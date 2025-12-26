Hon tatuerar sina läppar och ångrar genast resultatet.

Kalita Hon kommer aldrig att glömma dagen då paniken växte under en läpprouge-session – en semipermanent makeup-teknik avsedd att framhäva läpparnas naturliga färg. Efter att ha blivit viral på sociala medier efter att ha delat "precis i det ögonblick" hon ångrade sitt beslut, berättar den unga kvinnan nu hur det slutade.

Ett skönhets"experiment" som blev viralt

Kalita, som bor i New York, förklarar att hon använder läppprodukter dagligen och ville hitta en "mer praktisk och hållbar" lösning, berättade hon för tidningen People . "Tanken på att vakna upp med en naturligt rosig färg verkade både spännande och logisk", anförtrodde hon.

Innan hon tog steget undersökte hon ingreppet noggrant och läste både positiva och negativa erfarenheter. Men när det klarröda pigmentet applicerades på hennes läppar – och bortom konturerna – upplevde den unga kvinnan omedelbart ett "ögonblick av ren panik". På TikTok publicerade hon en video med bildtexten: "Se exakt det ögonblick jag visste att jag hatade min läpptatuering." Hennes chockade ansiktsuttryck blev viralt och genererade hundratals reaktioner, vissa roade, andra förskräckta.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Kalita Hon (@kalitaku)

"Jag trodde att det skulle vara tillfälligt."

Medan smärtan och den livfulla färgen inledningsvis oroade henne, förklarar Kalita att hon litade på experten och valde att "lita på processen". "Jag fortsatte att intala mig själv att obehaget inte skulle vara i längden och att resultatet skulle vara värt det", säger hon. Och hon hade rätt: några dagar senare hade pigmentets intensitet försvunnit, svullnaden minskat och nyansen mjuknat. "Nu älskar jag det! Det är precis vad jag ville ha. Färgen har fått en naturlig ton som framhäver mina läppar utan att vara överdriven", medger hon idag.

Till slut delade Kalita processens framsteg på Instagram: svullna och röda läppar nästa dag, flagnande hud efter två dagar, sedan gradvis en fin rosa nyans. "Jag visste inte att färgen behövde tid för att stelna. När den väl hade läkt var mina läppar perfekta enligt min mening!"