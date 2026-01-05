Search here...

"Frosted lips", trenden med frostade läppar som förstärker vintern

Frostade läppar – de ikoniska pärlfärgade läpparna från 2000-talet – är tillbaka som vinterns måste-ha-skönhetstrend. Från TikTok till catwalken värmer de upp den kalla årstiden med en frostig touch som är både retro och modern. Inspirerade av Britney Spears och Kate Moss ikoniska look, erbjuder de en isig glans perfekt för helgerna ... eller helt enkelt för att trotsa kylan med stil.

Ett mycket önskvärt arv från 2000-talet

Frostade läppar, som blev populära i slutet av 90-talet och början av 2000-talet, kombinerar skimrande glans med en lätt metallisk finish. Christina Aguilera, Paris Hilton och Brandy gjorde dem till sin signaturlook, i kontrast till de matta texturer som dominerar idag. Denna återupplivning tilltalar en ny generation, nostalgisk för en djärv popera.

En isig glans som är perfekt för vintern

Resultatet? Subtilt "frysta" läppar med silverfärgade eller lätt blåaktiga slingor. Perfekt för att framhäva ljus hy på vintern eller fullända en kvällslook. Tillsammans med rökiga ögonfransar eller frostade ögonfransar ger de en touch av vinterglamour utan att vara överdrivna.

Snabba instruktioner i 3 steg

  1. Förbered dina läppar med ett närande balsam.
  2. Rita konturerna med en hudfärgad penna, nära din hudton.
  3. Applicera ett pärlglans eller en skimrande läppolja.
  4. Knacka för en icke-klibbig, "glasig" yta.

Bonus: en lätt sockerskrubb före applicering förstärker den spegelblanka glansen.

Stjärnprodukterna att anamma

För att glänsa utan att göra ett misstag, fokusera på:

  • Rare Beauty Skimrande Läppolja
  • Charlotte Tilbury Pillow Talk (pärlversion)
  • NYX Butter Gloss Shimmer för de med en budget

Överväg att kombinera en långvarig penna med ett glansigt överlack för att förhindra att den kladdar. Och om du letar efter veganska eller rena alternativ har Sephora gott om ansvarsfulla alternativ.

Varför vi (fortfarande) älskar dem

Förutom en omedelbar fyllighetseffekt, återfuktar frostade läppar läpparna på vintern. Denna universella trend passar alla ansiktsformer och stilar. Och i motsats till vad man kan tro är det inte bara en övergående modefluga: dess återkomst, moderniserad med ljusare texturer och subtila nyanser, lovar den en framträdande plats långt bortom vintern.

I gränslandet mellan nostalgi och modernitet har frostade läppar etablerat sig som mycket mer än en enkel blinkning till 2000-talet. Återupplevda med bekväma formler och mer subtila reflektioner, förkroppsligar de en lysande, självsäker och tröstande skönhet i vinterns hjärta.

