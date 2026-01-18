Naglar som förändras med varje nyck? Fiktion blir verklighet

Om du växte upp på 90-talet minns du förmodligen de där värmekänsliga nagellacken som ändrade färg när de utsattes för solljus eller vatten. Ja, det här är en skönhetsinnovation av ett helt annat slag. Ett varumärke har lanserat smarta naglar som du kan personifiera med bara några få klick och anpassa efter ditt humör eller din outfit. En science fiction-värdig pryl som snart kommer att dyka upp i ditt badrum.

Ännu en skönhetsteknikbedrift

Tänk dig en värld där du kan ändra din manikyr när du vill utan att gå till en salong. En värld där denna skönhetssysselsättning inte är ett besvär eller slöseri med tid, utan en enkel formalitet. Ett parallellt universum där du kan bära kameleontnaglar, anpassningsbara med bara några få klick. Nej, detta är inte det nya Black Mirror-manuset, inte heller manuset för en dystopisk skönhetshistoria. Det är verklighet: tekniken gör sig på allvar i våra skönhetsrutiner och lovar att göra saker enklare. Men är vi verkligen redo att delegera detta känsliga arbete till AI och överge vår nageltekniker?

Efter press-on-naglar får nu de där färdiga naglarna som konkurrerar i allt mer avancerade designer, och nagelringar, avtagbara ornament, ge plats åt smarta naglar! Detta är den uppfinningsrika skapelsen från startupföretaget iPolish, som presenterade sin uppfinning på Consumer Electronics Show (CES) 2026 i Las Vegas. Dessa naglar överträffar allt vi någonsin upplevt. Nagellack som lossnar för en ormskinnseffekt och holografiska överlack är en barnlek jämfört med dessa.

Du behöver inte lack eller penseldrag för att förvandla dina naglar. iPolishs teknik är banbrytande: den låter dig ändra nagelfärgen utan att använda några lösningsmedel. Men hur går allt till? Dessa naglar, som liknar vanliga nageltoppar, är berikade med elektroforetiska nanopolymerer. De säljs med en "trollstav" – eller snarare en uppkopplad enhet – och förvandlas via en mobilapp.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av iPolish (@ipolish_inc)

Digitala lösnaglar för en skräddarsydd manikyr

Dessa nästa generations naglar, som överträffar våra vildaste drömmar och uppfyller fantasin om en snabb manikyr, tillfredsställer denna brinnande önskan om individualitet. De kan retuscheras på distans, utan ansträngning och utan risk för ett nervöst sammanbrott. För låt oss inse det: att applicera nagellack är en övning i tålamod där varje misstag innebär att börja om från början.

En demonstrationsvideo ger oss en tydligare bild av den här apparatens oändliga möjligheter. Den unga kvinnan som modellerar apparaten väljer en färg från den breda paletten och väljer en nyans som matchar hennes nuvarande humör. Hon tar tag i sin fantastiska pryl, och framför våra ögon, fortfarande ovana vid sådant handgrepp, förvandlas hennes naglar från grönt till orange. På tio sekunder har hon åstadkommit det som tar oss en timme. Denna skönhetsbehandling på begäran är exempellös. Och nagelteknikerna är redan oroliga.

En futuristisk skapelse som delar åsikter

Dessa futuristiska naglar, som kunde ha varit en del av Trinitys kostym eller ett påfund av en visionär filmskapare, finns tillgängliga för förbeställning innan de officiellt släpps i juni. Priset för en omedelbar, anpassningsbar manikyr? Ett kit med 24 naglar i 12 standardstorlekar, trollstaven och en USB-C-laddningskabel kostar 95 USD.

Även om dessa sammankopplade naglar fortfarande är under utveckling och inte riktigt matchar det noggranna arbete som utförs av professionella nagelterapeuter, förebådar de en ny era av skönhet: mer omedelbar och assisterad. I LED-maskernas och talande speglarnas tidsålder genererar de både entusiasm och skepticism. ”Jag är väldigt nyfiken på att prova dem”, utbrister en. ”Det är intressant för personer som är allergiska mot nagellack”, tillägger en annan. Vissa beklagar dock slutresultatet och tycker att det är lite för grovt för att verkligen uppskattas.

Dessa högteknologiska naglar, som är kompatibla med vår hektiska livsstil, är inte universellt populära. De är för avantgardistiska för skönhetsnördar, som ser manikyr som en konst, inte en snabb och enkel uppgift.