lyser upp våra silhuetter. En kvarleva från svunna fester och våra första tonårskvällar, glitter är för skönhet vad salt är för matlagning: en lysande krydda för huden.

Kroppsglitter, renässansen

Drottningarna inom R&B och popdivor rullade i gulddamm när de filmade musikvideor på 2000-talet. De höll inte tillbaka på de skimrande sprayerna som avslöjade kroppar som såg ut som levande juveler. Faktum är att dessa skimrande flaskor var en symbol för tillhörighet, en kollektiv signatur. Om du växte upp i eran av lågmidjade jeans, elastiska halsband och engångskameror använde och överanvände du utan tvekan glitter. Glitter, som applicerades nästan religiöst under rygglösa klänningar eller färgglada linnen, var praktiskt taget ett krav på varje fest. Det prydde huden med ett vackert lager av ljus.

Den här lilla flaskan, som brukade pryda våra kroppar och stå bredvid vår Lolita Lempicka -parfym och smaksatta läppglans, var obligatorisk för speciella tillfällen. Sedan, lite i taget, blev glitter billigt och föråldrat. Det försvann från våra sminkväskor och nyckelben och gav vika för puderhighlighters. Men, som vanligt, njuter skönhetsvärlden av att damma av bortglömda trender och få produkter som en gång ansågs sövande att verka oumbärliga.

Glittret forsar återigen från hals till arm och ger bärarna en extra touch av glamour och naturlig lockelse. Stjärnor som Rita Ora och Tyla omfamnar denna bländande år 2000-estetik . I uppfriskande frostade toner eller rosiga, hälsosamma nyanser ger glitter en sofistikerad finish för huden. Det räcker i sig för att ljusa upp hyen, smickra figuren och framhäva viktiga kroppsdrag.

Ett gnistrande botemedel för självförtroende

Utöver att perfektionera utseendet och förvandla kroppen till en gigantisk discokula är glitter också grunden för självkänsla. Det är en estetisk handling, förvisso, men det är också en hyllning till sig själv. Själva appliceringen är inget mindre än självnjutning. Varje hand som placeras på kroppen blir en öm och glödande smekning.

Glittret framhäver delar av din kropp som du undviker i spegeln och fungerar som utsmyckning. Det låter dig se skönhet där du bara ser brister. Det har inga magiska krafter, men det har fördelen att få dig att känna dig sedd och belysa det du ständigt försöker dölja. Guld, silver eller naket, glitter verkar bortom ytan.

En lysande idé för speciella tillfällen

Under lång tid utövade vi återhållsamhet och lät Hailey Bieber och andra "rena tjejer" ta kontroll över våra skönhetsrutiner. Medan vi på 2000-talet gärna sökte upp överdådig makeup och dramatiska ögon på Tumblr, är det tydligt att minimalism nu är mer på modet än kreativ övergivenhet. Lyckligtvis förändras tiderna och trenderna utvecklas. Det som var förbjudet igår är föreskrivet idag.

Medan sirapsliknande glans , svart kohl och popögonskuggor gör comeback tack vare maximalismen, har även glitter en ljus framtid framför sig. Det korsar halsens tröskel och förvandlar kroppen till en konstnärlig duk och ett fält av beundran. Det är inte längre begränsat till ögonlocket och ögonbrynsbenet, utan trotsar denna måttfullhet. Glitter är den saknade gnistan i våra garderober. Tack vare det kan en enkel svart klänning bli ikonisk. Det är detaljen som gör hela skillnaden, den ultimata festliga ingrediensen.

Och skönhetsälskare rekommenderar gelglitter för en glödande men inte överdriven finish. Borta är dagarna med puderglitter som fick oss att nysa varje gång vi sprayade det. Behöver du en referens? Fentys Body Lava eller den berömda Huile Prodigieuse Gold Multi-Purpose Oil.

Inför det nya året lämnar stjärnorna den disiga himlen för att lägga sig vid basen av dekolletaget och på exponerad hud. 2026 kommer sannolikt att bli året för oändliga skönhetsmöjligheter.